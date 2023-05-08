Лукашенко прибыл в Москву В Сети запустили флешмоб «Встанем» в поддержку бойцов СВО Общество «Знание» почтит память о Победе в Великой Отечественной войне Военкоры и историки на просветительском марафоне «История Победы» рассказали молодежи о важности Дня Победы 8 мая 2023, 20:55 Накануне 9 мая в московской студии Российского общества «Знание» состоялся Всероссийский просветительский марафон «История Победы», посвященный событиям Великой Отечественной войны. К онлайн-трансляции мероприятия присоединились жители всех 89 субъектов Российской Федерации. Историки, исследователи, представители государственной власти, деятели искусства, военные корреспонденты и другие эксперты рассказывали молодежи о символизме празднования Дня Победы для России, дискутировали на темы важности сохранения исторической памяти, героизма, продолжения изучения истории и борьбы с ее фальсификацией, а также об особенной роли творчества, в том числе кинематографа в воспитании патриотизма. «Наш марафон «История Победы» приурочен к 78-й годовщине разгрома фашистов. Приглашенные лекторы – военкоры, ветераны войны, деятели искусства, учителя истории вспомнят о важных датах и событиях 1941–1945 годов. Также в ближайшие дни в школах, колледжах, вузах стартуют кинопоказы документальных хроник о Великой Отечественной войне, к просмотрам которых можете присоединиться и вы. Важно знать историю, чтить память поколений и стремиться не повторять ошибок прошлого», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, говорится в сообщении на сайте общества «Знание». Впервые на марафоне «История Победы» был продемонстрирован 15-минутный ролик-интервью с очевидцами событий этих долгих лет – жителем блокадного Ленинграда, сыном полка Тарасом Гончиренко, жительницей блокадного Ленинграда, минером 217-го отдельного отряда разминирования Александрой Лещук, ветераном Великой Отечественной войны, жителем блокадного Ленинграда Германом Марковым, жителями блокадного Ленинграда Юрием и Светланой Зубковыми. Депутат Госдумы России, ответственный секретарь поискового движения Елена Цунаева посвятила свое выступление на марафоне значимости сохранения национальной памяти о событиях прошлого и разработки новых форматов представления истории молодому поколению россиян. Заслуженный артист России, генеральный директор студии «Военфильм» Игорь Угольников рассказал зрителям марафона о сложности подготовки сценария и режиссуры исторических кинокартин, которые должны не только отразить художественный замысел, но и одновременно быть объективными и реалистичными. «Достоверное патриотическое кино должно вызывать чувство гордости за свою страну. Свершения, победы и рассказ о стойкости наших предков, если это сделано достоверно и правдиво, остаются в памяти, вызывают чувство общности и единства», – заявил Угольников. Специальный корреспондент батальонов «Алания» и «Осетия», доброволец Георгий Мамсуров и ведущий телеканала «Спас», военный корреспондент Андрей Афанасьев от первого лица поделились своим видением событий, которые происходят сегодня в зоне проведения СВО. Помимо выступлений приглашенных гостей, на марафоне «История Победы» состоялся показ восьми исторических просветительских фильмов Общества «Знание» о событиях Второй мировой. Так, зрители марафона увидели кинокартины «Великий подвиг во имя всего мира. СССР во Второй мировой войне», «200 дней войны: музей Сталинградской битвы», «Героическая блокада: история и факты», «Герои неба», «Музей военной формы», «Командный пункт Центрального фронта» и фильм-экскурсию в Музей авиации «Крылья Победы». Захарова назвала Зеленского воплощением «Иуды XXI века» Захарова назвала Зеленского пособником фашистов 80 лет спустя и воплощением «Иуды XXI века»

Фото: МИД РФ/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала указ Владимира Зеленского об установлении 9 мая Дня Европы, назвав президента Украины новым воплощением «Иуды XXI века». Захарова в своем Telegram-канале написала, что считает Зеленского предателем, и «новым воплощением Иуды в 21 веке» из-за того, что он отменил праздник День Победы 9 мая. По мнению дипломата, своим указом он предал своих предков, сражавшихся в рядах Красной армии, замученных в концлагерях, работавших в тылу одну на всех на Победу. «Пособник фашистов 80 лет спустя», – заявила Захарова. Ранее Владимир Зеленский установил на Украине 9 мая Днем Европы, а 8 мая постановил отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Отменен запрет на использование флага Украины в Берлине 8 и 9 мая Адвокат Хайнеманн сообщил об отмене запрета на украинский флаг у советских мемориалов в Берлине 8 и 9 мая

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Административный суд Берлина отменил запрет на использование украинского флага у советских мемориалов 8 и 9 мая, сообщил проукраинский адвокат Патрик Хайнеманн. Хайнеманн заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что «удалось доказать незаконность запрета». Об этом же сообщают проукраинские движения в Германии и СМИ Берлина. Решение могут обжаловать в высшем административном суде. Отмечается, что запрет на российский и советский флаг остается в силе, передает РИА «Новости». Напомним, сообщалось, что полиция Берлина ввела запрет на российские и украинские флаги у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шенхольцер-Хайде 8 и 9 мая. Новости СМИ2 Члены «Артподготовки» задержаны за попытку помешать работе ПВО на 9 Мая В силовых структурах сообщили о задержании членов «Артподготовки» за попытку помешать работе ПВО на 9 Мая 5 мая 2023, 22:22 Текст: Антон Антонов

Организация «Артподготовка» (признана в России террористической) пыталась устроить на День Победы фейковую акцию «Небесный полк», которая должна была осложнить работу систем ПВО, сообщил источник в силовых структурах. Акция предусматривала запуск 9 мая в городах России связок воздушных шаров с полосками фольги, чтобы осложнить работу систем ПВО. Для этого члены организации с подставного электронного адреса обратились в образовательные учреждения Москвы с письмами, содержащими требование привлечь к акции «Небесный полк» школьников, студентов и их родителей. При этом члены организации выдавали себя за представителей столичного правительства и руководства общероссийского движения «Бессмертный полк», передает РИА «Новости». Обыски в связи с деятельностью активистов организации прошли в Москве, Башкирии, Архангельской, Астраханской, Воронежской и Тюменской областях. Пять человек задержаны. У них изъяты средства связи и компьютерная техника, а также фрагменты фольги. Рассматривается вопрос об открытии уголовного дела по статье, касающейся деятельности террористической организации. Напомним, «Артподготовку» (запрещена в России) создал в 2012 году блогер Вячеслав Мальцев (признан иноагентом). Сам Мальцев в 2017 году бежал из России, опасаясь задержания по делу об организации экстремистского сообщества. В октябре 2022 года силовики задержали 23-летнего сторонника «Артподготовки» (запрещена в России) по подозрению в попытке поджечь военкомат в Красноярске. В Молдавии отказалась воздавать воинские почести бойцам Красной армии Минобороны Молдавии решило не воздавать воинские почести бойцам Красной армии 6 мая 2023, 17:59 Текст: Вера Басилая

Минобороны Молдавии решило не предоставлять военный оркестр и дать всего трех из 25 необходимых военнослужащих почетного караула, для захоронения найденных останков, сообщил руководитель молдавского поискового движения Алексей Петрович. По его словам, в президентском оркестре отказали без объяснения причин, несмотря на то, что это прописано в законе. Петрович заявил, что молдавские поисковики трижды обращались в местное Минобороны с просьбой воздать почести героям в 2022 году и не получали ответа, передает RT. Ранее власти Молдавии пригрозили гражданам штрафами за ношение георгиевской ленты. Новости СМИ2 В Турции рассказали о проведении акции «Стена памяти» в преддверии Дня Победы Общественница из Турции Шарлак: Мероприятия ко Дню Победы положительно воспринимаются в Турции

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Дарья Волкова

Мероприятия ко Дню победы мы проводим не первый год. Эти события – наша история, которую мы считаем своим долгом сохранить и передать детям и внукам. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала представитель движения «Волонтеры победы» в Анкаре Евгения Шарлак, комментируя проведение акции «Стена памяти» в Турции. «В Анкаре «Стены Памяти» были открыты в трех точках – Русском доме, русскоязычной школе «Гюч колледж» и центре Ассоциации русской культуры. Кроме того, акция проходит и в других городах Турции, в частности в Манисе и Анталье», – сказала Евгения Шарлак, председатель ассоциации русскоговорящей молодежи Анкары, представитель движения «Волонтеры победы» в Турции. «Такие мероприятия для нас не в новинку. Еще до пандемии мы в ассоциации русскоговорящей молодежи и совместно с Координационным советом организаций российских соотечественников в Турции проводили различные акции ко Дню Победы. Ведь Великая Отечественная война – это наша история, которую мы помним и гордимся», – отметила она. «У большинства из членов нашей ассоциации деды и прадеды воевали в Красной Армии и освобождали мир от фашизма. Поэтому мы считаем, что крайне важно сберечь эту память, чтобы передать ее своим детям», – рассуждает собеседница. «В Турции проживает много людей из постсоветского пространства, все очень положительно воспринимают акцию «Бессмертный полк», и проводимые в рамках нее «Стены памяти». Конечно, большая часть тех, кто принимает в них участие – это наши соотечественники. Но большой интерес проявляют и турки, они интересуются как самим мероприятием, так и историей тех событий. Мы ни разу не сталкивались с негативом в адрес этих акций», – рассказала Шарлак. В России и за рубежом стартовала Всероссийская акция «Стена Памяти», это один из новых форматов Всенародной акции «Бессмертный полк». Торжественный старт акции в Музее Победы дали ее организаторы «Волонтеры Победы». Напомним, что организаторами акции являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» вместе с партнерами: Юнармией, Российским Движением детей и молодежи «Движение первых», Общероссийским общественным движением «Бессмертный полк России». Всероссийская акция «Стена Памяти» предполагает установку стендов, куда любой желающий сможет прикрепить портрет своего Героя, который каждый год проносит во Всенародном шествии «Бессмертный полк», с указанными ФИО, званием и годами жизни. В преддверии Дня Победы «Стены Памяти» будут организованы по всей России и за рубежом: в школах, домах культуры, дворцах спорта, библиотеках, музеях, университетах, предприятиях, банках и т.д. «Стены Памяти» будут установлены в городах, селах и муниципалитетах. Центральные точки можно посмотреть на сайте волонтерыпобеды.рф. После Дня Победы все собранные материалы и фотографии будут переданы в архивы, музеи, в том числе и во всероссийский исторический депозитарий «Лица Победы», который создает Музей Победы. Также портреты могут быть использованы для составления постоянно действующих арт-объектов, посвященных Великой Отечественной войне. Посол раскритиковал запрет флагов России 8 и 9 мая на мемориалах в Германии Посол Нечаев раскритиковал запрет демонстрации флагов России 8 и 9 мая на мемориалах в Германии 6 мая 2023, 16:52 Текст: Ольга Никитина

Россия не приемлет решение властей Германии о запрете демонстрации российского флага и символики, связанной с освобождением Европы от нацизма, 8 и 9 мая 2023 года на основных советских воинских мемориалах, заявил посол в ФРГ Сергей Нечаев. Нечаев уточнил, что речь идет о запрете демонстрации Знамени Победы, советского флага, георгиевской ленточки, элементов исторической военной формы. Кроме того, власти Германии запретили исполнять песни военных лет, отметил посол. Такой подход Россия считает аморальным и недопустимым и требует полной отмены соответствующих запретов, передает РИА «Новости» слова дипломата. Посол напомнил, что за мирное небо Советский Союз заплатил жизнями 27 млн своих граждан, павших на полях сражений, расстрелянных, сожженных и замученных в ходе гитлеровской войны на уничтожение. Нечаев указал, что нацисты и их приспешники возводятся в странах Европы в ранг национальных героев, а подвиг Красной Армии дискредитируется, советские воинские захоронения оскверняются. В европейских странах фальсифицируют историю в угоду политической конъюнктуре, пытаясь уравнять жертв и палачей, отметил дипломат, подчеркнув, что Россия считает невозможным мириться с этим. «Нацизму нельзя дать ни единого шанса на возрождение, в том числе в виде русофобии», – отметил Нечаев. Немецкие СМИ писали, что число российских флагов планируется ограничить в Берлине в ходе мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, чтобы избежать «устрашающего эффекта», также запрещена демонстрация символа «Z». Демонстрацию флага Украины тоже запретили, пояснив при этом, что ограничения коснутся только нескольких мемориалов. Новости СМИ2 В Испании рассказали о проведении акции «Бессмертный полк» Общественница из Виго: В «Бессмертном полку» поучаствовало большинство русских жителей города 7 мая 2023, 21:27 Текст: Дарья Волкова

«Бессмертный полк» в нашем городе прошел очень мирно и дружно. Участники рассказывали о своих предках и возлагали цветы к мемориалу жертвам фашизма. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала организатор акции «Бессмертный полк» в городе Виго Марина Бахтина, комментируя проведение мероприятия в Испании. «Сегодня в Испании акция «Бессмертный полк» прошла как минимум в двух городах – Мадриде и Виго, в провинции Галисия. По моей информации в Мадриде в ней приняли участие более 1000 человек. В Виго поучаствовали более 70 человек, при том, что у нас в городе всего проживает около 100 русских», – рассказала Марина Бахтина президент ассоциации «Славяне в Галисии», организатор акции «Бессмертный полк» в городе Виго в Испании. «Нас очень поддержали в проведении «Бессмертного полка» испанцы, в том числе представители различных партий. Участники пришли с портретами своих героических предков и с цветами. Встречались мы около монумента павшим от рук фашистов в Испании», – отметила она. «Все желающие рассказывали о своих предках, их истории и боевой путь. На митинге также присутствовал почетный консул России в Галисии Педро Моуриньо. Мы раздавали всем пришедшим георгиевские ленточки и к ним листовки с описанием ее значения на испанском языке. Все прошло очень мирно и дружно, без каких-либо эксцессов», – продолжила собеседница. «Можно сказать, что наша главная миссия, во имя которой мы проводим такие мероприятия – это сохранение исторической памяти. К сожалению, ее сегодня очень часто пытаются исказить, перетянуть на себя. В Европе, например, зачастую благодарят Францию, Англию за победу над фашизмом. А про Советский Союз тактично забывают, как будто мы там не участвовали. Поэтому мы поднимаем эти темы и напоминаем людям, что победило содружество стран антигитлеровской коалиции, вместе», – подчеркнула Бахтина. Ранее акция «Бессмертный полк» прошла во многих города мира, в том числе в Риме, Пекине, Сеуле, Каракасе, Улан-Баторе, Буэнос-Айресе, тунисском городе Хаммамет, столице Уругвая городе Монтевидео, у берегов Стамбула на живописном острове Хейбелиада. «Бессмертный полк» – общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской. Напомним, в России и за рубежом также стартовала Всероссийская акция «Стена Памяти», это один из новых форматов Всенародной акции «Бессмертный полк». Торжественный старт акции в Музее Победы дали ее организаторы «Волонтеры Победы». Ее организаторами являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» вместе с партнерами: Юнармией, Российским Движением детей и молодежи «Движение первых», Общероссийским общественным движением «Бессмертный полк России». Представитель движения «Волонтеры победы» в Анкаре Евгения Шарлак рассказала газете ВЗГЛЯД, что такие мероприятия, как «Стена памяти» в Турции в преддверии Дня Победы проводятся не первый год. Эти события – наша история, которую мы считаем своим долгом сохранить и передать детям и внукам, подчеркнула собеседница. Лукашенко прибыл в Москву Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом 8 мая 2023, 20:14 Текст: Вера Басилая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, он примет участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы. Пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт подтвердила, что Лукашенко прилетел в Москву, передает РИА «Новости». Предполагается, что президент Белоруссии будет участвовать праздновании Дня Победы в Москве, передает ТАСС. Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян по приглашению главы российского государства Владимира Путина посетит Москву, он примет участие в мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Кроме того, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8-9 мая будет в России с рабочим визитом. Также в праздничных мероприятиях примет участие президент Киргизии Садыр Жапаров. Новости СМИ2 Главное Знамя Победы Запорожской области подняли в Мелитополе На центральной площади Мелитополя подняли главное Знамя Победы Запорожской области 6 мая 2023, 12:40 Текст: Алина Власенко

Главное Знамя Победы Запорожской области водрузили на центральной площади Мелитополя, после Дня Победы на его место вновь вернут российский триколор. На главной площади Мелитополя в субботу, 6 мая, водрузили красное знамя Победы – символ Победы над фашистской Германией. После празднования Дня Победы на место знамени вновь вернут флаг России, сообщает Запорожский вестник в Telegram.

В преддверии 9 Мая к акции «Под знаменем Победы» присоединяются крупные предприятия, государственные учреждения, образовательные организации и обычные жители Запорожской области. При этом все появившиеся знамена Победы Запорожской области были отшиты на Токмакской швейной фабрике, практически на передовой региона. Ранее историк Александр Рудаков в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал, что Знамя Победы – это символ торжества добра над злом. Этот символ останется навечно, пока существует Россия. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Политолог: «Бессмертный полк» стал событием наднационального масштаба Политолог Рудаков: Проведение «Бессмертного полка» на фоне СВО подчеркивает вектор России на сохранение исторической правды

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Акция «Бессмертный полк» стала важнейшей историко-патриотической составляющей нашего общества. А проведение мероприятия на фоне спецоперации придает ему особое значение, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. С начала мая в России и других странах проходит акция памяти «Бессмертный полк». «За 11 лет акция прошла путь от региональной инициативы до события наднационального масштаба. Сейчас в ней принимают участие миллионы россиян, в том числе президент Владимир Путин. К мероприятию присоединяются и множество соотечественников по всему миру», – сказал Александр Рудаков, политолог, кандидат исторических наук. «За эти годы появилось много новых форм участия, например, сетевой формат, автопробеги, «Стена памяти». Сейчас акция фактически приходит в каждый дом, на каждую улицу. И можно с уверенностью сказать, что сегодня это важнейший историко-патриотический социальный ритуал, фактор развития нашей гражданской культуры», – указал он. «В нынешнем году «Бессмертный полк» приобретает особый смысл и демонстрирует преемственность поколений в борьбе с нацизмом. Свое место в «Бессмертном полку» наряду с героями Великой Отечественной войны занимают герои спецоперации. Это крайне символично. Наши граждане не отделяют борьбу с нацизмом во времена Великой Отечественной от аналогичного противостояния, идущего прямо на наших глазах на Украине», – пояснил аналитик. «Немаловажную роль в поддержании исторической памяти играет и президент Владимир Путин. Напомню, глава государства говорил о том, что история страны начитается с истории семьи. Он поддержал «Бессмертный полк» не только на государственном уровне, но и за счет личного примера. Благодаря этому акция стала очевидным для всех результатом политики страны, направленной на сохранение исторической правды», – подчеркнул эксперт. «Гордость за предков, победивших нацизм в 1945 году, стала важнейшей составляющей российской идентичности. Сегодня это чувство является мощнейшим мотивационным фактором, вдохновляющим на защиту суверенитета России и наследия Победы», – резюмировал Рудаков. Впервые «Бессмертный полк» прошел 9 мая 2012 года в Томске. В колонне полка пронесли почти две тыс. портретов ветеранов и прошли более шести тыс. томичей. Инициаторами акции стали журналисты Томской медиагруппы, которых поддержали жители города. Сегодня в городе работает координационный центр Межрегионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк» – общероссийской гражданской инициативы. Сама акция в ежегодном формате проходит не только во многих городах России, ее поддерживают наши соотечественники, проживающие за рубежом. Так, накануне шествие прошло в Испании. Как рассказала газете ВЗГЛЯД организатор акции в городе Виго Марина Бахтина, «Бессмертный полк» состоялся в Мадриде и Виго, в провинции Галисия. В испанской столице участие в мероприятии приняли свыше 1000 человек, еще около 70 вышли на улицы Виго. Собеседница подчеркнула, что в провинции поживает всего порядка 100 русских. «Бессмертный полк» также прошел во многих города мира, в том числе в Риме, Пекине, Сеуле, Каракасе, Улан-Баторе, Буэнос-Айресе, тунисском городе Хаммамет, столице Уругвая городе Монтевидео, у берегов Стамбула на живописном острове Хейбелиада. В России и за рубежом также началась Всероссийская акция «Стена Памяти», это один из новых форматов Всенародной акции «Бессмертный полк». Торжественный старт акции в Музее Победы дали ее организаторы «Волонтеры Победы». Ее организаторами являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» вместе с партнерами: Юнармией, Российским Движением детей и молодежи «Движение первых», Общероссийским общественным движением «Бессмертный полк России». Старт акции дала зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко вместе с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Имчуком Представитель движения «Волонтеры победы» в Анкаре Евгения Шарлак рассказала газете ВЗГЛЯД, что такие мероприятия, как «Стена памяти» в Турции в преддверии Дня Победы проводятся не первый год. Помимо этого, Елена Цунаева, первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов приняла участие в открытии «Вахты памяти» в Ленинградской области, где встретилась с участниками поисковых отрядов со всей России. Именно с открытием «Вахты памяти» начинается поисковый сезон. А первый зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Игорь Кастюкевич дал старт акции «Георгиевская лента» в Херсонской области. Депутат также лично передал Георгиевские ленты в одну из школ Скадовска. «Директор говорит, дети сами их просят. А педагоги им обязательно рассказывают об истории ленты. Это правильно», – подчеркнул парламентарий. Новости СМИ2 Эксперты указали на особую значимость «Бессмертного полка» на фоне СВО Общественник Макаров: У «Бессмертного полка» нет ни начальников, ни командиров, есть только порыв человеческой души

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Акция «Бессмертный полк» сплачивает семьи, дома, города и всю Россию. И в условиях СВО это особенно важно, сказали газете ВЗГЛЯД общественник Сергей Макаров и историк Владимир Шаповалов. Напомним, с начала мая в России и других странах проходит акция памяти «Бессмертный полк». «Акция «Бессмертный полк» за 11 лет показала пример того, как инициатива, рожденная в глубине народных масс, разрастается по всему миру. Когда идеей загорается один челочек – это значимо, но когда тысячи – это неоценимо», – сказал Сергей Макаров, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», генерал-полковник в отставке, кавалер Ордена Святого Георгия IV степени. «Несмотря на все сложные геополитические реалии, в акции на сегодняшний день участвуют свыше 100 государств мира. В России же это фактически народное движение, у которого нет ни начальников, ни командиров. Есть только порыв человеческой души», – добавил собеседник. «Эта акция через историю семьи и рода скрепляет и делает значимее каждого гражданина нашей страны. Душевное тепло, которое рождается в семье, сплачивает весь дом, улицу, поселки, города и всю страну вокруг исторической памяти России», – отмечает общественник. «И сегодня ребята, выполняющие поставленные задачи в зоне СВО, по сути, внуки и правнуки победителей в той кровавой войне, несут тот же заряд мужества, стойкости и любви к своей Родине, что и их предки. Это является залогом той победы, которую добудут наши бойцы в этой борьбе с нацизмом на Украине», – полагает он. «Примечательно, как обросла новыми форматами акция «Бессмертный полк» за эти годы. У каждого человека нашей страны есть возможность почтить память погибших как в Великой Отечественной войне, так и в СВО. Так, например, за счет пандемии, когда мы не могли собраться вместе для проведения марша, появилась возможность проведения акции онлайн, также появился формат «Окна Победы», автопробеги», – перечисляет эксперт. «И все это рождается внутри движения, как некогда появился и сам «Бессмертный полк». Я думаю, будут появляться новые форматы. Ведь, например, в ходе ВОВ погибло немало людей, у которых на тот момент не было семей. Их портреты в рамках того же марша просто некому нести. И как почтить их память – это вопрос, требующий обсуждения», – продолжает собеседник. «Сложно переоценить и роль президента Владимира Путина в популяризации акции «Бессмертный полк». Он с огромным чувством благодарности относится к ветеранам, чтит память тех, кто погиб в этой войне. Он, показывая на личном примере отношение к исторической памяти нашей страны, формирует у подрастающего поколения правильное понимание того, насколько важна была победа в ВОВ», – подчеркнул Макаров. «Бессмертный полк» зародился как общественная инициатива относительно небольшой группы гражданских активистов, но очень быстро стал общенародной акцией государственного уровня. При этом, акция смогла сохранить свою народную сущность. В России «Бессмертный полк» – это один из символов Победы, а за рубежом – России», – добавил Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ. «Мероприятие сохраняет свою актуальность и популярность, в том числе за счет появления новых форматов. Так, акции проходят в соцсетях, школах, появилось «Панно памяти», «Бессмертный полк на автомобилях». Все это ежегодно привлекает все больше участников», – напомнил собеседник. «На фоне спецоперации «Бессмертный полк» приобретает особый смысл – в этом году в акции чествуют в том числе участников СВО. Это показывает преемственность поколений в борьбе с нацизмом – с ним сражались наши деды, теперь пришла наша очередь защищать Россию. Многочисленность участников акций «Бессмертного полка» еще раз подчеркивает консолидацию нашего общества вокруг президента, флага, как ответ на внешнее давление», – заключил Шаповалов. Впервые «Бессмертный полк» прошел 9 мая 2012 года в Томске. В колонне полка пронесли почти две тыс. портретов ветеранов и прошли более шести тыс. томичей. Инициаторами акции стали журналисты Томской медиагруппы, которых поддержали жители города. Сегодня в городе работает координационный центр Межрегионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк» – общероссийской гражданской инициативы. Сама акция в ежегодном формате проходит не только во многих городах России, ее поддерживают наши соотечественники, проживающие за рубежом. Так, накануне мероприятие прошло в Испании. Как рассказала газете ВЗГЛЯД организатор акции в городе Виго Марина Бахтина, «Бессмертный полк» состоялся в Мадриде и Виго, в провинции Галисия. В испанской столице участие приняли свыше 1000 человек, еще около 70 вышли на улицы Виго. Собеседница подчеркнула, что в провинции поживает всего порядка 100 русских. «Бессмертный полк» также прошел во многих города мира, в том числе в Риме, Пекине, Сеуле, Каракасе, Улан-Баторе, Буэнос-Айресе, тунисском городе Хаммамет, столице Уругвая городе Монтевидео, у берегов Стамбула на живописном острове Хейбелиада. В России и за рубежом также началась Всероссийская акция «Стена Памяти», это один из новых форматов Всенародной акции «Бессмертный полк». Торжественный старт акции в Музее Победы дали ее организаторы «Волонтеры Победы». Ее организаторами являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» вместе с партнерами: Юнармией, Российским Движением детей и молодежи «Движение первых», Общероссийским общественным движением «Бессмертный полк России». Старт акции дала зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко вместе с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Имчуком Представитель движения «Волонтеры победы» в Анкаре Евгения Шарлак рассказала газете ВЗГЛЯД, что такие мероприятия, как «Стена памяти» в Турции в преддверии Дня Победы проводятся не первый год. Помимо этого, Елена Цунаева, первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов приняла участие в открытии «Вахты памяти» в Ленинградской области, где встретилась с участниками поисковых отрядов со всей России. Именно с открытием «Вахты памяти» начинается поисковый сезон. А первый зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Игорь Кастюкевич дал старт акции «Георгиевская лента» в Херсонской области. Депутат также лично передал Георгиевские ленты в одну из школ Скадовска. «Директор говорит, дети сами их просят. А педагоги им обязательно рассказывают об истории ленты. Это правильно», – подчеркнул парламентарий. Песков заявил о необходимости быть начеку из-за деятельности «киевского режима» Песков: Все меры безопасности на параде Победы в Москве принимаются, но нужно быть начеку 8 мая 2023, 18:44 Текст: Вера Басилая

Все необходимые меры для обеспечения безопасности на параде Победы 9 мая в Москве принимаются, но нужна бдительность, потому что Россия имеет дело с киевским режимом, что обязывает быть начеку, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам Пескова, для проведения парада Победы приняты все необходимые меры, будет много иностранных гостей, тем более речь идет о присутствии президента России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал. Пресс-секретарь президента отметил, что нужна бдительность, потому что Россия имеет дело «вот с таким киевским режимом», что обязывает быть начеку. Песков отметил, что важно каждый раз обращать внимание всего мира и вспоминать о Победе 9 мая, поскольку до сих пор присутствуют проявления нацизма. «Девятое мая – это святой день для всех государств, которые когда-то входили в состав Советского Союза, и государств, которые пожертвовали таким количеством жизней своих граждан за то, чтобы защитить мир от фашизма», – подчеркнул представитель Кремля. Ранее Песков сообщил, что изменений в графике президента Владимира Путина после атаки Украины на Кремль нет, парад Победы 9 мая на Красной площади состоится, Путин на нем будет присутствовать. Новости СМИ2 Участники «Движения Первых» украсили грузовики в память о героизме шоферов-фронтовиков 8 мая 2023, 14:48 Активисты Российского движения детей и молодежи приняли участие в грузовом автопробеге памяти героизма шоферов-фронтовиков «Водители России – Водители Победы», дети и подростки украсили автомобили символами победы, на кабине и кузове автотранспорта оставили свои пожелания участникам СВО. Школьники и студенты движения присоединились к патриотической акции водителей большегрузов и малотоннажек из 34 регионов России. По словам организаторов, цель мероприятия – привлечь внимание молодежи к важности профессии водителя грузовика в мирное время, а также напомнить о том, какой вклад в разгром нацизма внесли фронтовые шоферы, доставлявшие в годы Великой Отечественной войны личный состав и важные грузы на передовой и в тылу. Президент Общероссийской общественной организации «Водители России» Олег Торош заявил, что вклад шоферов-фронтовиков в Победу недооценен, про них мало, кто вспоминает, снимает фильмы и поет песни, а они по праву несут знамя «Водители Победы». Участниками акции стали одни из самых активных ребят в своих регионах. Так, учащиеся Курганского государственного колледжа, которые являются членами студенческого патриотического клуба «Пламя» и проводят уроки выживания для школьников, написали теплые пожелания и слова поддержки бойцам на СВО, украсили грузовики георгиевской лентой на капоте, фотографиями шоферов-фронтовиков под лобовым стеклом и рисунками детей. Томские студенты колледжа гражданского транспорта вместе со школьниками превратили кабину тягача в письмо на фронт, а ребята из Пензенского колледжа транспортных технологий – будущие механики и машинисты – нарисовали на 12-метровом прицепе салют и Вечный огнь. Важность фронтовых шоферов можно оценить только лишь по одному эпизоду Великой Отечественной войны – снабжению блокадного Ленинграда. Общее количество грузов, перевезенных в осажденный гитлеровцами и их союзниками город на Неве по «Дороге жизни» за весь период ее действия, составило свыше 1,6 млн тонн. За это же время из города было эвакуировано 1 млн 376 тыс. человек. Впервые автопробег «Водители Победы» состоялся на международном фестивале грузового транспорта TRUCKFEST в Москве в 2020 году. Тогда в нем приняли участие 14 магистральных тягачей. Народный фронт в Ростове-на-Дону передал воинским подразделениям более 300 автомобилей 8 мая 2023, 19:07 В Ростове-на-Дону представители Народного фронта передали военнослужащим более 100 подразделений автотехнику, отправленную жителями регионов, и машины, приобретенные за счет сбора к 9 Мая в рамках проекта «Все для победы!». Два железнодорожных состава с автомобилями для бойцов СВО прибыли в Ростов-на-Дону из 46 регионов России 3 мая. Усилиями всей страны удалось собрать 252 автомобиля, для перевозки машин был задействован 131 вагон ОАО «РЖД». Еще 67 автомобилей прибыли в Ростов-на-Дону на автовозах. Также в машины для военных загрузили медицинские рюкзаки, аптечки, энергетические батончики, спальники, газовые печи и другие необходимые на передовой вещи. Военнослужащих СВО с Днем Победы поздравил ветеран Великой Отечественной войны из Подмосковья, которому в этом году исполняется 102 года. Александр Григорьевич Золотов обратился к бойцам по видео. «Старшее поколение победило гитлеровскую Германию и сателлитов. Однако в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. На Западе смотрели на это спустя рукава. Не обращали внимания на шествия фашистов и так далее. Ребята, будьте преданы Родине. После вашей операции украинские нацисты уже не поднимут голову, и не будут угрожать нашей России. Я желаю нашим воинам, которые сражаются за нашу Родину, достойно выполнить все приказы, уничтожить нацизм, возвратиться домой здоровыми к своим семьям», – обратился он к защитникам, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Также благодаря акции Народного фронта из Иркутска в Ростов-на-Дону приехали жены бойцов, которым удалось увидеться со своими мужьями. Для военнослужащих это стало настоящим сюрпризом и самым лучшим подарком. «Сказать, что душа просто прыгает – это ничего не сказать. Ребята, которые занимались доставкой моей супруги, молодцы. Мы не виделись уже почти полгода. И когда я сегодня приехал сюда, и жена подбежала сзади и обняла меня, эмоции захлестнули, у меня до сих пор руки дрожат. Я ничего не знал, это настоящий сюрприз. Спасибо, ребята», – поделился эмоциями от встречи военнослужащий Андрей Шевченко. У супружеской пары Шевченко трое детей. Старший сын – тоже участник специальной военной операции, мобилизованный из Иркутской области. Он служит в ЛНР, куда также отправятся автомобили в помощь подразделениям. Лично поддержать бойцов в Ростов-на-Дону приехали представители общественных организаций. Это люди из разных регионов России, объединенные общим желанием помочь бойцам. Например, Ольга Язева из Красноярского края – жена священника. Ее старший сын был мобилизован в сентябре 2022 года. Тогда женщина организовала сообщество «Швейные войска России»: шьют термобелье, маскхалаты и отправляют бойцам. Медики Московской области загрузили в подаренные бойцам машины аптечки и медицинские рюкзаки. Анна Краснопольская и Екатерина Горячева из волонтерской группы «Врачи, вы не одни» собрали более 20 тысяч аптечек и 350 рюкзаков медиков. Сегодня они сами передали их бойцам в Ростове-на-Дону. Вместе с автомобилями и снаряжением Народный фронт привезет бойцам около 3 тыс. писем от студентов Университета «Синергия». Их передали представители проекта «Бизнес-мобилизация», созданного корпорацией «Синергия» при поддержке президентского движения. Кроме того, Народный фронт и Следственный комитет России организовали совместную акцию: распечатали на флагах портреты ветеранов Великой Отечественной войны и вручили их родным, потомкам, участвующим сегодня в специальной военной операции. Бойцы закрепили флаги своих прадедов на подаренных автомобилях. Новости СМИ2 «Бессмертный мотополк» стартовал в Ленобласти 8 мая 2023, 17:49 В памятном заезде во главе с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко участвуют более 30 членов мотоклуба «Дом», байкеры везут портреты своих героев-участников сражений Великой Отечественной войны. По словам Дрозденко, мотопробег в этом году посвящен 80-летию прорыва блокады Ленинграда. «Первое, что мы сделаем сегодня, это братской мотоколонной доедем до Рубежного камня, где возложим цветы и поклонимся защитникам Невского пятачка, а затем переедем в музей-диораму «Прорыв». Сегодня еще одна особенность – мы назвали сегодняшний мотопробег «Бессмертный мотополк» – у нас на лобовых стеклах портреты наших дедов и прадедов и этот пробег мы посвящаем им», – отметил губернатор. Колонна мотоциклистов стартовала от деревни Керро во Всеволожском районе, где в годы Великой Отечественной войны пролегал Лемболовский батальонный рубеж обороны. Первая остановка – мемориал «Рубежный камень», где почтили память защитников «Невского пятачка», говорится в сообщении на сайте правительства Ленобласти. Окончание маршрута – у музея «Прорыв блокады Ленинграда», где мотоциклистов встретили праздничным концертом с участием ансамбля песни и пляски Западного военного округа, полуфиналисткой 6 сезона «Голос дети» Анастасией Ивановой, хором Сосновоборской детской школы искусств «Балтика», а также профессиональных солистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.