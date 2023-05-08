Путин встретился в Москве с президентом Узбекистана

Эксперты указали на особую значимость «Бессмертного полка» на фоне СВО

Общественник Макаров: У «Бессмертного полка» нет ни начальников, ни командиров, есть только порыв человеческой души

Акция «Бессмертный полк» сплачивает семьи, дома, города и всю Россию. И в условиях СВО это особенно важно, сказали газете ВЗГЛЯД общественник Сергей Макаров и историк Владимир Шаповалов. Напомним, с начала мая в России и других странах проходит акция памяти «Бессмертный полк».

«Акция «Бессмертный полк» за 11 лет показала пример того, как инициатива, рожденная в глубине народных масс, разрастается по всему миру. Когда идеей загорается один челочек – это значимо, но когда тысячи – это неоценимо», – сказал Сергей Макаров, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», генерал-полковник в отставке, кавалер Ордена Святого Георгия IV степени.

«Несмотря на все сложные геополитические реалии, в акции на сегодняшний день участвуют свыше 100 государств мира. В России же это фактически народное движение, у которого нет ни начальников, ни командиров. Есть только порыв человеческой души», – добавил собеседник.

«Эта акция через историю семьи и рода скрепляет и делает значимее каждого гражданина нашей страны. Душевное тепло, которое рождается в семье, сплачивает весь дом, улицу, поселки, города и всю страну вокруг исторической памяти России», – отмечает общественник.

«И сегодня ребята, выполняющие поставленные задачи в зоне СВО, по сути, внуки и правнуки победителей в той кровавой войне, несут тот же заряд мужества, стойкости и любви к своей Родине, что и их предки. Это является залогом той победы, которую добудут наши бойцы в этой борьбе с нацизмом на Украине», – полагает он.

«Примечательно, как обросла новыми форматами акция «Бессмертный полк» за эти годы. У каждого человека нашей страны есть возможность почтить память погибших как в Великой Отечественной войне, так и в СВО. Так, например, за счет пандемии, когда мы не могли собраться вместе для проведения марша, появилась возможность проведения акции онлайн, также появился формат «Окна Победы», автопробеги», – перечисляет эксперт.

«И все это рождается внутри движения, как некогда появился и сам «Бессмертный полк». Я думаю, будут появляться новые форматы. Ведь, например, в ходе ВОВ погибло немало людей, у которых на тот момент не было семей. Их портреты в рамках того же марша просто некому нести. И как почтить их память – это вопрос, требующий обсуждения», – продолжает собеседник.

«Сложно переоценить и роль президента Владимира Путина в популяризации акции «Бессмертный полк». Он с огромным чувством благодарности относится к ветеранам, чтит память тех, кто погиб в этой войне. Он, показывая на личном примере отношение к исторической памяти нашей страны, формирует у подрастающего поколения правильное понимание того, насколько важна была победа в ВОВ», – подчеркнул Макаров.

«Бессмертный полк» зародился как общественная инициатива относительно небольшой группы гражданских активистов, но очень быстро стал общенародной акцией государственного уровня. При этом, акция смогла сохранить свою народную сущность. В России «Бессмертный полк» – это один из символов Победы, а за рубежом – России», – добавил Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ.

«Мероприятие сохраняет свою актуальность и популярность, в том числе за счет появления новых форматов. Так, акции проходят в соцсетях, школах, появилось «Панно памяти», «Бессмертный полк на автомобилях». Все это ежегодно привлекает все больше участников», – напомнил собеседник.

«На фоне спецоперации «Бессмертный полк» приобретает особый смысл – в этом году в акции чествуют в том числе участников СВО. Это показывает преемственность поколений в борьбе с нацизмом – с ним сражались наши деды, теперь пришла наша очередь защищать Россию. Многочисленность участников акций «Бессмертного полка» еще раз подчеркивает консолидацию нашего общества вокруг президента, флага, как ответ на внешнее давление», – заключил Шаповалов.

Впервые «Бессмертный полк» прошел 9 мая 2012 года в Томске. В колонне полка пронесли почти две тыс. портретов ветеранов и прошли более шести тыс. томичей. Инициаторами акции стали журналисты Томской медиагруппы, которых поддержали жители города. Сегодня в городе работает координационный центр Межрегионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк» – общероссийской гражданской инициативы.

Сама акция в ежегодном формате проходит не только во многих городах России, ее поддерживают наши соотечественники, проживающие за рубежом. Так, накануне мероприятие прошло в Испании. Как рассказала газете ВЗГЛЯД организатор акции в городе Виго Марина Бахтина, «Бессмертный полк» состоялся в Мадриде и Виго, в провинции Галисия. В испанской столице участие приняли свыше 1000 человек, еще около 70 вышли на улицы Виго. Собеседница подчеркнула, что в провинции поживает всего порядка 100 русских.

«Бессмертный полк» также прошел во многих города мира, в том числе в Риме, Пекине, Сеуле, Каракасе, Улан-Баторе, Буэнос-Айресе, тунисском городе Хаммамет, столице Уругвая городе Монтевидео, у берегов Стамбула на живописном острове Хейбелиада.

В России и за рубежом также началась Всероссийская акция «Стена Памяти», это один из новых форматов Всенародной акции «Бессмертный полк». Торжественный старт акции в Музее Победы дали ее организаторы «Волонтеры Победы». Ее организаторами являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» вместе с партнерами: Юнармией, Российским Движением детей и молодежи «Движение первых», Общероссийским общественным движением «Бессмертный полк России». Старт акции дала зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко вместе с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Имчуком

Представитель движения «Волонтеры победы» в Анкаре Евгения Шарлак рассказала газете ВЗГЛЯД, что такие мероприятия, как «Стена памяти» в Турции в преддверии Дня Победы проводятся не первый год.

Помимо этого, Елена Цунаева, первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов приняла участие в открытии «Вахты памяти» в Ленинградской области, где встретилась с участниками поисковых отрядов со всей России. Именно с открытием «Вахты памяти» начинается поисковый сезон. А первый зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Игорь Кастюкевич дал старт акции «Георгиевская лента» в Херсонской области. Депутат также лично передал Георгиевские ленты в одну из школ Скадовска. «Директор говорит, дети сами их просят. А педагоги им обязательно рассказывают об истории ленты. Это правильно», – подчеркнул парламентарий.