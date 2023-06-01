Приднестровье попытаются затащить в Евросоюз вместе с Молдавией

Майя Санду посулила молдаванам членство в Евросоюзе уже через семь лет. Президента не смутил тот факт, что ей не подчиняется значительная часть территории республики, а именно Приднестровье. Она надеется поднять поднять уровень жизни в Молдавии настолько, что приднестровцы захотят присоединиться. Но что Кишинев планирует делать с дислоцированными в регионе российскими войсками?

Молдавия к 2030 году может вступить в Евросоюз, заявила в среду президент Майя Санду, – причем, вступить вместе с непризнанным Приднестровьем и вопреки «попыткам России дестабилизировать» ситуацию. Разрешить приднестровский конфликт Санду надеется простым способом – благодаря экономическим реформам превратить остальную часть Молдавии в витрину, привлекательную для приднестровцев.

«Чем раньше мы повысим уровень жизни, тем скорее у нас будет шанс на воссоединение. Это наша цель на 100%», – пояснила президент Bloomberg. Санду добавила, что планирует переизбраться на предстоящих в 2024 году выборах, – чтобы продолжить реализацию проевропейской политики.

В свою очередь, молдавский министр обороны Анатолий Носатый заявил, что армия республики способна противостоять расквартированным в Приднестровье российским войскам.

«Вооруженные силы Молдавии обладают достаточными силами и средствами, чтобы противостоять провокациям, которые могут исходить от российского воинского контингента», — заверил министр Радио Румынии. Вместе с тем министр признал, что «прямая военная агрессия против Молдавии маловероятна», а это дает возможность для «для подготовки войск, укрепления обороноспособности».

Численность молдавской армии составляет около 6 тысяч человек, на вооружении у нее есть бронетехника, артиллерия и авиация. Батальон российских военных в Приднестровье, которые поддерживают мир в регионе вместе с «голубыми касками» Молдавии и непризнанной республики, насчитывает 500 человек, имеющих при себе легкое стрелковое оружие. В регионе также находится Оперативная группе российских войск численностью около тысячи солдат и офицеров. В ее задачу входит охрана складов, где хранится свыше 20 тысяч тонн боеприпасов после вывода советских войск из Восточной Европы.

После избрания на пост президента Санду сделала ряд жестких выпадов в адрес Тирасполя и пообещала, в отличие от своих предшественников, не встречаться с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, напоминает ТАСС.

Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев предположил во вторник, что в Молдавии реализуется комплексная стратегия Запада, нацеленная на окончательное выдавливание России».

«Мы слышим заявления со стороны Кишинева о том, что у нас вот открылось окно возможностей и есть возможность решить конфликт.

Они это привязывают к перспективам евроинтеграции, что удастся разрешить конфликт до вступления в ЕС. О чем идет речь, если Молдова отказывается от переговоров на высшем уровне, если блокирует переговорный процесс и создает проблемы для нашей экономики?» — задал министр риторический вопрос.

Как переманить офицерский состав

Теоретически Брюсселю ничего не мешает принять Молдавию в свое лоно, несмотря на приднестровский конфликт. В 2004 году Кипр получил членство в ЕС, хотя его правительство не контролирует часть страны, населенную турками. Впрочем, депутат молдавского парламента Богдан Цырдя полагает, что сценарий этого средиземноморского острова для Молдавии не подходит. «Да, северная часть Кипра контролируется другой страной, но эта страна – Турция – член НАТО и даже кандидат в Евросоюз. Это очень важная мелочь, – поясняет депутат. – А вот в Приднестровье держит свои войска геополитический противник Евросоюза и США. Там стоят российские военные».

Что касается Приднестровья, то в Брюсселе, вероятно, рассчитывают на мягкую силу, на работу с гражданским обществом внутри этого непокорного региона. «В Приднестровье уже сейчас появилась куча НПО, финансируемых Евросоюзом, Госдепом США и фондом Сороса. Предприятиям Приднестровья дали квоты на экспорт в Евросоюз, а олигархи в Тирасполе деньги считать умеют», – говорит Цырдя.

«Расчет прост: задушить в объятиях, подкупить гонорарами и грантами профессуру, интеллигенцию, журналистов, а бизнес подкупить еще проще – преференциями, квотами. Все это уже было проделано с Молдовой», – напоминает депутат. Такой же метод, по мнению, депутата будут использовать и относительно российских военных, дислоцированных в Приднестровье.

«Надо учитывать, что ротация миротворцев через аэропорт Кишинева прекратилась много лет назад. Формально там стоят российские военные, они носят российскую форму и выполняют приказы Москвы, но фактически все они – местные жители. Их можно будут тихой сапой переманить обещаниями, высокими зарплатами. И вот таким образом Тирасполь и постараются затащить, вместе с остальной Молдавией, в Евросоюз. Такой сценарий нельзя назвать фантастическим, он вполне рабочий – подкупить местные элиты, в том числе офицерский состав», – предупреждает депутат.

Германский политолог Александр Рар считает, что Молдавия не готова к вступлению в ЕС, поскольку не проходит по стандартным критериям членства.

«Европейский союз и страны НАТО видят в Молдавии исключительно инструмент геополитического сдерживания России. Какие-либо экономические стороны взаимодействия с Кишиневом их совершенно не интересуют. В связи с этим Вашингтон и Брюссель дают Санду голословные обещания о перспективах евро-атлантической интеграции», – сказал Рар в интервью газете ВЗГЛЯД.

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«Молдавия не проходит по критериям, установленным для членов НАТО и ЕС. К тому же внутри самой страны имеются серьезные внутренние противоречия – ситуация в Приднестровье напряженная, а Гагаузия и вовсе против вступления в ЕС. Задача США – максимально оттягивать время, давая Кишиневу ложные надежды», – отмечает эксперт.

«Все это делается с одной лишь целью – не допустить постепенный переход Молдавии под крыло России. Запад пытается дать населению страны мечту, ради которой они смогут отказаться от политиков вроде Додона. Кроме того, не исключено, что США начнут более активно давить на Приднестровье, чтобы изолировать регион от влияния РФ», – резюмирует Рар.

Все прежние критерии канули в лету, Брюссель может ими пренебречь, возражает Богдан Цырдя.

«До недавних пор ко всем кандидатам на членство в Евросоюзе действительно предъявлялись «копенгагенские критерии», – это определенный уровень ВВП на душу населения, уровень демократичности, свободы слова, борьбы с коррупцией и так далее. Но теперь, когда идет геополитическая конфронтация Запада с Востоком – Россией и Китаем, критерии изменились. Евросоюз может взять и присоединить все три республики – Украину, Молдову и Грузию, если геополитическая обстановка позволит. Для Запада мы теперь – не более чем территория, не более чем ресурс. Поэтому нас возьмут скопом», – опасается собеседник в интервью газете ВЗГЛЯД.

«Нас вполне могут принять, несмотря на бедность, дикую коррупцию и диктаторские порядки, массовые нарушения прав человека, несмотря на весь этот букет, – возмущается Цырдя. – В Молдове закрывают шесть оппозиционных телеканалов, а посол ЕС в Кишиневе хлопает в ладоши и говорит, что в Европе, мол, тоже закрывают каналы, которые «продвигают пропаганду». Еще недавно это показалось бы абсурдом!»

Заманивают черными бабками

Стоит пояснить, что поводом для интервью Санду агентству Bloomberg стала грандиозная встреча в верхах, которая в среду стартовала в Кишиневе. Главы государств и правительств 48 стран подтвердили участие в предстоящем 1-2 июня саммите Европейского политического сообщества у(ЕПС), созданного под эгидой Евросоюза – и с подачи президента Франции Эммануэля Макрона. Этот формат предназначен для более тесного диалога с партнерами за пределами ЕС, в том числе с Киевом и Кишиневом. Столь масштабное мероприятие — знак солидарности с Санду со стороны Брюсселя.

Примерно половина делегаций прилетела в Молдавию уже в среду, остальные прибудут к открытию, намеченному в четверг в полдень в кишиневской винодельне «Замок Мими», сообщил пресс-секретарь правительства республики Даниел Водэ. Среди прибывших — глава Еврокомиссии, председатель Европейского совета, премьеры Бельгии, Португалии, Грузии и другие топ-чиновники. По словам Водэ, гостей будут угощать традиционными блюдами молдавской кухни – голубцами, тушеными овощами, мамалыгой с брынзой и трюфелями, запеченными ягненком и форелью, а на десерт подадут черную бабку (запеканку) с мороженым из вина сорта мерло.

Тем временем, сам Макрон в среду не спешил отведать черных бабок и мамалыги. Более того, еще до приезда в Кишинев он выступил с заявлением, от которого Санду наверняка испытала чувство разочарования. Выступая в среду в Словакии на международной конференции по безопасности, Макрон предостерег Евросоюз от слишком поспешной экспансии.

«Было бы ошибкой сказать: «Расширение ЕС – это наша обязанность и наш геополитический интерес, и нужно немедленно включить Молдавию,

Украину и балканские страны в ЕС, а потом уже подумать, какие нужно провести реформы», – сказал Макрон. – Такой подход приведет к катастрофе, потому что мы ослабим Европу».

По его словам, Евросоюзу надо пересмотреть методы собственного управления, а также «создать новые многочисленные форматы» перед приемом новых членов. «Это единственный способ ответить на справедливое ожидание стран Восточных Балкан, Молдавии и Украины, которые должны вступить в ЕС, и сохранить геополитическую эффективность», – добавил французский лидер.

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