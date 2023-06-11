Грузовые вагоны сошли с рельсов в Белгородской области

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11 июня, воскресенье | Последнее обновление — 00:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Канада ввела санкции против Януковича, Подоляки и Безсонова
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10 июня 1944 года началась Выборгско-Петрозаводская операция. РККА нанесла по финским военным два последовательных удара. Результаты настолько хорошо прочистили мозги финляндскому государству, что оно вскоре вышло из войны, открыв боевые действия против бывших союзников – немцев.
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Если общество вступает в стадию одичания, не справляется с вызовами, которые ставит перед ним самостоятельное развитие, материальные признаки цивилизации – плотины, школы, общественные институты, образование и наука – могут достаточно быстро исчезнуть.
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Майданному режиму нужен вариант, который позволит не садиться за стол переговоров в случае неудачи или отсутствия контрнаступления. И «зеленая» повестка, ставшая на Западе почти религией, как нельзя лучше подходит для этого.
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В Алешках и Голой Пристани сейчас самая сложная ситуация из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища после прорыва ГЭС. Уровень Днепра здесь вырос до 12 метров. ВСУ ударили по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани, погибли два человека, в том числе беременная женщина
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Владимир Путин поручил главе МЧС РФ Александру Куренкову организовать работу по помощи жителям Херсонской области в зоне затопления после разрушения плотины Каховской ГЭС. Тем, кто был вынужден покинуть свои дома, передают предметы первой необходимости и обещают выплачивать компенсации
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В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В результате разрушены задвижки, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Порядка 300 домов нуждаются в эвакуации
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Грузовые вагоны сошли с рельсов в Белгородской области
Гладков сообщил о сошедших с рельсов 15 грузовых вагонах в Белгородской области
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В Алексеевском городском округе с рельсов сошли 15 грузовых вагонов локомотива, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Инцидент произошел недалеко от железнодорожной станции. Гладков пояснил в Telegram, что пустой состав шел на станцию одного из предприятий. Пострадавших, по предварительной информации, нет, как и нарушений в движении пригородных поездов.
В мае в восемь вагонов с зерном сошли с путей на ж/д перегоне в Крыму. Пострадавших не было. Местные власти сообщили, что причиной схода стал подрыв. Также в мае в результате взрыва на железной дороге в Брянской области с рельсов сошли несколько грузовых вагонов, произошел разлив селитры.
Появились данные о доставке трофейных танков Leopard в российский тыл
СМИ: Военкор Коц сообщил о доставке первых трофейных танков Leopard в российский тыл
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Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что первые трофейные танки Leopard, поставленные Вооруженным силам Украины странами Запада, доставлены в российский тыл.
О доставке танков Leopard в российский тыл сообщает ФАН со ссылкой на военкора.
Коц написал в своем Telegram-канале, что первые танки Leopard «затрофеены». По словам военкора, российские конструкторы, военные и журналисты ждут не дождутся, когда распиаренный танк можно будет потрогать руками. При этом, по его мнению, больше всего хотят поближе познакомиться с немецким танком миллионы простых россиян, которые много месяцев с тревогой вчитывались в новостные сводки.
Коц отметил, что хотелось бы увидеть танк Leopard в московском Парке им. Горького, на том же месте, где во время Великой Отечественной выставляли поверженную германскую технику. Он также предложил предварительно прокатить Leopard по Садовому кольцу с фотосессией у посольства США.
Напомним, в четверг в Сети появились кадры уничтоженных при наступлении ВСУ немецких танков Leopard. Днем позже в Сети появились фотографии уничтоженной на Запорожском направлении бронетехники НАТО, в том числе немецких танков Leopard 2A6 и 2A4. В субботу глава Rheinmetall Армин Паппергер признал потерю немецких систем вооружений на Украине.
В Вашингтоне встревожились из-за уничтожения Россией танков Leopard
Власти США с опаской отнеслись к уничтожению Россией танков Leopard
На Западе и в США встревожены из-за уничтожения немецких танков Leopard на Украине российскими войсками, такого отпора России не ожидали, сообщил американский журналист Фред Плейтген.
Журналист в эфире телеканала CNN заявил, что западное военное оборудование уничтожается на Украине российскими войсками в больших количествах, что вызывает опасения в Вашингтоне, передает Ura.ru.
Ранее в Сети появились фотографии уничтоженной на Запорожском направлении бронетехники НАТО с подбитыми танками Leopard и БМП Bradley, которые, предположительно, использовались ВСУ в ходе контрнаступления.
Взрывы прогремели в Одессе
Взрывы произошли в Одессе и Запорожье
Звуки взрывов слышны в Одессе, а также в городе Запорожье, который находится под контролем вооруженных сил Украины, сообщают украинские СМИ.
В Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях прозвучала воздушная тревога. Также тревога была объявлена в удерживаемых ВСУ районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей, передает ТАСС.
Позднее украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской и Харьковской областях, а также о новой серии взрывов в Одессе.
Напомним, в пятницу утром взрывы прогремели в Житомирской и Ровненской областях Украины. Прошлой ночью серия взрывов прозвучала в украинском городе Сумы.
Военкоры показали разгром колонны техники НАТО на Запорожском фронте
Военкоры показали разгром колонны техники НАТО при наступлении ВСУ на Запорожском фронте
Военкоры показали разгром колонны новой техники НАТО – БМП Bradley и танков Leopard – при наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении.
Как отмечают военкоры в своем Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны», за две минуты боя, которые попали на видео, была уничтожена и подбита гора новой техники США и НАТО – БМП Bradley и танков Leopard. Так, одна американская БМП Bradley была уничтожена прямым попаданием, после чего экипаж БМП попытался покинуть поле боя. Как отмечают военкоры, у противника нарушено управление, он немного деморализован, так как воевать без связи и с подавленным GPS на Западе не учили.
Ранее военкоры сообщили об отражении Россией новой попытки наступления ВСУ в Запорожской области.
Италия предложила «наиболее простой способ добиться мира» на Украине
Министр обороны Италии Крозетто признал, что «сложно объяснить» связь между стремлением к миру и передачей Киеву оружия
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По словам министра обороны Италии Гуидо Крозетто, Запад, передавая Киеву вооружения, якобы стремится к миру на Украине. Однако «объяснить и понять» это сложно, признал он.
По версии Крозетто, самый «простой» способ «добиться мира» – «это дать понять претендующим на победу, что она невозможна». Крозетто считает, что переговоры могут стартовать после прекращении огня, передает ТАСС.
Он отметил, что из-за ситуации с Каховской ГЭС задачи вооруженных сил Украины стали сложнее, а временные рамки растягиваются. Как заявил министр, комментируя украинское наступление, «то, что произойдет в ближайшие недели, сейчас непредсказуемо».
Крозетто указал на «мощную оборонительную линию» России. По его словам, у России есть «превосходство с точки зрения численности армии, большей оснащенности военными средствами». Крозетто считает, что попытка украинского наступления «полна вопросов и неопределенности», причем «украинцы сами это понимают». «Поэтому и просят самолеты», – сказал он.
Напомним, генерал и бывший командующий воздушно-десантной бригадой «Фольгоре» вооруженных сил Италии Марко Бертолини заявил, что украинский конфликт мог завершиться еще год назад, если бы Киеву не поставляли оружие.
Трюдо объявил о конфискации Канадой российского Ан-124 для передачи Украине
Трюдо объявил о конфискации Канадой российского Ан-124 для передачи его Украине
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе визита в Киев заявил, что Канада конфисковала российский Ан-124 и передала его Украине, пишет Reuters.
Подробностей агентство не приводит, передает ТАСС.
Напомним, транспортный самолет «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» с грузом ковид-тестов из Китая был зафрахтован правительством Канады, он прилетел в Торонто 27 февраля 2022 года. Позже небо было закрыто, борт задержан, а экипаж отправлен в Россию.
Шойгу подписал приказ о деятельности добровольческих отрядов
Минобороны: Добровольческие отряды до 1 июля подпишут контракты
Министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ, определяющий порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций, сообщили в Минобороны.
Согласно приказу, добровольческие отряды до 1 июля подпишут контракты с Минобороны для получения необходимого правового статуса. При этом добровольцам предоставляется право заключать контракты или с Министерством обороны или с добровольческими отрядами, говорится в Telegram-канале военного ведомства.
Отмечается, что при заключении добровольцами контрактов с государством на их семьи будут распространяться меры соцзащиты и поддержки.
В Минобороны отметили, что принятые меры позволят повысить боевые возможности и эффективность применения Вооруженных Сил и в их составе добровольческих отрядов.
Ранее Минобороны решило обеспечивать добровольцев оружием и медицинскими средствами.
Politico признала успешное отражение Россией контрнаступления ВСУ
Politico признала «некоторый успех» России при отражении контрнаступления вооруженных сил Украины
На «раннем этапе кампании» Россия «с некоторым успехом отражает контрнаступление» вооруженных сил Украины, заявили американские СМИ.
Как пишет Politico, в Сети опубликованы фотографии и видеозаписи с подбитыми танками Leopard и БМП Bradley, которые, предположительно, использовались ВСУ в ходе контрнаступления. Кроме того, есть «и другие изображения уничтоженной или брошенной бронетехники», передает ТАСС.
Politico указывает, что это свидетельствует о «значительном сопротивлении», с которым столкнулись ВСУ. Отмечается, что «это ранний, очень ранний этап кампании», но, как демонстрируют опубликованные материалы, «механизированная война не будет легкой для Украины».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что украинские войска начали контрнаступление. По его словам, ВСУ несут значительные потери.
Военкоры сообщили об отражении Россией новой попытки наступления ВСУ
Военкоры Пегов и Сладков сообщили об отражении Россией новой попытки украинского наступления
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Очередной «накат» вооруженных сил Украины в Запорожской области «отбит», сообщил военкор Семен Пегов. Военкор Александр Сладков сообщил, что «линия фронта стабильна».
Как сообщает Telegram-канал Пегова WarGonzo, «бои продолжаются», но «массированная атака» ВСУ на участке Орехов–Работино «отбита». Указывается, что «на месте действия, как и вчера, много сгоревшей бронетехники». По совам источников, украинские военные «сами уничтожили свой подбитый танк», который не смогли увести «в тыл». Подчеркивается, что ВСУ «не смогли вклиниться в нашу оборону, и отошли на перегруппировку».
Telegram-канал «Сладков +» сообщил, что «противник отброшен». ВСУ применяли «тактику штурмовых волн» – после артподготовки следовало «выдвижение нескольких бронегрупп (семь-восемь машин плюс пехота)», ВСУ предпринимали «попытку сближения» с позициями российских войск и «штурм окопов» для «закрепления в ожидании подхода основных сил, с задачей продвижения вглубь нашей обороны».
Однако российская артиллерия «уничтожает бронеобъекты противника, как только они попадают в зону ее досягаемости». Если украинские силы и добираются до российских опорных пунктов, то «в бой вступает бескомпромиссная русская пехота».
«В ином случае оставшаяся целой броня противника разворачивается, уходит, пополняет боекомплект, заправляется горючим и опять в бой», – говорится в сообщении. Указывается, что «штурмовая волна длиться от тридцати минут до нескольких часов».
Военкор пояснил, что ВСУ «наступают колоннами и по одним и тем же маршрутам» из-за «сплошного минирования подходов». При этом «отмечается абсолютное пренебрежение украинских командиров к потерям в своих штурмовых отрядах».
По данным «Военкоров Русской весны», ВСУ «бросили вперед танки и бронемашины, надеясь подавить наши передовые силы 291 и 70 полков на Ореховском участке Запорожского фронта у Работино–Вербовое». Сначала по наступающим украинским войскам нанесла удар российская артиллерия, затем бронетехнику «встретил наш спецназ огнем ПТУРов». В связи с тем, что «ситуация не казалась сильно угрожающей, авиация первое время в бою участия не принимала». ВСУ «смогли приблизиться на некоторое расстояние к нашей первой линии обороны по серой зоне, где завязался ожесточенный бой». В результате «у передка массово пылает бронетехника врага».
Напомним, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что ВСУ предприняли очередное ночное наступление в Запорожской области.
В США заявили о провале наступления ВСУ вопреки помощи Запада
Американские военные эксперты Макгрегор и Риттер заявили о провале контрнаступления ВСУ вопреки поставкам Западом оружия
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Ни один военный эксперт не сомневается в провале контрнаступления ВСУ, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Украинские войска терпят поражение вопреки поставкам Западом оружия, отметил бывший советник главы Пентагона полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в интервью Serbian Radio Chicago заявил, что украинцы серьезно проигрывают. Согласно его образному выражению, в данный момент «за кулисами достаточно много нервных людей, которые знают, что НАТО – мало на что годная военная сила».
По его словам, несмотря на активное снабжение западным оружием, намерения Украины и ее западных союзников обескровить Россию успехом не увенчались из-за постоянных провалов ВСУ, сообщает радио Sputnik.
Аналогичного мнения придерживается и офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. В эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty он отметил, что ВСУ используют технику НАТО, в частности, артиллерию, альянс обеспечивает военную подготовку и передает данные разведки, то есть у Киева «все натовское, кроме солдат», и все равно украинских военнослужащих уничтожают. Он выразил уверенность в том, что подобное массовое уничтожение будет происходить на каждом участке наступления украинских войск.
Риттер подчернул, что украинские военные не смогут пробить оборону российской армии и понесут огромные потери, причем виноваты в этом будут именно организаторы контрнаступления, в провале которого теперь уже «не сомневается ни один военный эксперт».
Ранее на Западе признали успешное отражение Россией контрнаступления ВСУ.
Суд ООН отказал США в допуске к делу по иску Украины против России
МИД: Международный суд ООН удовлетворил требование Москвы и отказал США в допуске к делу по иску Украины против России
Международный суд ООН удовлетворил требование России и единогласно отказал Соединенным Штатам в допуске к делу по иску Украины против России по Конвенции о геноциде, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
МИД сообщил в своем Telegram-канале, что суд удовлетворил требование России и единогласно отказал в допуске к данному делу Соединенным Штатам Америки.
В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что международный суд ООН 9 июня объявил о беспрецедентном в истории суда решении допустить 32 государства в качестве третьих сторон в разбирательство по иску Украины против России по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года.
В МИД указали, что все допущенные в качестве так называемых третьих сторон государства занимают проукраинскую позицию и относятся к западному лагерю, Россия рассматривает подобное лавинообразное вступление в дело государств, не имеющих к нему отношения, в пользу одной стороны спора как недопустимое нарушение принципа равноправия сторон и злоупотребление процессуальными правами.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что это решение принято вопреки представленным суду доказательствам противоречия такой практики правилам суда и общим принципам правосудия. В МИД выразили уверенность, что это решение суда будет использовано против всего международного правосудия.
В российском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что взятый коллективным Западом курс на политизацию системы международного правосудия и превращение его в инструмент расправы над неугодными угрожает подрывом всей системы мирного разрешения споров, являющейся основой международных отношений.
Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал приверженность Запада формуле Зеленского готовностью поддержать геноцид.
Российский посол обвинил власти Канады в краже Ан-124
Посол России в Оттаве Степанов: Решение премьера Канады о конфискации российского самолета Ан-124 является воровством
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Решение премьер-министра Канады Джастина Трюдо о конфискации российского самолета Ан-124 и передаче его Украине незаконно и является обычным воровством, заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.
Дипломат подчеркнул, что решение о конфискации российского самолета Ан-124 совершенно незаконно, это воровство, грабеж. Как отметил глава российской дипломатической миссии в Оттаве, режим Трюдо показал, что правового государства в Канаде не существует, передает ТАСС.
Комментируя заявление Трюдо о поставках Киеву очередной партии оружия, Степанов обратил внимание, что любые попытки накачать Украину оружием только продлевают конфликт и мучения украинских призывников. Он заверил, что все цели объявленной президентом России специальной военной операции будут выполнены.
Посол России также прокомментировал введение против физических и юридических лиц из РФ новых санкций, о которых, по данным телеканала CTV, также сообщил Трюдо. Степанов указал, что санкции не работают, ни секторальные, ни персональные. Дипломат заявил, что фигуранты санкций воспринимают их со смехом, никакого воздействия на Россию они не оказывают. При этом посол России отметил, что такие действия Оттавы лишь наносят непоправимый ущерб двусторонним отношениям, но кабинет Трюдо об этом не думает.
Ранее в субботу премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе визита в Киев объявил о конфискации Канадой российского Ан-124 для передачи борта Украине. Он также объявил, что Канада займется подготовкой украинских пилотов-истребителей.
Медведев попросил дать координаты будущего завода танков Leopard на Украине
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев попросил немецкий концерн Rheinmetall прислать точные координаты будущего завода по производству танков Leopard на Украине.
Свою просьбу Медведев написал в немецком аккаунте в Twitter(запрещен в России) после того, как стало известно, что руководство немецкого концерна Rheinmetall подтвердило намерение построить в Украине танковый завод, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall рассчитывает достичь договоренностей с украинскими компаниями о совместном производстве танков, снарядов и ПВО на Украине.
Между тем, глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что о потерях систем вооружений, отправленных Киеву, не говорят власти Украины, но он сам признает, что они есть.
Глава Rheinmetall признал потерю немецких систем вооружений на Украине
Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что о потерях систем вооружений, отправленных Киеву, не говорят власти Украины, но он сам признает, что они есть.
Об этом Паппергер заявил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.
По его словам, мало слышно о потерях немецких систем вооружений, так как о них мало говорят. Глава концерна при этом признал, что они все же имеются, передает ТАСС.
«В жизни всегда есть потери», – подчеркнул он. Комментирую обещания ЕС поставить Киеву 1 млн артиллерийских боеприпасов в течение года, Паппергер отметил, что обещание может быть выполнено, если «европейские армии предоставят запасы». Он добавил, что пройдет около 10 лет, прежде чем все европейские склады боеприпасов будут заполнены.
Ранее в Сети появились фотографии уничтоженной на Запорожском направлении бронетехники НАТО с подбитыми танками Leopard и БМП Bradley.
На Украине подсчитали потери Киева после разрушения Каховской ГЭС
Украинский посол в Берлине Макеев оценил потери Киева после подрыва Каховской ГЭС
На восстановление пострадавших территорий после разрушения Каховской ГЭС Украине потребуется 14,1 млрд долларов, заявил посол Киева в Берлине Алексей Макеев.
Посол в комментарии газете Berliner Morgenpost заявил, что Украина уже выделила 3,3 млрд долларов. Макеев пожаловался, что затопления приведут к потерям в зерновой отрасли и рыболовстве, но окончательно сказать, во сколько обойдется восстановление территорий, можно только уйдет вода, передает «Царьград».
Ранее волонтер рассказал о спасательной операции в Херсонской области под обстрелами ВСУ.
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