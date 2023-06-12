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Минобороны показало видео уничтожения вертолетом Ка-52 бронетранспортера ВСУ
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Минобороны России опубликовало кадры уничтожения российским вертолетом Ка-52 боевой бронированной машины ВСУ на Запорожском направлении.
В Telegram-канале ведомства говорится, экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 обнаружил движущийся бронетранспортер ВСУ и нанес удар управляемой ракетой, прямым попаданием боевая бронированная машина ВСУ уничтожена вместе с экипажем.
Ранее глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные перешли в контратаку в районе Времевского выступа на запорожской линии фронта.
СМИ: ВСУ потеряли большую часть БМП Bradley
Солдаты ВСУ рассказали, что большая часть имеющихся у Украины БМП Bradley были потеряны в ходе контрнаступления, передает агентство France-Presse.
Так, в издании утверждают, что шесть из девяти БМП мотопехотного подразделения были разбиты, передает РИА «Новости».
На вопрос, удалось ли взять какую-либо значимую территорию, один из военных ответил отрицательно, сомкнув указательный и большой пальцы.
«Примечательно, что украинские войска потеряли более 10% всех поставленных БМП M2 Bradley, а также порядка 20% танков Leopard 2A6 всего за 48 часов активных боевых действий», – отмечал в этой связи накануне Telegram-канал «Военная хроника».
Ранее в Минобороны сообщили, что общие потери украинских войск на южнодонецком и запорожском направлениях составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 бронемашин, а также французская самоходная артустановка Cezar.
Военкор рассказал, как ВСУ отрабатывают бюджет «контрнаступа»
ВСУ «берут штурмом» населенные пункты, делают там фото для отчета о проведенном контрнаступлении, а затем снова уходят, заявил военкор Александр Сладков.
В частности, речь идет о населенных пунктах Нескучное и Благодатное. ВСУ зашли в них, для протокола сделали и опубликовали фото с флагом и ушли.
«А что им там делать? Мы на горе, смотрим на них сверху вниз, видим каждого, как на ладони», – написал Сладков в Telegram.
По словам военкора, одна из главных задач украинского командования – отработать бюджет «контрнаступа».
«Имеешь хоть какой-то успех? Сними и покажи. Не имеешь – сними якобы успех и покажи два раза», – добавил Сладков.
Ранее военкоры заявили о том, что ВСУ начали менять тактику наступления.
Американский публицист Херш заявил о поддержке СВО большинством жителей Земли
Американский публицист Херш: Подавляющее большинство жителей Земли поддерживает спецоперацию России на Украине
Подавляющее большинство жителей Земли поддерживает спецоперацию России на Украине, выразил мнение американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
В вышедшем на YouTube-канале британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя интервью Херш отметил, что доля центральноазиатских, южноазиатских и африканских стран, которые перестали быть проамериканскими и превратились в пророссийские, достаточно велика, передает ТАСС.
Херш выразил уверенность в том, что проводимую Россией на Украине СВО поддерживает гораздо больше половины населения мира.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты утратили доверие к себе в разных частях мира, хотя раньше подобное и трудно было себе представить.
Ранее Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России полностью поддержал российский народ в деле защиты суверенитета.
В Японии заявили о защите Украины «ядерным зонтиком» Китая
Премьер Японии Кисида: Китай гарантирует Украине защиту от применения ядерного оружия
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Япония считает, что Китай в соответствии с договоренностями между Пекином и Киевом, дает Украине защиту от применения в отношении нее ядерного оружия, выразил мнение японский премьер-министр Фумио Кисида в ходе дебатов в комитете нижней палаты парламента.
Отвечая на вопрос о том, защищена ли Украина «ядерным зонтиком», Кисида заявил в ходе дебатов в комитете нижней палаты парламента Японии, что ему известно о договоренностях между Китаем и Украиной 2013 года об эффективном сотрудничестве, передает ТАСС.
По словам Кисиды, в совместном заявлении Пекина и Киева, опубликованном в то время, говорится, что Китай согласен предоставить Украине взаимные гарантии безопасности в случае вторжения на Украину или угрозы вторжения с применением ядерного оружия.
В начале июня спецпредставитель Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэй заявил о готовности Пекина создать условия для деэскалации украинского конфликта. В конце мая Китай призвал в СБ ООН к возобновлению переговоров России и Украины.
В США предрекли последствия провала наступления ВСУ для Украины и НАТО
Американский публицист Херш: Контрнаступление ВСУ не принесет ничего хорошего ни Украине, ни администрации США, ни НАТО
Американский публицист Сеймур Херш выразил уверенность в том, что украинское контрнаступление не принесет положительных результатов ни для Киева, ни для администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена, ни для НАТО.
В вышедшем на YouTube-канале британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя интервью Херш отметил, что «контрнаступление не будет хорошим» ни для Украины, ни для НАТО и администрации президента США, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о возможном полномасштабном участии НАТО в конфликте на Украине, лауреат Пулитцеровской премии заметил, что альянс и так уже вовлечен в боевые действия с точки зрения консультирования и подготовки украинских войск.
В то же время Херш высказал предположение, что ВСУ будет непросто добиться эффективности ведения боевых действий, так как украинские подразделения обучались в разных странах НАТО, а совместные маневры даже не отрабатывали .
Как считает Херш, «это как если у вас есть 15 танцевальных групп, которые обучались раздельно, а после вы поместили их в одну аудиторию и дали им три дня, чтобы организовать совместное выступление». Он выразил уверенность, что в таких условиях было бы невозможно добиться хорошего результат . По его словам, именно это сейчас и происходит в украинской армии.
Накануне военкоры сообщили, что ВСУ начали менять тактику наступления.
Военкоры показали «охоту» «Аллигаторов» на Bradley
Российские военкоры опубликовали видео уничтожения вертолетами Ка-52 «Аллигатор» наступающей техники США и пехоты на Времевском выступе.
На кадрах показано, как летчики ВВО уничтожили два американских БМП Bradley вместе с экипажами, кроме того, поражены скопления пехоты противника, передает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Ранее солдаты ВСУ признались, что большая часть имеющихся у Украины БМП Bradley были потеряны в ходе контрнаступления.
Глава Союза украинцев заявил о проблемах в Польше у беженцев из-за русского языка
Глава Союза украинцев Польши: Беженцы настроили против себя поляков из-за использования русского языка
Отношение польского населения к украинцам постепенно становится хуже из-за использования беженцами русского языка, сообщил глава Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка.
Скорка рассказал газете The Guardian, что полякам трудно понять почему украинские беженцы до сих пор не смогли выучить ни украинский, ни польский языки, передает ТАСС.
Напомним, в Польше, по предварительным данным, проживают 950 тыс. украинских беженцев, а всего в стране находится около 2,3 млн украинцев.
Ранее польские СМИ писали, что беженцы с Украины «захватили» польский Красныстав, превратив некогда мирный город в «место мошенничества, воровства и беспокойства за безопасность своих семей и друзей».
Минобороны подписало первый контракт с добровольческим отрядом «Ахмат»
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Минобороны подписало первый контракт в рамках приказа о добровольцах с отрядом «Ахмат», подготовленным Российским университетом специального назначения, сообщили в военном ведомстве.
В сообщении ведомства в Telegram-канале отмечается, что контракт подписали заместитель начальника Генерального штаба ВС России генерал-полковник Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев.
По словам Кима, в зоне СВО участвует «достаточно большое» количество подразделений, добровольческих отрядов и других воинских формирований.
Командир «Ахмата» Апты Алаудинов отметил, что решение правительства позволяет уровнять весь соцпакет для участвующих в боевых действиях бойцов, и позволит «сделать так, чтобы нам не пришлось выискивать юридические моменты, через которые можно будет каким-то образом помочь нашим бойцам».
Он добавил, что за год и три месяца «Ахмат» подготовил и направил на передовую несколько десятков тысяч добровольцев. По его словам, каждое на своем уровне подразделение имело свои льготы, но не было общего социального пакета.
Депутат Госдумы Адам Делимханов в свою очередь отметил, что контракт дает тот же статус военнослужащего, как и в министерстве обороны, поэтому другие добровольческие отряды их тоже подпишут.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ, определяющий порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций.
Financial Time: Вступление Украины в ЕС навредит Европе
В Financial Times узнали, как Украина навредит Европе
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Вступление Украины в Евросоюз может повлечь за собой ряд последствий, которые могут ударить по самой структуре альянса, считает журналист Financial Times Тони Барбер.
Так, автор указывает на то, что союзники Украины преследуют собственные цели, уже ограничивая киевский режим экономически. Ряд стран, например, Болгария и Венгрия, не готовы к неограниченному экспорту украинской сельскохозяйственной продукции в ущерб собственному производству, передает РИА «Новости».
Кроме того, значение имеет вопрос перераспределения бюджета ЕС в случае присоединения к нему Украины, так как более густонаселенные страны претендуют на большие отчисления из Брюсселя.
«Какие страны добровольно откажутся от миллиардов евро, чтобы освободить место для Украины?» – задает вопрос автор.
Ранее стало известно, что Евросоюз не сможет единовременно принять и Украину, и Турцию. «В какой-то момент нам придется дать понять, что Украина и Западные Балканы – это последнее расширение. Немыслимо, чтобы ЕС смог принять и Турцию, и Украину. Рынок этого не выдержит», – привело издание Politico слова высокопоставленного европейского чиновника.
Российские войска ударили по местам дислокации резервов ВСУ
Минобороны: ВС России нанесли удар высокоточным оружием по местам дислокации ВСУ
Вооруженные силы России высокоточным оружием уничтожили места дислокации резервов ВСУ, цели ударов достигнуты, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ, все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута.
Ранее авиация России нанесла удар по ВСУ в районе Серебрянского лесничества.
В ДНР заявили о концентрации серьезных сил ВСУ на донецком направлении
Cоветник врио главы ДНР Гагин: Украинские войска сконцентрировали серьезные силы для удара на донецком направлении
Украинские войска сконцентрировали серьезные силы для удара на донецком направлении: в районах Угледара и Авдеевки, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Советник врио главы ДНР сообщил, что наиболее активные и горячие сейчас – угледарский и авдеевский участки фронта. По словам Гагина, сейчас ВСУ считают перспективным именно донецкое направление, они здесь сконцентрировали достаточно серьезные силы и продолжают аккумулировать на этом направлении личный состав и технику. При этом Гагин заверил, что все атаки ВСУ сейчас купируются силами России, передает ТАСС.
Ранее ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
В ЕС захотели хранить газ на Украине
Bloomberg: В ЕС обсуждают возможность задействования украинских ПХГ, несмотря на боевые действия
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Чиновники Евросоюза рассматривают возможность задействования подземных газохранилищ на Украине, поскольку они находятся достаточно далеко от линии боевого соприкосновения и считаются относительными безопасными, сообщило агентство Bloomberg.
Мощности хранилищ ЕС приблизились к предельным, они заполнены более чем на 70%, поэтому трейдеры считают риск оправданным. По их мнению, хранение топлива на территории Украины может предотвратить перенасыщение газохранилищ в Европе в ближайшие месяцы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Немецкая энергетическая компания RWE отметила, что украинские хранилища могут помочь сбалансировать спрос и предложение во второй половине лета 2023 года.
Глава отдела торговых операций в континентальной Европе швейцарской компании Axpo Марко Зальфранк назвал хранение газа на Украине привлекательным и конкурентоспособным вариантом при условии низкого уровня рисков. Однако, как отмечает агентство, страховщики избегают иметь дела с Украиной. Евросоюзу предстоит предоставить гарантии безопасности объектов в случае готовности трейдеров к хранению газа на территории Украины.
Ранее биржевые цены на газ в Европе выросли на 22%.
Опубликованы кадры возвращения 94 российских военных из украинского плена
Опубликовано видео обмена пленными между Россией и Украиной
Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев опубликовал видео состоявшегося обмена пленными между Россией и Украиной.
В своем Telegram-канале он опубликовал видео, на котором запечатлен момент передачи военнопленных российской стороне.
На одном из кадров молодой военнослужащий звонит своей маме: «Алло, мам, привет! Я в России». «Слава Богу, как я рада тебя слышать!» – говорит ему мама.
Ранее в Минобороны России сообщили, что благодаря переговорам из украинского плена возвращены 94 российских военнослужащих, в плену им грозила смертельная опасность.
Эксперт усомнился в данных о снижении солености Черного моря из-за разрушения Каховской ГЭС
Эксперт: Соленость Черного моря не могла упасть из-за разрушения Каховской ГЭС
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Генеральный директор компании «Инфра. Проекты» Алексей Безбородов обратил внимание на сообщения украинских специалистов о том, что соленость Черного моря резко упала вблизи Одессы якобы из-за катастрофы на Каховской ГЭС. Он указал на то, что кубатуры Каховского водохранилища недостаточно для того, что море снизило свою соленость.
«Кубатура Черного моря почти 550 тыс. кубических километров, кубатура Каховского водохранилища 18 кубических километров. Чтобы соленость Черного моря в три раза упала (даже с учетом сложностей с обменом воды ниже 200 метров глубины), надо влить туда хотя бы 1 к 5 к воде. А влилось 1 к 30 000», – написал он в своем Telegram-канале.
Безбородов также указал на то, что последний академик на Украине, «хоть что-то понимавший в гидрохими, умер в 2019 году», а нынешние эксперты – «необразованные».
Ранее Штаб ликвидации последствий после разрушения Каховской ГЭС сообщил, что соленость Черного моря резко упала вблизи Одессы – почти в три раза, передает РБК.Напомним, украинские обстрелы Каховской ГЭС со стороны Украины привели к критическим разрушениям на гидроэлектростанции и затоплению населенных районов. При этом Киев отрицает свою вину и пытается переложить на Россию ответственность за свои действия.
ВС России отразили атаки ВСУ под Лисичанском и в районе Артемовска
Минобороны: ВС России отразили атаку ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении и сорвали разведку боем ВСУ под Лисичанском
Группировка российских войск отразила атаку противника на Соледаро-Артемовском направлении и сорвала попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку боем под Лисичанском, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» ВС РФ Вадим Астафьев.
Офицер сообщил, что российские войска отразили атаку штурмовой группы ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении и сорвали попытку противника провести разведку боем на Лисичанском направлении, передает РИА «Новости».
В Минобороны также информировали, что артиллерия южной группировки российских войск в рамках контрбатарейной борьбы уничтожила огневые позиции 120-миллиметровых минометов противника в районе населенных пунктов Белогоровка, Хромово и Дружба.
Кроме того, по словам Астафьева, расчет самоходного миномета «Тюльпан» нанес удары по пункту хранения боекомплекта и позициям противника в районе Белогоровки, а также укрытиям подразделений 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Дружбы.
Помимо этого, подразделениями ВС России в районе Красногоровки уничтожен склад боеприпасов противника, а на позициях украинских войск в районе населенного пункта Красное уничтожены боевая машина пехоты и пикап», добавил Астафьев.
В Минобороны также сообщили, что расчеты ЗРК «Оса-АКМ» на Авдеевском направлении сбили беспилотник ВСУ «Лелека-100», а на Марьинском направлении – «Фурию».
Накануне российский войска отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении.