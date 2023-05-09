Россия пообещала дать должный ответ на срыв церемонии возложения венков в Варшаве

МИД: Польше будет заявлен протест в связи со срывом церемонии возложения венков на День Победы в Варшаве

Россия должным образом отреагирует на действия польских властей в связи со срывом церемонии возложения венков российскими дипломатами на военном мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве по случаю Дня Победы, сообщили в МИД.

В МИД России отметили, что дипведомство Польши было проинформировано заранее о планах посольства России возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве, однако провокации так называемых протестующих не пресекли. Польской стороне будет заявлен решительный протест, говорится в сообщении на сайте МИД России.

Отмечается, что действия Варшавы будут рассматриваться как очередное проявление недружественного отношения и оскорблением памяти погибших при освобождении Польши от германской оккупации 600 тыс. советских воинов.

В российском МИД подчеркнули, что линия польских властей не останется без должной реакции, а случившееся демонстрирует двуличие политики Варшавы в оценке событий Второй мировой войны.

Ранее агрессивная толпа не дала российскому послу возложить цветы к мемориалу в Варшаве.

В то же время на постаменте одной из скульптурных композиций на территории мемориального кладбища советских воинов в Варшаве в День Победы появились вульгарные надписи.