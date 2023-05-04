Политолог: Жители новых регионов получили недоступный на Украине уровень соцзащиты

Политолог Бобров: Выдача полисов ОМС жителям новых регионов России значительно упростит им получение бесплатной медпомощи

С появлением полисов ОМС граждане новых российских регионов наконец-то смогли почувствовать себя людьми, интересы и безопасность которых Россия будет последовательно отстаивать, заявил газете ВЗГЛЯД политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Бобров.

«В новых российских регионах заметно существенное улучшение социального обеспечения. Так, например, в Херсонской области начали выдачу полисов обязательного медицинского страхования (ОМС), что в значительной степени упрощает получение бесплатной медицинской помощи», – сказал Бобров.



По его словам, до возвращения в Россию, бывшие граждане Украины были лишены того базового уровня в реализации прав, который россиянами всегда воспринимался за норму.

«С процессом улучшения социального обеспечения, с появлением полисов ОМС граждане новых российских регионов наконец-то смогли почувствовать себя людьми, интересы и безопасность которых Россия будет последовательно отстаивать. Для обычного украинца это должно стать сигналом, призывающим решительно отказаться от террористического киевского режима и вернуться на свою историческую Родину», – заключил политолог.





