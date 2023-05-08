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Рогов: ВС России ударили по складам ВСУ в Запорожской области
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов: ВС России ударили по складам и позициям ВСУ в Запорожской области
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Российские силы ударили по складам и позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву городе Орехов Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил в своем Telegram-канале про прилеты по складам и позициям боевиков ВСУ в городе Орехов Запорожской области. Кроме того, по имеющейся у него информации, взрывы также прозвучали в Киеве, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черниговской областях, а также в Херсоне. Рогов отметил, что это одно из самых, если не самое массированное применение БПЛА-камикадзе и крылатых ракет по целям на подконтрольных киевскому режиму территориях за последние месяцы.
Ранее стало известно, что ВСУ стали размещать системы ПВО на крышах жилых многоэтажных домов в Киеве.
Пригожин заявил о получении распоряжения о поставках боеприпасов российским бойцам
Пригожин: Российские штурмовые формирования получили распоряжение о выдаче боеприпасов
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Российские штурмовые формирования получили распоряжение о выдаче боеприпасов, курировать диалог в принятии решений будет главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
В пресс-службе Пригожина в Telegram-канале опубликована его аудиозапись. По его словам, сегодня ночью ЧВК «Вагнер» получила боевое распоряжение, в котором им пообещали дать боеприпасы и вооружения столько, сколько требуется для продолжения дальнейших действий, передает ТАСС.
Кроме того, как указал Пригожин, курировать диалог с Минобороны в принятии решений будет Суровикин.
Напомним, в ЧВК «Вагнер» сообщили, что передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны 10 мая из-за нехватки боеприпасов. Военный аналитик Михаил Онуфриенко предположил, что Минобороны усилит снабжение ЧВК «Вагнер», чтобы полностью взять под контроль Артемовск.
В то же время член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Перминов назвал недопустимым ультиматум Пригожина о том, что в ситуации «снарядного голода» и при отсутствии запрашиваемого количества боеприпасов бойцы ЧВК покинут Артемовск 10 мая. Перминов отметил широкий резонанс заявлений основателя ЧВК «Вагнер» и указал, что в период проведения спецоперации «все эти заявления играют на руку противнику». Он напомнил, что что «на передовой тяжело всем», а также напомнил опыт Великой Отечественной войны, во время которой в случае, если бы красноармейцами был выдвинут ультиматум по поводу нехватки боеприпасов, то реакция советской власти была бы предельно жесткой.
В Минобороны Украины пообещали уничтожать русских «до полной победы» Киева
Глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал в интервью, что Киев будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины».
Буданов прокомментировал вопрос Yahoo News о причастности Украины к смерти российской журналистки Дарьи Дугиной. По его словам, Украина будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины», но причастность ГУР к ее убийству не подтвердил.
Кроме того, он отказался комментировать, где и когда будет контрнаступление Киева, но выразил уверенность, что Крым «будет освобожден, потому что наша победа невозможна без освобождения Крыма».
Напомним, Дугину убили в августе 2022 года, когда ее машина была подорвана на шоссе в Московской области. Как заявили в ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы. Исполнительницей стала Наталья Вовк, позже покинувшая Россию на автомобиле.
Российские штурмовые формирования захватили в Артемовске Humvee
Российские штурмовые формирования захватили в Артемовске американский бронеавтомобиль Humvee
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Группа ЧВК «Вагнер» захватила в Артемовске недалеко от железнодорожного вокзала американский бронеавтомобиль Humvee.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили бронеавтомобиль недалеко от железнодорожного вокзала при отступлении в западные кварталы Артемовска. Киевские силовики пытались уничтожить оставленный Humvee из артиллерии, в результате он получил незначительные повреждения, передает РИА «Новости».
По словам бойца из ЧВК «Вагнер», российские штурмовые формирования вытащили американский бронеавтомобиль из-под обстрела, утащили у ВСУ «прямо из-под носа». Он отметил, что машина сразу завелась, несмотря на пробитый радиатор. Однако, чтобы не вывести из строя исправный двигатель, «вагнеровцы» отбуксировали американский бронеавтомобиль в безопасную зону на тракторе. Колеса Humvee повредились осколками, но так как покрышки имеют внутри специальные резиновые вставки, это позволило провести успешную эвакуацию трофея.
Как отметил боец из ЧВК «Вагнер», пробег у захваченного бронеавтомобиля – 1809 миль, что составляет менее 4 тыс. километров, аккумуляторы работают, двигатель у него 190 лошадиных сил, восьмицилиндровый – идеальнейший мотор, коробка передач работает в идеале. По его словам, украинские военные просто вышли из броневика и бросили, оставив российским военным новый автомобиль. «Прекрасный подарок Америки для России», – пошутил боец российских штурмовых формирований.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что под контролем российских сил находится порядка 95% территории Артемовска.
Минобороны: Ночью над Черным морем средствами ПВО сбиты 22 ударных украинских беспилотника
В ночь на воскресенье над Черным морем средствами ПВО были обнаружены 22 ударных украинских беспилотника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Все 22 БПЛА уничтожены при помощи зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами РЭБ, сообщается в Telegram-канале МО.
Ранее сообщалось, что ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Севастополь.
Российская система ПВО отразила атаку украинских БПЛА на Севастополь
Губернатор Севастополя Развожаев: Ночью российская система ПВО отразила атаку украинских беспилотников на Севастополь
Ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в воскресенье ночью силы ПВО и средства РЭБ отразили очередную атаку на Севастополь, в результате один беспилотник противника потерял управление и упал в лесополосе в районе 5 км, обломки БПЛА были найдены сотрудниками МВД и МЧС, второй – был сбит над морем в районе мыса Херсонес, а третий – над морем со стороны Северного мола.
Всего, по словам Развожаева, на Крым и Севастополь этой ночью было направлено более десяти беспилотников, однако никакие объекты в городе не пострадали, все службы продолжают контроль обстановки.
Накануне украинский беспилотник был уничтожен у военного аэродрома в Севастополе.
Киссинджер предсказал скорый переломный момент украинского конфликта
Экс-госсекретарь США Киссинджер: Украинский конфликт, возможно, приближается к переломному моменту
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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выразил мнение, что украинский конфликт, возможно, приближается к переломному моменту, благодаря посредничеству Китая переговоры по урегулированию должны начаться в конце 2023 года.
Киссинджер, которому в конце мая исполняется 100 лет, заявил в интервью телекомпании CBS, что теперь, когда Китай вступил в переговоры, все встанет на свои места. Он выразил мнение, что к концу года мы будем говорить о переговорных процессах и даже о реальных переговорах, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о том, согласился бы он по просьбе американского лидера отправиться в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, Киссинджер заявил, что «склонился бы к тому, чтобы сделать это». Он уточнил, что отправился бы в Москву в роли помощника президента США по национальной безопасности.
Напомним, в пятницу глава МИД Китая Цинь Ган на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина путем контактов и координации с Москвой внести реальный вклад в политическое урегулирование ситуации на Украине.
Российские войска за сутки уничтожили до 595 украинских военных
Вооруженные силы России на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили до 595 военнослужащих и наемников ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Табаевка, Тимковка, Першотравневое, Новомлынск и Двуречная Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 85 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубица Д-30, говорится в Telegram-канале МО.
На Краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 75 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, одна самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20.
На Донецком направлении уничтожено более 340 украинских военнослужащих и наемников, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, а также гаубица Д-20. Кроме того, в районах населенных пунктов Новгородское и Артемово Донецкой народной республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Павловка и Никольское Донецкой народной республики, Дорожнянка Запорожской области. За сутки на данных направлениях уничтожено до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один автомобиль, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30. На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих и пять автомобилей.
Накануне российские силы уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы противника на Купянском направлении.
Российские военные нанесли удары по двум механизированным бригадам ВСУ
Минобороны России: Российские военные из группировки «Центр» нанесли удары по двум механизированным бригадам ВСУ
Военнослужащие группировки «Центр» поразили две механизированные бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) после вскрытия их местоположения, рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
Российский офицер рассказал, что на невском участке и в районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки группировки «Центр» вскрыто перемещение личного состава 66-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, в результате огневого поражения артиллерией противник понес потери в личном составе, после чего бомбардировочная авиация российской группировки нанесла удары по опорным пунктам противника, передает ТАСС.
Накануне группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении ликвидировала порядка 60 военнослужащих, бронемашину, три пикапа, самоходную артустановку «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.
Российские военные сбили три украинских беспилотника из ПЗРК «Верба»
Минобороны РФ: Российские военные из группировки «Центр» сбили три украинских беспилотника из ПЗРК «Верба»
Военнослужащие группировки «Центр» уничтожили три украинских беспилотника при помощи переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба», рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
Савчук сообщил, что расчеты переносных зенитных комплексов «Верба» уничтожили три беспилотных летательных аппарата ВСУ. Также, по его словам, на краснолиманском направлении нанесено огневое поражение артиллерийскими подразделениями по районам сосредоточения живой силы украинских националистов и огневым средствам противника, передает ТАСС.
ПЗРК «Верба» предназначен для уничтожения воздушных целей – самолетов оперативно-тактической авиации, ударных вертолетов. Преимуществом комплекса является высокая вероятность поражения крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов, повышенная чувствительность, точность, селективность целей и помехоустойчивость. Комплекс способен поражать цели на высоте от 10 до 4 500 м, на дальностях от 500 до 6 500 м. В состав ПЗРК входят также средства распознавания «свой-чужой», модули разведки, управления, обнаружения воздушных целей, средства обслуживания и учебные комплекты.
Напомним, в воскресенье ночью российская система ПВО и средства РЭБ отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь.
На Западе контрнаступление Киева назвали «подготовкой почвы» для переговоров
Возможное контрнаступление Украины станет «подготовкой почвы» для переговоров с Россией к концу года, считают на Западе, об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников.
В публикации указывается, что привлечь Россию к диалогу в этом случае может Китай. Также газета пишет, что поощрение переговоров, а также поиск в них роли Китая можно назвать сдвигом в мышлении Запада, в том числе и США, передает РИА «Новости».
В сообщении указывается, что такой подход основан на том, что ни одна из сторон не способна продолжать борьбу бесконечно.
По данным европейских чиновников, в Совете национальной безопасности США выступают за переговоры, при этом в Госдепартаменте и ЦРУ хотят посмотреть на контрнаступление Киева.
Ранее СМИ писали, что руководство Украины пытается убедить Запад снизить ожидания от планируемого контрнаступления ВСУ из-за неуверенности в способности Киева переломить ход конфликта.
Генеральный инспектор бундесвера посетил Украину
Генеральный инспектор бундесвера Карстен Броер посетил Украину, где главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный рассказал ему о ситуации на линии фронта, об этом главком рассказал в своем Telegram-канале.
Залужный рассказал Броеру о подготовке сил безопасности и обороны к будущим действиям. Главком поблагодарил Германию за оказанную военную помощь, а также поделился надеждой на предоставление Киеву самолетов F-16, передает РИА «Новости».
В Киеве в конце апреля заявляли, что ВСУ для обучения управления истребителями F-16 понадобится три месяца.
Рогов: Вероятность контрнаступления Украины в ближайшие дни сохраняется
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов указал на сохранение вероятности контрнаступления Украины в ближайшие дни
Возможность начала контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области в ближайшие дни сохраняется, заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Как указал Рогов, поступали версии, что контрнаступление в Запорожской области начнется 5 или 6 мая, но этого не произошло. Однако, по его словам, высокая вероятность начала контрнаступления в ближайшие дни сохраняется. Российские «военные и противник готовы к активизации боевых действий», уточнил он, передает РИА «Новости».
По мнению Рогова, контрнаступление украинских военных может сопровождаться обстрелом близлежащих населенных пунктов, поэтому решение о добровольном вывозе населения из прифронтовых районов, хоть и временная, но оправданная мера. Он отметил, что после того, как ВСУ будут отброшены, люди смогут вернуться в свои дома.
Ранее Рогов заявил, что приоритетом для нанесения основного удара в ходе возможного контрнаступления ВСУ остается Запорожская область.
В пятницу врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий считает, что попытка украинского контрнаступления будет предпринята в ближайшие дни.
Рогов: ВСУ планируют захватить Запорожскую АЭС при контрнаступлении
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Украинские войска планируют захватить Запорожскую АЭС при контрнаступлении
Украинские войска планируют захватить Запорожскую АЭС при контрнаступлении, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов заявил, что в планах украинских боевиков есть попытка форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС с целью создания плацдарма на левом берегу. Он подчеркнул, что ВСУ этого даже не скрывают, передает РИА «Новости».
По словам Рогова, стратегию и тактику предстоящего контрнаступления ВСУ разрабатывали американские и британские кураторы, в том числе из различных силовых ведомств, а украинской стороне отведена роль статистов и исполнителей преступных приказов.
Ранее Рогов призвал гендиректора МАГАТЭ прекратить «ритуальные танцы» вокруг Запорожской АЭС.
«Биатлонный» Т-72 ВС России уничтожил танк ВСУ с 2,5 километров
В Сети появилось видео поражения танка Т-64БВ ВСУ так называемым «биатлонным» Т-72Б3 ВС России с расстояния 2,5 км
В Сети появилось видео поражения танка Т-64БВ украинских формирований так называемым «биатлонным» Т-72Б3 ВС России с расстояния 2,5 км в ходе специальной военной операции на Запорожском направлении.
Как сообщает Telegram-канала Dambiev, кадры были сняты на Запорожском направлении в ходе специальной военной операции. В комментарии под видео говорится, что экипаж «биатлонного» танка Т-72Б3 образца 2014 г. танкистов из Бурятии уничтожает украинский танк Т-64БВ с расстояния 2,5 км, сообщает «Российская газета».
В результате прицельным ударом, который выполнил один из экипажей 5-й отдельной гвардейской танковой бригады, был уничтожен Т-64БВ противника.
СМИ: Планирующие авиабомбы срывают контрнаступление ВСУ
Telegraph: Российские планирующие авиабомбы заставили Киев пересмотреть планы по контрнаступлению ВСУ
Российские планирующие бомбы заставили Киев пересмотреть планы по контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ), написали обозреватели британской Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифант.
Как отмечается в материале, украинские и западные аналитики начали предполагать, что использование Россией планирующих авиабомб может вынудить Киев в последний момент внести изменения в оперативное планирование, предполагавшее контрнаступление ВСУ, передает РИА «Новости».
Британские обозреватели сослались на мнение советника командования Воздушных сил украинских войск Юрия Игната, который заявил в интервью, что планирующие бомбы представляют собой очень серьезную угрозу. По оценкам украинских официальных лиц, российские военные выпускают по меньшей мере 20 планирующих бомб в день. По словам Игната, российские войска около месяца интенсивно использует планирующие бомбы для выполнения боевых задач вдоль границы, линии фронта и морского побережья.
В прошлую среду советник командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат назвал передовые российские планирующие бомбы серьезной головной болью для ВСУ и попросил у Запада истребители F-16 для создания баланса сил в воздухе.
Напомним, в апреле летчик ВКС России и участник спецоперации рассказал газете ВЗГЛЯД об эффективной модернизации советских авиабомб с помощью нового средства УМПК (универсального модуля планирования и коррекции). УМПК относительно прост и дешев в производстве, а с его помощью точность еще советских боеприпасов повышается до точности дорогих современных высокоточных ракет.
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