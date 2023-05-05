Кадыров указал на необходимость придерживаться запланированного хода СВО

Кадыров после попытки БПЛА атаковать Кремль заявил о необходимости придерживаться запланированного хода СВО

Попытка Украины атаковать Кремль беспилотниками – это провокация и «вынуждение к более массированным действиям», излюбленный прием современных гибридных войн и западных генералов, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, призвав «не менять сценарий запланированного хода» спецоперации на Украине.

Кадыров заявил в Telegram, что такие результаты провокации были бы «выгодны для самих провокаторов». Россию пытаются подтолкнуть к «более масштабным и жестоким действиям», например, «массовым ковровым бомбардировкам городов». Запад и «киевские нацисты» в таком случае получат повод для новых обвинений в адрес России, заявил он.

Глава Чечни выразил уверенность, что организаторы атаки ответят за свои действия, «на каком бы полушарии Земли они ни находились». «Пусть не сегодня, не завтра, но причастные к этой акции понесут справедливое, заслуженное наказание», – заявил он.

Однако сейчас для этого «рано», поскольку «справедливость в мировом сообществе сегодня похоронена» одной страной, «которая годами прогибала под себя институты независимости, интересов и прав других стран», отметил Кадыров. По его словам, восстановление «институтов справедливости» является одной из задач, которые стоят перед «современной Россией и ее союзниками».

Кадыров уверен, что в результате «настанет конец однополярности и марионеточности целых стран», тогда и «будет полноценный спрос с каждого участника, исполнителя и организатора».

Он подчеркнул, что «провокация не должна и не будет менять сценарий запланированного хода специальной военной операции». Кадыров заверил, что «возмездие» окажется «хирургически и ювелирно точным».

Напомним, в ночь на среду Кремль подвергся атаке украинских беспилотников. Беспилотники были выведены из строя российскими системами радиолокационной борьбы.