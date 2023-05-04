На Севмаше рассказали о формировании в Архангельской области «мощнейшего кулака науки»

В Архангельской области сформировался мощнейший кулак науки, это отметили эксперты в ходе всероссийской научно-технической конференциик «Наука – технологии – производство», которая состоялась на Севмаше (входит в ОСК). В мероприятии приняли участие представители промышленных и научных предприятий, студенты Северодвинска, Архангельска, Санкт-Петербурга, Уфы.

«За последние пять лет областная администрация провела огромную работу по развитию научной деятельности: создание НОЦ «Российская Арктика», развитие САФУ и т.д. В Архангельской области сформирован мощнейший кулак науки, а Севмаш всегда был лабораторией всей судостроительной промышленности, не только в производстве, но и в научно-техническом развитии. Наша задача заключается в том, чтобы объединить эти усилия и сделать новые шаги вперед, развить прорывные технологии на благо нашей промышленности и области», – отметил главный конструктор – начальник ПКБ «Севмаш» Юрий Спиридонов.

На конференции с докладами выступили представители Севмаша, НОЦ «Российская Арктика», АО «Северное ПКБ», АО «Промышленные технологии», КБ «Армас» АО «ЦТСС», ООО «ПО «Ротор», филиала САФУ. Заместитель министра экономического развития, промышленности и науки Архангельской области Алексей Коротенков отметил, что темы докладов имеют прикладное значение, не только для предприятий, но и для региона, и страны в целом, говорится в сообщении на сайте Севмаша.

«Ценность конференции, которую организовал Севмаш в том, что в таком формате хорошо выстраиваются взаимоотношения в производственных и научных вопросах, а новые полученные знания обогащают всех участников», – отметил в своем вступительном слове президент Ломоносовского фонда, член-корреспондент РАН Константин Лобанов.

В ходе мероприятия участники поделились новыми, инновационными технологиями, перспективными наработками при изготовлении продукции гражданского и военного назначений, обсудили взаимодействие предприятий оборонно-промышленного комплекса, рассмотрели вопросы импортозамещения и многое другое.

Мероприятие прошло в рамках десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ. По итогу конференции будет выпущен сборник докладов.