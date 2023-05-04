В детских садах и школах России прошел «Бессмертный полк»

В детских садах и образовательных учреждениях России прошла патриотическая акция «Бессмертный полк» в честь грядущего празднования Дня Победы. Торжественные линейки, прохождение с портретами победителей, встречи с ветеранами и современными защитниками Родины, «Уроки мужества» с рассказами о героических страницах Отечества – так в регионах почтили память участников Великой Отечественной войны.

С инициативой проведения «Бессмертного полка» для российских школьников и воспитанников детских садов в апреле этого года на форуме «Новая философия воспитания» выступила советник директора по воспитанию МБОУ «Лицей № 51» Ростова-на-Дону Ксения Бирюлина. Она подчеркнула важность сохранения памяти о подвиге советского солдата в Великой Отечественной войне.

Одними из первых в стране цепочку патриотических мероприятий открыл Камчатский край. В колонне Бессмертного полка с портретами прапрадедов прошли воспитанники детского сада «Сказка» города Елизово. Парад Победы под фронтовые песни в память о защитниках Родины состоялся в восьмой раз на территории дошкольного учреждения при участии самодельной военной техники.

По окончании праздника дети пообедали гречневой кашей с мясом, приготовленной на полевой кухне.

Сибирь подхватила акцию, проведя торжественные мероприятия в школах и детских садах. В городе Ангарск Иркутской области дети с портретами своих ветеранов пришли в детские сады, чтобы рассказать в группах стихотворения и свои семейные истории.

В Челябинской области при поддержке Министерства образования и науки региона и «Движения первых» во всех школах (а их более 800) и детских образовательных учреждениях под руководством сопредседателя центрального штаба «Бессмертного полка России» Елены Скорняковой провели линейки и «Классные переклички Бессмертного полка». Виртуальный формат охватил сразу несколько площадок, чтобы дети из разных классов и школ с портретами своих семейных героев рассказали сверстникам о том, кем и чем они гордятся.

На школьной линейке в Подмосковье в этот день дети хором пели песни Победы, танцевали майский вальс, а первоклассники показали «Журавли, не тревожьте солдат»… Многие дети принесли портреты своих семейных героев, а второклашки даже не хотели уходить с линейки пока не спели «День Победы» второй раз.

В Москве школьники провели концертные мероприятия, на которых представили портреты своих родных – защитников страны в годы Великой Отечественной войны. В школе № 953 на встречу с детьми пришли ветераны Клавдия Малашина и Евгений Фомичев. Для них ребята исполнили фронтовые песни и разыграли театральные постановки в рамках Смотра строевой песни и Фестиваля патриотической песни.