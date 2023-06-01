Школьники в ДНР не захотели изучать украинский язык

Пушилин заявил, что в ДНР ни один класс не выбрал для изучения украинский язык

В ДНР не набралось ни одного класса, где хотели бы изучать украинский язык в качестве факультатива, несмотря на предоставленную возможность, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в ходе форсайт-форума «Какая Украина нам нужна?»

Пушилин заявил, что в ДНР есть возможность изучать украинский язык и другие в качестве факультатива, при этом необходимо набрать класс желающих, но таких не оказалось, передает ТАСС.

Врио главы ДНР подчеркнул, что необходимо отказываться от навязывания изучения языка, люди должны сами определиться.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что учебник по украинскому языку для учеников 5-9 классов планируется подготовить к концу 2023 года, пока он готов только для младших классов.