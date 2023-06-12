Минздрав сообщил о дополнительной помощи жителям подтопленных районов Херсонской области

В Херсонской области региональный минздрав и Минздрав России организовали необходиму.ю помощь, в зоне подтопления работают 12 бригад скорой, сообщили в федеральном ведомстве.

В режиме повышенной готовности в регионе находятся дополнительно 29 бригад скорой помощи, сообщило министерство в своем Telegram-канале.

В Алешковскую центральную районную больницу доставлены предметы первой необходимости, продукты питания и бутилированная вода.

В пунктах временного размещения оказывается медпомощь, по назначению врачей выдаются бесплатные медикаменты. Для усиления кадров для работы в медучреждениях региона, в том числе и в ПВР, задействованы медики из других регионов России и выпускники Генического медколледжа.

Все лечебные организации, медицинские посты ПВР и мобильные бригады укомплектованы лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, сформирован двухмесячный запас.

В ПВР Скадовска и Железного порта началась вакцинация против инфекционных заболеваний.

В медучреждениях работают 13 специалистов из других регионов. При содействии Минздрава России в регион прибудут 30 специалистов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в составе врачей терапевтов, педиатров и психологов.

Также в Херсонскую область будет доставлена микробиологическая мобильная лаборатория для проведения медицинских осмотров и обследования населения, в том числе в пунктах временного размещения.

При содействии Минздрава и Федерального центра медицины катастроф в регион уже прибыли эпидемиологи и инфекционисты.