В Польше разрешили топить угрожающие газопроводу Baltic Pipe суда

Правительство Польши приняло законопроект, позволяющий топить угрожающие газопроводу Baltic Pipe суда

Польское руководство приняло законопроект, разрешающий топить угрожающие безопасности газопровода Baltic Pipe суда, сообщили в пресс-службе кабинета министров страны.

Закон нужен для расширения возможностей «эффективного воздействия на современные террористические угрозы», сообщили в пресс-службе правительства страны, передает РИА «Новости».

Польские военные, по мнению разработчиков, должны иметь возможность реагировать на угрозы энергетической инфраструктуре в море, в первую очередь речь идет о Baltic Pipe.

В случае террористической угрозы глава минобороны, согласно проекту, сможет принять решение о потоплении вражеского судна или плавучего объекта. Отмечается, что речь идет только об исключительных ситуациях, когда не останется других способов реагирования.

Применение «мер прямого принуждения» планируется проводить так, чтобы сократить опасность для «жизни или здоровья посторонних» и нанести «как можно меньший вред лицам, против которых были использованы средства».

Газопровод Baltic Pipe идет по дну Балтийского моря и снабжает Польшу североморской нефтью.