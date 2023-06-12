Патриотический форум «Твой Герой» стартовал в Москве

Всероссийский патриотический форум «Твой Герой» и Национальная премия «Патриот – 2023» начались в Музее Победы и прилегающей к нему территории Парка Победы в Москве. На открытой программе форума представлено более 20 площадок, которые представляют грани патриотизма, в том числе педагогику, защиту Отечества, спорт, историю и семью.

На торжественном открытии собралось около 600 участников, онлайн к мероприятию присоединилось около 5 тыс. человек.

На открытии форума первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко зачитал приветственный адрес главы государства Владимира Путина участникам форума, а также пожелал продуктивной работы, отметил важность патриотического воспитания молодежи и призвал демобилизованных военнослужащих активно включаться в патриотическое воспитание молодежи, чтобы передать их уникальный опыт, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он заявил, что в рамках проекта «Твой Герой» ветераны СВО приходят как педагоги и наставники в школы, в клубы патриотического воспитания. По его словам, очень важно, чтобы говорил о патриотизме человек, который не просто убежден, а который своими делами, поступками, своим подвигом доказал свое моральное право говорить о настоящем патриотизме.

На уличной сцене на территории Парка Победы пройдет телемост с регионами, в которых состоятся мероприятия в честь Дня России, включая Запорожскую область, Республику Крым, Иркутскую область и Санкт-Петербург. Также на площадке форума участникам РДДМ «Движение Первых» вручат паспорта в рамках проекта «Мы – граждане России!», а специалисты сферы гражданского и патриотического воспитания получат удостоверения по повышению квалификации.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева рассказала, что Росмолодежь ведет комплексную работу по патриотическому воспитанию молодежи, и систематически встраивает в свои проекты участников СВО, они уже становятся настоящими наставниками для подрастающего поколения. В рамках открытой программы форума на стенде проекта служения «Твой Герой» участники СВО активно общаются с горожанами и уже виден неподдельный интерес школьников и студентов к их историям, мнению, некоторые даже просят совета, добавила она.

Одним из ключевых событий форума стала церемония передачи солдатского медальона красноармейца Фадея Ивановича Архипова 1911 года рождения его правнучке Любови Аликиной. Медальон нашли активисты Поискового движения России, после чего нашли правнучку и передали его на полях форума.

Во время культурной программы форума участники посетят обзорные экскурсии по Москве, где увидят Воробьевы горы, Московский международный деловой центр «Москва-Сити», Красную площадь. Также они посетят Музей Гаража особого назначения ФСО на ВДНХ, экскурсию в Музее современной истории и постоянную экспозицию Пушкинского музея.

Также во время открытия патриотического форума запустилась заявочная кампания на Национальную премию «Патриот – 2023». Номинантами станут 77 человек, 29 – лауреатами в 12 номинациях.