Кравцов назвал сроки подготовки учебника по украинскому языку для 5-9 классов

Глава Минпросвещения Кравцов заявил о подготовке учебника по украинскому языку для 5-9 классов к концу года

Учебник по украинскому языку для учеников 5-9 классов планируется подготовить к концу 2023 года, пока он готов только для младших классов, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Кравцов в интервью «Российской газете» заявил, что сейчас учебник уже подготовлен для младших классов. По его словам, к концу 2023 года планируется завершить подготовку учебного пособия для 5-9-х классов. Он отметил, что советские учебники с «чистым украинским» адаптировали с методистами из ДНР, ЛНР, передает ТАСС.

Как указал министр, в российской системе образования есть возможность изучать родные национальные языки, а по желанию дети могут дополнительно на уроках или внеурочной деятельности изучать родной язык.

Ранее Минпросвещения создало учебное пособие по классическому украинскому языку для младшеклассников.