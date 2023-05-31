В Молдавии объяснили заявление Санду о вступлении в ЕС

Президент Молдавии Майя Санду говорит о вступлении республики в ЕС, «чтобы обозначить своему электорату цель – вы должны еще раз избрать меня на президентских выборах 2024 года, а на парламентских выборах 2025 года еще раз проголосовать за мою партию PAS, и тогда мы к 2030 году однозначно вступим в Евросоюз», заявил газете ВЗГЛЯД депутат молдавского парламента Богдан Цырдя.

По словам депутата, «многие в России думают, что такие бывшие советские республики, как Молдова, Украина или Грузия, ни за что не примут в Евросоюз из-за бедности. Вот у Молдовы долгов – на пять миллиардов евро, а молдавский ВВП сегодня составляет лишь две трети от 1990 года от советского уровня. Самая нищая страна в Европе».



«Но сейчас, когда развивается геополитическая конфронтация Запада с Востоком – Россией и Китаем, критерии изменились. Так что вполне могут принять, несмотря на бедность, дикую коррупцию и диктаторские порядки, массовые нарушения прав человека, несмотря на весь этот букет. Нас возьмут скопом», – сказал Цырдя.

Что касается Приднестровья, то там «расчет на то, чтобы задушить регион в объятиях, подкупить грантами профессуру, интеллигенцию, журналистов, а бизнес подкупить еще проще – преференциями, квотами. Все это уже было проделано с Молдовой», заключил он.

Напомним, Санду рассчитывает, что Молдавия и Приднестровье разрешат конфликт и к 2030 году вместе присоединятся к Евросоюзу.