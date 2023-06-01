Путин посетил детский реабилитационный центр в Подольске

Президент России Владимир Путин осмотрел детский реабилитационный центр в Подольске в Международный день защиты детей.

Президент осмотрел консультативно-диагностический центр, блок водолечения, школьную зону для социально-психологической реабилитации, палат. Также ему показали аппарат, который ранее использовали для реабилитации спортсменов, а сейчас детей.

«Цель, которая стоит перед таким учреждением, стоит тех усилий, которые мы вкладываем в ее достижение», – передает ТАСС слова Путина.

Сопровождали президента глава Минздрава Михаил Мурашко, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и директор Российской детской клинической больницы Минздрава РФ Елена Петряйкина.

По словам Мурашко, вся инфраструктура детского здравоохранения сейчас строится вокруг высокотехнологичных центров. Всего в этом году введут в эксплуатацию 10 медучреждений.

Ранее президент ответил на вопросы родителей и детей из многодетных семей.