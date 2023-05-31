Немецкий политолог: Обещаниями принять Молдавию в ЕС Запад дает Кишиневу ложные надежды

Политолог Рар: Запад обещать принять Молдавию в ЕС, чтобы не допустить ее перехода под крыло России

Молдавия не готова к вступлению в ЕС и тем более в НАТО. Страна не проходит по стандартным критериям членства организации. Надежды на европейское будущее Кишинева искусственно стимулируются Вашингтоном. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Рар. Ранее Майя Санду выразила уверенность в том, что Молдавия к 2030 году станет членом ЕС вместе с Приднестровьем.

«Европейский союз и страны НАТО видят в Молдавии исключительно инструмент геополитического сдерживания России. Какие-либо экономические стороны взаимодействия с Кишиневом их совершенно не интересуют. В связи с этим Вашингтон и Брюссель дают Санду голословные обещания о перспективах евро-атлантической интеграции», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Молдавия не проходит по критериям, установленным для членов НАТО и ЕС. К тому же внутри самой страны имеются серьезные внутренние противоречия – ситуация в Приднестровье напряженная, а Гагаузия и вовсе против вступления в ЕС. Задача США – максимально оттягивать время, давая Кишиневу ложные надежды», – отмечает эксперт.

«Все это делается с одной лишь целью – не допустить постепенный переход Молдавии под крыло России. Запад пытается дать населению страны мечту, ради которой они смогут отказаться от политиков вроде Додона. Кроме того, не исключено, что США начнут более активно давить на Приднестровье, чтобы изолировать регион от влияния РФ», – резюмирует Рар.

Ранее президент Молдавии Майя Санду выразила уверенность в том, что Молдавия и Приднестровье разрешат конфликт и к 2030 году вместе присоединятся к Евросоюзу. Об этом она рассказала в интервью Bloomberg. Санду полагает, что экономические реформы помогут повысить уровень жизни и разрешить молдавско-приднестровский конфликт.

В Кишиневе считают, что Москва «разжигает нестабильность в стране и организует акции против реформ», надеясь помешать вступлению страны в Евросоюз. Сама Москва неоднократно отрицала вмешательство в дела Молдавии.

4 марта 2022 года Молдавия подала заявку на вступление в Европейский союз и в конце июня 2022 года получила статус кандидата в ЕС. Ранее Санду объявила о решении создать центр информационного противодействия, основная работа которого будет направлена против Москвы.

Ранее Politico сообщало, что Евросоюз не сможет единовременно принять и Украину, и Турцию. «В какой-то момент нам придется дать понять, что Украина и Западные Балканы – это последнее расширение. Немыслимо, чтобы ЕС смог принять и Турцию, и Украину. Рынок этого не выдержит», – приводит издание слова высокопоставленного европейского чиновника.