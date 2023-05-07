Рейтинг Байдена достиг нового минимального значения с инаугурации — опрос

Популярность президента США Джо Байдена снизилась до нового минимального показателя с момента его инаугурации, об этом говорят результаты социологического исследования, проведенного газетой «Вашингтон пост» и телеканалом Эй-би-си.

Так, работу Байдена на посту главы государства одобряют 36% респондентов по сравнению с 42% в феврале. Противоположного мнения придерживаются 56% участников опроса. Остальные не дали ответа, передает ТАСС.

58% респондентов из числа сторонников демократов предпочли бы, чтобы Демократическая партия не выдвигала Байдена своим кандидатом на выборы. Кроме того, согласно результатам опроса, если бы президентские выборы прошли сейчас, то 44% граждан США отдали бы свои голоса экс-президенту Дональду Трампу, а 38% – Байдену.

Опрос был проведен среди примерно тысячи совершеннолетних американцев в период с 28 апреля по 3 мая.

Ранее Байден официально объявил, что будет баллотироваться на следующих выборах президента Соединенных Штатов в 2024 году.

Напомним, издание Politico писало, что рейтинг одобрения работы Байдена на посту главы государства колеблется в районе 40%, что говорит о его низких шансах на переизбрание в 2024 году.