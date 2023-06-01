В Молдавии исключили отказ от Приднестровья для вступления в ЕС

Президент Санду заявила, что Молдавия не откажется от Приднестровья для вступления в ЕС

Молдавия не намерена отказываться от территорий, которые расположены на левом берегу Днестра, и не контролируются Кишиневом, в процессе интеграции в Евросоюз, заявила президент республики Майя Санду.

Как указала Санду по итогам саммита Европейского политического сообщества, Молдавия не отказывается от Приднестровья и работает как по вступлению в ЕС, так и по интеграции этого региона.

По ее словам, после реализации рекомендации ЕС и улучшения условий жизни на правом берегу Днестра Молдавия станет привлекательной для жителей Приднестровья, что упростит объединение, передает ТАСС.

Ранее президент Майя Санду заявила, что Молдавия к 2030 году может вступить в Евросоюз, причем вступить вместе с непризнанным Приднестровьем и вопреки «попыткам России дестабилизировать» ситуацию.