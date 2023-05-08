В США захотели привлечь Блинкена к ответственности из-за Афганистана CNN: Республиканец Маккол призвал привлечь Блинкена к ответственности за неуважение к Конгрессу из-за Афганистана 8 мая 2023, 21:36 Текст: Вера Басилая

Глава комитета Палаты представителей США по международным делам, член Республиканской партии Майкл Маккол заявил о намерении привлечь главу Госдепа Энтони Блинкена к ответственности за неуважение к Конгрессу из-за Афганистана, сообщила CNN. Маккол утверждает, что Госдепартамент не предоставил комитету все документы, относящиеся к выводу войск из Афганистана. Речь идет о письме американских дипломатаов в Афганистане, в котором они опасались, что Кабул будет быстро взят «Талибаном» (движение, против которого введены санкции ООН), если войска США полностью покинут страну, передает ТАСС. Маккол потребовал, чтобы глава Госдепа передал комиссии документ не позднее 11 мая. Блинкен ранее отказался предоставлять полный текст письма, объяснив, что это может раскрыть каналы обмена информацией между дипломатами и центральным аппаратом внешнеполитического ведомства США. Но Маккол решил обвинить госсекретаря в неуважении к Конгрессу, если письмо не будет предоставлено. За неуважение к Конгрессу Блинкену грозит штраф до 100 тыс. и тюремный срок до одного года. Ранее Маккол потребовал от Госдепа США предоставить документы, которые связаны с выводом американских войск из Афганистана. Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Российский Су-34 «накрыл» в Харьковской области иностранных наемников Минобороны: Российский бомбардировщик Су-34 «накрыл» в Харьковской области управляемыми бомбами иностранных наемников

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

Российский фронтовой бомбардировщик Су-34 нанес удар управляемыми бомбами по пункту дислокации иностранных наемников в районе села Ивановка Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский. Зыбинский сообщил, что на Купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 с применением универсальных модулей планирования и коррекции авиабомб нанес удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Ивановка, передает РИА «Новости». Универсальный модуль планирования и коррекции крепится к обычной свободнопадающей бомбе, делая ее управляемой. Модуль имеет раскладное крыло и рули, а также систему управления, которая наводит бомбу на цель в автоматическом режиме. С помощью такого устройства, например, обычная авиабомба ФАБ-500 становится высокоточной. Зыбинский также рассказал, что на Купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны. Кроме того, добавил офицер, бойцы сорвали три попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Тимковка, Кисловка, Новомлынск. Кроме этого, по словам начальника пресс-центра, группа спецназначения в районе населенного пункта Великий Бурлук уничтожила боевую машину зенитного ракетного комплекса противника «Оса» с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет». В результате контрбатарейной борьбы огонь самоходной артиллерийской установки «Мста-С» уничтожил гаубицу 2С3 «Акация» в районе балки Шевцов Яр. Накануне в Минобороны сообщали, что Вооруженные силы России на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили до 595 военнослужащих и наемников ВСУ. Военкор Сладков объяснил «невиданные по силе удары» ВС России по Украине

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Военный корреспондент Александр Сладков объяснил «невиданные по силе» ночные удары ВС России по Украине хорошей работой разведки, а также желанием выманить ВСУ в наступление. Сладков в своем Telegram-канале прокомментировал ночные удары ВС России, которые в Киеве назвали самой массированной атакой с начала СВО. По его словам, у России наладилась новая разведывательная сеть, отсюда длинный список целей с координатами. Также военкор заявил, что российские военные владеют инициативой, знают куда и когда бить, и чем стрелять. «Мы теряем надежду выманить ВСУ в наступление на нас. Наверное, наступает время наших инициатив по наступлению», – предположил он. Между тем, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что минувшей ночью Киев подвергся самой массированной атаке с начала российской военной спецоперации, передает РИА «Новости». Украинские СМИ писали о взрывах в разных частях города, позже власти сообщили, что был поврежден резервуар с дизельным топливом. Ранее интернет-издание «Страна» сообщило, в Киеве и Киевской области в ночь на понедельник неоднократно раздавались взрывы. На видео попала работа украинской системы ПВО, размещенной на крышах киевских многоэтажных домов. Новости СМИ2 Киссинджер предсказал скорый переломный момент украинского конфликта Экс-госсекретарь США Киссинджер: Украинский конфликт, возможно, приближается к переломному моменту

Фото: Dai Tianfang/Xinhua/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выразил мнение, что украинский конфликт, возможно, приближается к переломному моменту, благодаря посредничеству Китая переговоры по урегулированию должны начаться в конце 2023 года. Киссинджер, которому в конце мая исполняется 100 лет, заявил в интервью телекомпании CBS, что теперь, когда Китай вступил в переговоры, все встанет на свои места. Он выразил мнение, что к концу года мы будем говорить о переговорных процессах и даже о реальных переговорах, передает ТАСС. Отвечая на вопрос о том, согласился бы он по просьбе американского лидера отправиться в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, Киссинджер заявил, что «склонился бы к тому, чтобы сделать это». Он уточнил, что отправился бы в Москву в роли помощника президента США по национальной безопасности. Напомним, в пятницу глава МИД Китая Цинь Ган на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина путем контактов и координации с Москвой внести реальный вклад в политическое урегулирование ситуации на Украине. В Николаеве началась массовая мобилизация мужчин Активист подполья города Николаева: Сотрудники военкоматов забирают всех мужчин без разбора в пункты мобилизации

Фото: Michal Burza/ZUMA/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Сотрудники военкоматов в Николаеве забирают всех мужчин без разбора в пункты мобилизации, заявил активист местного подполья. По словам активиста подполья города Николаева, в районе его проживания сотрудники военкоматов забирают всех мужиков без разбора, и тянут их в пункты мобилизации. При этом, как отметил активист, большинство николаевцев не хотят воевать, так как знают, что ежедневно на передовой за киевский режим гибнут по несколько сотен простых парней, передает РИА «Новости». Также он обратился к женщинам, призвав их защитить своих мужей и детей от мобилизации, так как если их не убьют на передовой, то они попадут в плен и будут сидеть там до конца, так как Киеву они не нужны. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие способы избежать мобилизации применяют на Украине. Новости СМИ2 В Сети описали новую схему борьбы ВС России с HIMARS Военкор Стешин: ВС России вскрыли слабые места HIMARS с помощью радиогигиены и средств РЭБ

Фото: Kento Nara/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Текст: Ольга Иванова

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин отметил, что в последние месяцы установки HIMARS, которые на Западе представляли как «супероружие», перестали наносить оглушительные удары, как это было прежде. Так, в своем Telegram-канале-канале он пишет, что российские силы «выбили часть установок и складов с боепитанием», а лишних HIMARS у ВСУ нет. Кроме того, по словам Стешина, российские военные стали «соблюдать радиогигиену и перестали ставить машины возле штабов и располаг», а также научились активнее рассредоточиваться на местности. Также российские силы с помощью средств радиоэлектронной борьбы глушат системы наведения HIMARS на основе GPS. В реальности это выглядит так: если ехать по навигатору где-то в Донбассе, то «курсор на карте перестает двигаться, а сверху на экранчике появляется надпись «Поиск спутников…», и так все 30 километров между Алчевском и Первомайским, например, или под Волновахой». Он также добавил, что «инерциальная система навигации у HIMARS является скорее дублирующе-вспомогательной и такую точность, как GPS выдать не может; а без точности HIMARS это... «Смерч». Напомним, как ранее сообщал телеканал CNN, ВС России препятствуют работе американской реактивной системы залпового огня HIMARS при помощи средств радиоэлектронной борьбы и мешает контрнаступлению ВСУ. В то же время глава минобороны Украины Алексей Резников признавал, что российские войска смогли приспособиться к появлению у ВСУ систем HIMARS, изменив логистику. «Они хорошо учатся», – добавил он. В Кремле отреагировали на планы ГУР МО Украины убивать россиян по всему миру

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Елизавета Шишкова

Кремль считает чудовищным заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности «убивать россиян по всему миру», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, заявление Буданова является подтверждением, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является непосредственным организатором этой активности, передает РИА «Новости». Песков отметил, что на слова Буданова обратили внимание российские спецслужбы, которые будут делать все, что должно, сообщает ТАСС. Кроме того, Москва будет внимательно следить за реакцией мировых столиц на это заявление и будет ждать осуждения. Представитель Кремля подчеркнул, что слова Буданова подтверждают также правильность решения президента России Владимира Путина начать СВО. Напомним, Буданов заявил, что Киев будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины». Новости СМИ2 В Тбилиси разорвали флаг Украины 8 мая 2023, 12:58 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Флаг Украины, висевший рядом с флагами Грузии и ЕС в одном из центральных парков Тбилиси – Вакийском, был снят и разорван, но его уже вернули на место, сообщил телеканал «Мтавари» («Главный»), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. По его данным, над украинским флагом надругался член консервативного движения «Альт-инфо» Васил Гогаладзе, который «отличается прокремлевскими и антиукраинскими взглядами». Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов сообщил телекомпании, что случившееся «абсолютно неприемлемо». По словам дипломата, «об инциденте проинформировано министерство иностранных дел Украины». «Готовы сотрудничать с грузинскими праввохранительными оргами для расследования и наказания виновного», – сказал Касьянов. После начала СВО в Тбилиси повсеместно можно увидеть флаги Украины. Грузия приняла около 30 тысяч украинцев и поддерживает Киев на всех международных площадках, однако Украина регулярно критикует Грузию за «недостаточную помощь». В частности, Украине не нравится, что Грузия не ввела прямые санкции против России, примкнув при этом ко всем международным рестрикциям. СМИ: Планирующие авиабомбы срывают контрнаступление ВСУ Telegraph: Российские планирующие авиабомбы заставили Киев пересмотреть планы по контрнаступлению ВСУ

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Российские планирующие бомбы заставили Киев пересмотреть планы по контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ), написали обозреватели британской Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифант. Как отмечается в материале, украинские и западные аналитики начали предполагать, что использование Россией планирующих авиабомб может вынудить Киев в последний момент внести изменения в оперативное планирование, предполагавшее контрнаступление ВСУ, передает РИА «Новости». Британские обозреватели сослались на мнение советника командования Воздушных сил украинских войск Юрия Игната, который заявил в интервью, что планирующие бомбы представляют собой очень серьезную угрозу. По оценкам украинских официальных лиц, российские военные выпускают по меньшей мере 20 планирующих бомб в день. По словам Игната, российские войска около месяца интенсивно использует планирующие бомбы для выполнения боевых задач вдоль границы, линии фронта и морского побережья. В прошлую среду советник командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат назвал передовые российские планирующие бомбы серьезной головной болью для ВСУ и попросил у Запада истребители F-16 для создания баланса сил в воздухе. Напомним, в апреле летчик ВКС России и участник спецоперации рассказал газете ВЗГЛЯД об эффективной модернизации советских авиабомб с помощью нового средства УМПК (универсального модуля планирования и коррекции). УМПК относительно прост и дешев в производстве, а с его помощью точность еще советских боеприпасов повышается до точности дорогих современных высокоточных ракет. Новости СМИ2 Пригожин рассказал о продвижении штурмовых формирований в Артемовске Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: Российские штурмовые формирования за воскресенье продвинулись в Артемовске на 280 м 8 мая 2023, 01:43 Текст: Антон Никитин

Подразделения ЧВК «Вагнер» за воскресенье продвинулись в Артемовске на различных направлениях на расстояние до 280 м, под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается 2,37 кв. км города, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Пригожин сообщил, что за воскресенье продвижение подразделений ЧВК «Вагнер» в Артемовске составило до 280 м на различных направлениях, всего освобождено 53 тыс. кв. м. территории города, под контролем противника остается 2,37 кв. км территории населенного пункта, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Пригожина «Конкорд». «Двигаемся вперед, ожидаем получения боеприпасов», – добавил основатель ЧВК «Вагнер». Накануне Пригожин сообщал, что освобождено порядка 95% территории Артемовска. ВСУ стали размещать ПВО на крышах жилых домов в Киеве Вооруженные силы Украины стали размещать системы ПВО на крышах жилых домов в Киеве

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

На видео попала работа украинской системы ПВО, размещенной на крышах киевских многоэтажных домов. Как сообщило интернет-издание «Страна», в Киеве и Киевской области в ночь на понедельник неоднократно раздавались взрывы. По данным официального ресурса для оповещения населения, в Киеве с 23.34 мск и в Киевской области с 23.35 мск начал действовать режим воздушной тревоги, передает ТАСС. На видео попала попытка украинской системы ПВО сбить беспилотники над Киевом. Судя по направлению стрельбы, расчеты украинской системы ПВО размещены прямо на крышах жилых многоэтажных домов. Ранее житель Артемовска Дмитрий Чекалин рассказал об огневых позициях ВСУ в домах, образовательных и медицинских учреждениях. Новости СМИ2 СМИ: На Украине судят людей за лайки и репосты в соцсетях Deutsche Welle: Лайки и репосты в «Одноклассниках» стали поводом для судебных дел на Украине

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Весной прошлого года в УК Украины появилась статья «об отрицании или оправдании российской агрессии», СМИ выяснили, что больше всего дел по этой статье касаются лайков в соцсетях, в том числе и в «Одноклассниках». Как сообщает Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов), правоохранители Украины считают отметку «класс» в «Одноклассниках» распространением информации, поскольку такие сообщения появляются в ленте рекомендаций у других пользователей. В СБУ полагают, что обвиняемые украинцы знали об этой особенности соцсети, поскольку уже пользовались ей ранее. А чтобы доказать, что сообщения кто-то видел, следователи указывают количество «друзей» обвиняемых в этой соцсети. Кроме того, обвинения предъявляют и тем, кто в соцсетях пересылает пророссийские сообщения другим пользователям, такие действия расценивают как «склонение к пророссийской позиции». Кроме того, СБУ проверяет заявления граждан в СМИ. Так, например, жительница Сум получила год условно, заключив сделку со следствием. Она дала комментарий местному телеканалу, в котором заявила, что агрессором является Украина. Также на Украине возбуждаются уголовные дела из-за доносов. Так, житель Львова в телефонном разговоре с соседом называл конфликт демилитаризацией и денацификацией Украины, восторгался советским КГБ и призывал Россию разбомбить польский Жешув. Сосед записал разговоры и засвидетельствовал их в суде. Мужчина свою вину не признал, заявив, что «Украина не существует и никогда не существовала». Суд назначил ему полгода ареста. Ранее в Одессе преподавателя музыки 82 лет уволили из-за ведения занятий на русском языке. Боррель: Конфликт на Украине обнажил разногласия Запада с другими частями мира

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Ольга Иванова

Конфликт на Украине показал, что разрыв между Западом и другими странами «выходит за рамки войны», написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге. По его словам, раскол произошел из-за глубокого разочарования и «неправильного управления глобализацией со стороны Запада после окончания холодной войны», передает РИА «Новости». Также Боррель считает, что раскол будет усугубляться и даже может превратиться в пропасть. При этом он утверждает, что конфликт на Украине воссоединил трансатлантический альянс. Ранее Боррель заявил, что единственным мирным планом по ситуации на Украине является план президента этой страны Владимира Зеленского. Новости СМИ2 Решение Зеленского отменить День Победы назвали «исторической биполярочкой» Политолог Носович: У Зеленского классическая для постсоветской Украины «историческая биполярочка»

Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует классическую для постсоветской страны «историческую биполярочку», установив празднование в стране Дня Европы 9 мая, а Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне – 8 мая, заявил политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович. Он считает, что Зеленский проявляет себя так же, как предыдущие президенты-националисты. «С одной стороны, он никому не позволит украсть у Украины победу во Второй мировой войне. С другой стороны, Дня Победы на Украине быть не может, потому что никакой победы для нее не было: Украина проиграла и была оккупирована», – написал Носович в Telegram. Хотя, напоминает Носович, Украинская ССР – это четыре Украинских фронта, это статус страны-основательницы ООН и статус одного из строителей послевоенного миропорядка. Теперь, отмечает Носович, в Киеве не знают, как поступить. Один вариант – признать, что Украина была соавтором крупнейшей победы в истории в составе одного государства с Россией – со столицей в Москве. Или же «отвергнуть ради символических и материальных ништяков, положенных в ЕС «жертвам»? «Но правопреемство с Украинской ССР – это основание, на котором Украина требует себе границы 1991 года и Крым», – добавил эксперт. По его словам, у Зеленского не хватит ума, чтобы найти решение такой задачки. Гордиться победой и запрещать ее праздновать – абсурдный скетч, считает Носович. «Но дело не только в Зеленском. Такие искривления исторической памяти – это как искривления позвоночника. Нации с такими искривлениями нормально не развиваются» – заключил он. Напомним, Зеленский своим указом установил в стране 9 мая День Европы, а 8 мая будет отмечаться День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Племянник Кеннеди обвинил ЦРУ в причастности к убийству президента США Кеннеди-младший: ЦРУ причастно к убийству президента США Кеннеди в 1963 году 7 мая 2023, 23:59 Текст: Антон Никитин

Кандидат в президенты США адвокат Роберт Кеннеди-младший, который приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди, заявил о причастности Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США к убийству главы Белого дома в 1963 году. Кеннеди-младший заявил в интервью New York Post, что существует убедительное доказательство того, что ЦРУ было причастно к убийству и к «заметанию следов» преступления. По его словам, это находится за границами разумных сомнений, передает РИА «Новости». Напомним, в декабре 2022 года администрация США рассекретила свыше 13 тыс. документов об убийстве главы Белого дома Кеннеди. Новости СМИ2 Захарова назвала Зеленского воплощением «Иуды XXI века» Захарова назвала Зеленского пособником фашистов 80 лет спустя и воплощением «Иуды XXI века»

Фото: МИД РФ/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала указ Владимира Зеленского об установлении 9 мая Дня Европы, назвав президента Украины новым воплощением «Иуды XXI века». Захарова в своем Telegram-канале написала, что считает Зеленского предателем, и «новым воплощением Иуды в 21 веке» из-за того, что он отменил праздник День Победы 9 мая. По мнению дипломата, своим указом он предал своих предков, сражавшихся в рядах Красной армии, замученных в концлагерях, работавших в тылу одну на всех на Победу. «Пособник фашистов 80 лет спустя», – заявила Захарова. Ранее Владимир Зеленский установил на Украине 9 мая Днем Европы, а 8 мая постановил отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.