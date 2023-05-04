В детсаду Тобольска на утренней прогулке нашли тело девочки

Пригожин: ВСУ начали контрнаступление, людей и вооружения у них много

Вооруженные силы Украины начали контрнаступление, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

По его мнению, у ВСУ на данный момент люди и снаряды «в безлимите», передает ТАСС.

В то же время, по информации Пригожина, российские штурмовые отряды продолжают постепенно освобождать Артемовске и за сутки продвинулись в городе на 230 метров. ВСУ все еще контролируют чуть более 2,5 кв. км территории города.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ начали атаку на Ореховском направлении в Запорожской области, идет бой на двух линиях обороны.