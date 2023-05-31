В Молдавии объяснили заявление Санду о вступлении в ЕС

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31 мая, среда | Последнее обновление — 19:42 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Глава комитета Госдумы Хубезов подал в отставку, чтобы вернуться в зону СВО
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Как будет происходить это великое и трудное примирение с релокантами и иноагентами, нужно продумывать уже сейчас. И его условия должны диктовать мы, раз уж мы уверены в нашей победе.
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Обман и фальшивки существовали всегда – но нейросети создают дополнительные возможности, которые уникальны для нашего времени. Уже сейчас создание фальшивки и вброс ее в сети, где ее увидят миллионы людей – дело нескольких минут.
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Особая позиция Венгрии сегодня радикально повлиять на украинский кризис не может – понятно, что у Будапешта нет достаточного политического веса, чтобы навязать свое видение ситуации другим странам ЕС. Но именно Венгрия может выступить в роли «застрельщика», если страны Запада решат, что конфликт на Украине надо заканчивать.
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Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Молдавии объяснили заявление Санду о вступлении в ЕС
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Президент Молдавии Майя Санду говорит о вступлении республики в ЕС, «чтобы обозначить своему электорату цель – вы должны еще раз избрать меня на президентских выборах 2024 года, а на парламентских выборах 2025 года еще раз проголосовать за мою партию PAS, и тогда мы к 2030 году однозначно вступим в Евросоюз», заявил газете ВЗГЛЯД депутат молдавского парламента Богдан Цырдя.
По словам депутата, «многие в России думают, что такие бывшие советские республики, как Молдова, Украина или Грузия, ни за что не примут в Евросоюз из-за бедности. Вот у Молдовы долгов – на пять миллиардов евро, а молдавский ВВП сегодня составляет лишь две трети от 1990 года от советского уровня. Самая нищая страна в Европе».
«Но сейчас, когда развивается геополитическая конфронтация Запада с Востоком – Россией и Китаем, критерии изменились. Так что вполне могут принять, несмотря на бедность, дикую коррупцию и диктаторские порядки, массовые нарушения прав человека, несмотря на весь этот букет. Нас возьмут скопом», – сказал Цырдя.
Что касается Приднестровья, то там «расчет на то, чтобы задушить регион в объятиях, подкупить грантами профессуру, интеллигенцию, журналистов, а бизнес подкупить еще проще – преференциями, квотами. Все это уже было проделано с Молдовой», заключил он.
Напомним, Санду рассчитывает, что Молдавия и Приднестровье разрешат конфликт и к 2030 году вместе присоединятся к Евросоюзу.
Появились спутниковые фото штаба ГУР минобороны Украины после российского удара
Опубликованы снимки из космоса штаб-квартиры Главного управления разведки украинского минобороны до и после удара ВС России, на снимках заметно множество ям.
Спутниковые снимки сделали 25 и 30 мая соответственно, передает «Российская газета».
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что российские военные произвели удар по штабу украинской военной разведки.
Семья россиян прорвалась через границу из Польши в Белоруссию
Польская RMF сообщила о «прорыве семьи россиян» через границу из Польши в Белоруссию
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Семья российских граждан с детьми на автомобиле утром вторника якобы «прорвалась» на территорию Белоруссии через польский пограничный переезд в Тересполе, сообщили польские СМИ.
По данным радиостанции RMF, супружеская пара россиян с ребенком и еще двумя детьми со шведскими паспортами находилась в автомобиле марки BMW со шведскими номерами.
Радио сообщает, что автомобиль якобы рванул с места после того, как польский пограничник забрал у всех пассажиров паспорта для контроля. Утверждается, что, несмотря на пробитые колеса, машина доехала почти до середины моста, который разделят Польшу и Белоруссию, передает ТАСС.
Утверждается, что женщина с детьми смогла «добежать» до территории Белоруссии, а мужчину задержали пограничники. Ему предъявят обвинение в попытке незаконного пересечения польской границы.
Дети со шведскими паспортами, как утверждают польские СМИ, были не вправе покидать территорию королевства.
Напомним также, 26 мая польские власти решили закрыть движение через польско-белорусскую границу зарегистрированных в Белоруссии и России грузовиков с товарами.
Прорвавшуюся из Польши россиянку с детьми передали российским дипломатам в Бресте
Прорвавшаяся из Польши в Белоруссию россиянка с тремя детьми переданы сотрудникам генконсульства России
Прорвавшаяся через польско-белорусскую границу россиянка с тремя детьми, двое из которых имеют шведское гражданство, переданы представителям генконсульства России в Бресте, сообщил Государственный погранкомитет Белоруссии.
В интервью белорусской государственной телерадиокомпании «Брест» женщина рассказала, что ее зовут Зулейхан и в 2014 году она из Чечни вместе со старшими детьми переехала к мужу, который работал в Швеции.
По словам женщины, сначала жизнь складывалась хорошо, но однажды супруги были задержаны «по роковой ошибке», а их детей передали опекуну. Вернуть их удалось только после длительных судебных разбирательств. После этого семья переехала в Польшу и пыталась вернуться в Россию, но польские власти не выпускали родителей с детьми, передает ТАСС.
Во вторник семья в очередной раз попыталась выехать из Польши. Однако родители поняли, что пограничники на пункте пропуска «Тересполь» не намерены выпускать двоих детей, имеющих гражданство Швеции. Тогда родители предприняли попытку прорваться из Польши в Белоруссию.
Автомобиль с пассажирами сбил шлагбаум на польской стороне, преодолел польские заграждения и, проколов шины, остановился перед затором у моста через Западный Буг. После этого женщина с тремя детьми побежала на белорусскую сторону, а отец семейства развернул автомобиль поперек дороги и попытался помешать польским пограничникам. Мужчина был задержан на территории Польши.
Вашингтон прокомментировал атаку беспилотников ВСУ на Москву
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США не поддерживают использование американской техники для атак по России
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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила с утверждением, что американские власти при контактах с представителями Украины давали понять, что якобы не поддерживают применение произведенной в США техники для атак по территории России.
Отвечая на вопрос об атаке украинских беспилотников на Москву и Подмосковье, пресс-секретарь Белого дома выступила с утверждением, что власти США якобы не поддерживают применение произведенной в Соединенных Штатах техники для атак по территории России, передает ТАСС.
По словам Жан-Пьер, США якобы очень ясно давали это понять и продолжают это делать не только публично, но и при закрытых контактах с украинцами.
Пресс-секретарь Белого дома вновь повторила, что США якобы не поддерживают атаки по территории России. При этом Жан-Пьер не стала уточнять, говорит ли она о случаях использования для атак американской техники или же о всех нападениях.
Накануне в МИД России заявили о праве принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки по территории Москвы и Московской области. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов на Москву и Московскую область стоит киевский режим.
Снайпер группировки «Юг» рассказал о странном поведении украинских военных
Снайпер группировки «Юг» рассказал об отчаянном поведении украинских военных
Снайпер группировки Вооруженных сил России «Юг» рассказал, что у украинских военных порой отсутствует инстинкт самосохранения.
Так, снайпер вспомнил случаи, когда украинские военные выходили без оружия, без брони и экипировки. По его словам, это выглядело очень отчаянно. «Либо они принимают что-то определенное», – добавил боец, передает РИА «Новости».
Ранее пленный украинский солдат Петр Панайотов рассказал, что командиры за бутылку дорогого виски закрывали глаза на массовое употребление наркотиков в украинских войсках, наркотическая зависимость не является отводом для призыва в ВСУ.
Лавров призвал посла США в ЮАР знать свое место
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Американский посол в Южно-Африканской Республике Рубен Бригетти, заявлявший о якобы ведущихся поставках оружия из этой страны в Россию, должен знать свое место, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
В случае если американскому или любому другому «заокеанскому, заморскому» послу что-то показалось, то «надо знать свое место и не лезть в чужие дела», заявил Лавров, передает ТАСС.
Россия никогда не нарушает международные нормы, но их регулярно нарушает Запад, декларирующий свой нейтралитет в отношении украинского конфликта. Он накачивает киевский режим огромным количеством современных дальнобойных систем и небезопасных вооружений, включая снаряды с обедненным ураном, заключил министр.
Бригетти заявлял, что ЮАР якобы поставляет вооружение Российской армии. Американская сторона ссылается на прибытие российского корабля на базу ВМС ЮАР Саймонстаун. Кроме того, в конце апреля ЮАР разрешила российскому самолету посадку на военной базе вопреки санкциям США.
После его заявлений президент ЮАР Сирил Рамафоса назначил независимую экспертную комиссию из трех человек для расследования ситуации, создавшейся вокруг российского судна Lady R, которое заходило в конце 2022 года в один из портов страны.
ВКС России уничтожили в порту Одессы последний боевой корабль ВМС Украины «Юрий Олефиренко»
Российские военные уничтожили последний боевой корабль украинских военно-морских сил «Юрий Олефиренко», подтвердило Министерство обороны России.
Удар высокоточным оружием Воздушно-космических сил России был нанесен 29 мая по месту стоянки военных кораблей в порту Одессы, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Ранее военкор ВГТРК Андрей Руденко сообщал, что в ходе ночного удара по военным объектам в порту Одессы был уничтожен средний десантный корабль «Юрий Олефиренко» украинских ВМС.
Генерал ВСУ назвал главный просчет Зеленского
Отставной генерал ВСУ Кривонос назвал просчетом Зеленского неспособность оценить противника
Глава украинского государства Владимир Зеленский просчитался в оценке способностей ВС России, это привело к катастрофе для Украины, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
Прошлые просчеты в силе Российской армии стали «великой бедой» для киевского режима, заявил он в интервью украинскому телевидению, передает РИА «Новости».
Зеленский хвастался, что ВСУ «сломали хребет» российским военным, но это не отражает реальную ситуацию, указал Кривонос.
По его словам, у России есть техническое и количественное преимущество, армия обучена.
Ранее Кривонос заявлял, что из-за Зеленского Киев в ближайшее время может попрощаться со Славянском и Краматорском.
Politico: В Польше может начаться гражданская война из-за закона о «влиянии России»
В Польше может начаться гражданская война из-за создания комиссии по изучению «влияния России», заявил обозреватель Politico Войцех Кось.
По мнению обозревателя, президент Польши Анджей Дуда может воспользоваться комиссией для преследования собственных политических противников, к примеру, экс-премьера страны Дональда Туска, передает RT со ссылкой на Politico.
В этой связи издание отмечает, что такие действия польского правительства могут привести к гражданской войне в Польше.
Как заявил глава партии «Польша 2050» Шимон Головня, Дуда в данный момент серьезно ослабил страну изнутри и за ее пределами.
«Он решил развязать гражданскую войну в Польше», – подчеркнул он.
Ранее Дуда заявил, что республика должна требовать репараций по итогам Второй мировой войны не только от Германии, развязавшей эту войну, но и от России.
Гагин: Украина начала «ползучее контрнаступление»
ВСУ начали «ползучее контрнаступление», предположил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, на данный момент нет информации о том, когда реальное контрнаступление может произойти, но существует предположение, что Украина уже начала предпринимать некое «ползучее контрнаступление», передает ТАСС.
Гагин добавил, что оживление фронта со стороны противника, активизация работы диверсионно-разведывательных групп, а также усиление работы артиллерии «с той стороны» – это и есть предпосылки к этому наступлению.
Напомним, в понедельник командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил о скором контрнаступлении украинских войск.
Токаев призвал изучать «мрачные страницы» истории Казахстана
Президент Казахстана Токаев призвал жителей республики изучать «мрачные страницы» истории
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал жителей республики продолжать изучать «мрачные страницы» истории, преступления тоталитаризма и восстанавливать справедливость в отношении всех невинно пострадавших.
Токаев заявил, 31 мая в Казахстане отдают дань памяти жертвам политических репрессий и голода. По его словам, преступления тоталитаризма оставили глубокий след в самосознании народа республики. Он призвал продолжить изучение этих «мрачных страниц» истории, восстанавливая справедливость в отношении всех невинно пострадавших, передает ТАСС.
Как считает Токаев, каждый житель Казахстана должен усвоить страшные уроки прошлого и сделать все возможное, чтобы подобные события не повторились в будущем.
Напомним, в понедельник Токаев заявил об отсутствии у Казахстана необходимости вступать в Союзное государство.
На Западе раскрыли план Киева по «психологическим атакам» перед контрнаступлением
Financial Times: ВСУ собираются перейти в психологическое наступление
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Перед началом контрнаступления вооруженные силы Украины собираются предпринять операции, направленные на «подрыв морального духа» России, сообщают западные СМИ.
Высокопоставленный украинский чиновник заявил газете Financial Times, что успешное наступление «начинается с успешного психологического наступления», пишет РБК.
Издание отмечает, что такими «психологическими атаками» являются нападение дронов на Кремль и на корабль «Иван Хурс», а также вылазка диверсантов в Белгородской области. Кроме того, утром вторника украинскими дронами был атакован столичный регион России.
Еще один источник издания, который, как утверждается, является представителем разведки Украины, заявил, что нападение диверсантов и будущие операции призваны ударить «по моральному духу и заставить Россию передислоцировать войска» вдоль границы.
Напомним, утром вторника Киев ударил по Москве и Московской области восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты.
В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов на столичный регион стоит киевский режим. Там отметили также, что профильные российские службы отреагировали эффективно, система противовоздушной обороны сработала хорошо.
Сенатор Константин Долгов заявил газете ВЗГЛЯД, что террористическая атака ВСУ на столицу – очередная провокация со стороны Украины, но запугать россиян не удалось.
Военный эксперт: Россия поставила крест на мечте Зеленского о десанте морских бригад
Военный эксперт Дандыкин: Уничтожение «Юрия Олефиренко» стало возмездием за нападение на «Ивана Хурса»
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Россия нанесла противнику в первую очередь серьезный моральный удар. Кроме того, уничтожение «Юрия Олефиренко» ставит крест на мечте Зеленского о воссоздании на Украине морской пехоты, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее российские военные уничтожили последний боевой корабль украинских военно-морских сил «Юрий Олефиренко».
«Корабль «Юрий Олефиренко» – это среднее десантное судно, задача которого – доставить и высадить военный контингент в определенную точку. Но в нынешних условиях Украина в принципе не могла осуществить такую операцию», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин.
«Более того, существовало немало вопросов относительно боеготовности корабля. Были сообщения о том, что судно находится, мягко говоря, в удручающем состоянии, поскольку работы по ремонту и техническому обслуживанию не проводились довольно давно. Вместе с тем стоит обратить внимание на то, что в последнее время ВСУ стали организовывать все больше провокаций в отношении России», – отметил собеседник.
«Не исключаю, что последней каплей в чаше российского терпения стала украинская атака на «Ивана Хурса». Полагаю, что решение об уничтожении «Юрия Олефиренко» имеет не только практическое, но и идеологическое значение. Мы нанесли серьезный моральный удар противнику, практически полностью уничтожив его флот», – подчеркивает собеседник.
«Сейчас у ВСУ остался лишь корвет «Гетьман Мазепа», который строится в Стамбуле. Перебросить его к берегам Украины не получится – в акватории Черного моря он тут же будет устранен. Это правда, которую Зеленскому придется принять как данность. Его мечты о создании корпуса морпехов по американскому образцу и о десантах канули в лету», – резюмирует Дандыкин.
Ранее российские военные уничтожили последний боевой корабль украинских военно-морских сил «Юрий Олефиренко». Об этом сообщило Министерство обороны в официальном Telegram-канале. Отмечается, что удар высокоточным оружием Воздушно-космических сил России был нанесен 29 мая по месту стоянки военных кораблей в порту Одессы.
В понедельник советник главы военной администрации Одесской области Украины Сергей Братчук сообщил о повреждении объектов портовой инфраструктуры. Тревогу на всей территории Украины отменили в понедельник утром.
Напомним, по сообщениям СМИ, взрывы прогремели в Киеве, а также в Киевской области, Кировоградской, Хмельницкой, Одесской, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Львовской и Полтавской областях Украины.
В Германии решили отозвать разрешение на работу четырех из пяти генконсульств России
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В Берлине приняли решение отозвать разрешение на работу четырех из пяти генконсульств России, сообщает МИД Германии.
Так, власти Германии закроют до ноября генконсульства в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске после ограничения числа сотрудников учреждений Германии в России, передает ТАСС.
Как отметил спикер МИД Германии Кристофер Бургер, в Берлине хотят структурных изменений.
«Чтобы выполнить установку России по сокращению нашего персонала, правительство Германии приняло решение закрыть германские генконсульства в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске», – сказал он, добавив, что их работа уже значительно ограничена.
Также Бургер назвал «шагом к эскалации» решение России о сокращении персонала германских учреждений.
Глава МИД Германии отметил, что касательно отзыва согласия на деятельность четырех из пяти российских генконсульств проинформирован МИД России, от них потребовали незамедлительно инициировать процесс закрытия четырех генконсульств в ФРГ и завершить его самое позднее до 31 декабря 2023 года.
В начале мая часть работников дипмиссии Германии уехали из России. Так Москва ответила на массовую высылку дипломатов из Берлина. Издание Bild сообщало, что речь идет о высылке 34 немецких дипломатов.
Ранее немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что Россия сократила допустимое количество сотрудников германских учреждений в России до 350, и сотням немцев предстоит до начала лета уехать из страны.
Российская авиация нанесла удары по 1-й бригаде спецназа Украины
Минобороны: Российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации 1-й бригады спецназначения Украины
Российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации 1-й бригады спецназначения Украины и районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский.
Как рассказал офицер Минобороны РФ, авиацией группировки войск «Запад» нанесены ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации 1-й бригады специального назначения ВСУ и районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВС Украины и подразделениям территориальной обороны, передает РИА «Новости».
Кроме того, как сообщил Зыбинский, на купянском направлении, в районе населенных пунктов Старица и Вишневое, артиллерией уничтожены два минометных расчета противника, поражены гаубицы ВСУ в районе населенных пунктов Лозавая и Западная.
В Минобороны также сообщили, что ВС России сорвали пять попыток ротации подразделений противника на передовых позициях ВСУ в полосе обороны 6-й общевойсковой армии.
Накануне Минобороны заявило о поражении высокоточным оружием центральных пунктов принятия решения ВСУ.
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