«Огонь памяти» встречают в городах России и за рубежом

Лампы с взятым у Могилы Неизвестного Солдата пламенем прибыли в регионы России и за границу, акция Народного фронта «Огонь Памяти» проходит от Южной Америки и Антарктиды до прифронтовых городов Запорожской области. Огонь доставляют ветеранам, на посвященные Дню Победы мероприятия, в музеи и на мемориалы.

В Запорожской области уже от частицы пламени зажгли Вечные огни в Мелитополе и пяти населенных пунктах, находящихся практически на линии боевого соприкосновения, в том числе Михайловке и Каменке-Днепровской.

В Санкт-Петербурге в торжественной церемонии встречи огня на площади Победы приняли участие ветераны войны и жители блокадного Ленинграда. Частицу Вечного огня также привезли домой 107-летнему ветерану войны, полковнику Валентину Рослякову.

В Тульской области Вечный огонь жители города вместе встречали у памятника «Защитникам неба Отечества».

Сопредседатель Центрального штаба Народного фронта Сергей Когогин вместе с депутатом Государственной Думы Альфией Когогиной привезли Вечный огонь в Набережные Челны и Казань на массовые мероприятия, посвященные Дню Победы. Народный фронт, местные власти и вожатые МДЦ «Артек» приняли частицу Вечного огня в городе-герое Керчь.

«Огонь памяти» уже привезли в Мурманск, Новороссийск и Севастополь. Всего же Вечный огонь привезут в 33 российских региона, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В этом году при поддержке Россотрудничества расширилась и география проведения акции за рубежом. «Огонь памяти» уже привезли в Аргентину и Чили. Сотрудники российского посольства обещали доставить Вечный огонь в том числе и на другой континент – в Антарктиду.

Член Центрального штаба Народного фронта, телеведущая Первого канала Юлия Барановская и телеведущая НТВ Екатерина Шугаева привезли огонь в Киргизию. Также огонь доставили в Абхазию, Азербайджан, Белоруссию. На Кипр Вечный огонь доставили актриса Яна Поплавская и телеведущий Первого канала Александр Смол. На Шри-Ланку огонь доставил актер театра и кино Сослан Фидаров.

Мероприятия в рамках акции «Огонь памяти» пройдут в 13 странах, в том числе Болгарии, Израиле, Германии, Сербии, а также Боснии и Герцеговине. В общей сложности в этом году «Огню памяти» предстоит преодолеть расстояние почти в 76 тыс. километров, в том числе более 61 тыс. километров самолетом, около 15 тыс. километров автомобильных и железных дорог.

Акция «Огонь памяти» стартовала в Александровском саду в Москве 5 мая.