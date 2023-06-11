Уровень воды опустился в пострадавшей из-за разрушения ГЭС Херсонской области

Сальдо сообщил о снижении уровня воды в пострадавших из-за разрушения Каховской ГЭС районах Херсонской области

Уровень воды снижается в районах Херсонской области, которые пострадали из-за разрушения Украиной Каховской ГЭС: в Новокаховском округе – до 7 м, в Алешкинском – до 1,5 м, в Голопристанском – до 2,1 м, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Сальдо сообщил в Telegram, что с затопленных территорий эвакуировано почти 7 тыс. человек (902 – за последние сутки). Около 1,5 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения. 77 человек госпитализированы.

В Новой Каховке из подвалов откачивают воду, приводят улицы в порядок, восстанавливаются электроснабжение и канализационные станции.

При этом Сальдо отметил, что спасательные и прочие работы приходится вести под обстрелами со стороны вооруженных сил Украины.

Напомним, мэр Владимир Леонтьев заявил, что подтопившая Новую Каховку из-за разрушения ГЭС вода практически полностью ушла из города. Глава правительства области Андрей Алексеенко сообщил, что предварительный ущерб инфраструктуре Херсонской области из-за теракта на Каховской ГЭС оценивается в 11,5 млрд рублей, но эта цифра может быть далеко не окончательной.