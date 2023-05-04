Завершилось прощание с модельером Зайцевым

В соборе Троицы Живоначальной в подмосковном городе Щелково закончилось прощание с модельером Вячеславом Зайцевым, его отпели в красном костюме.

Священник после отпевания рассказал, что Зайцев любил этот храм, он посещал его 15 лет. Решение об отпевании в красном приняли, поскольку модельер любил этот цвет, сказал священнослужитель, передает РИА «Новости».

На прощании были сотни людей, родственники, друзья и коллеги. В их числе был сын покойного Егор Зайцев, шоумен Сергей Зверев, певица Надежда Бабкина, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин, президент благотворительного фонда «Русский силуэт», член Российской академии художеств Татьяна Михалкова, певец Бедрос Киркоров и другие.

Также венки прислали омбудсмен Татьяна Москалькова, Филипп Киркоров, Российская академия художеств и другие.

Зайцева похоронят на Жегаловском кладбище.

Бедрос Киркоров на прощании отметил, что модельер был не только «великий мастер», но и хороший человек. По его словам, Зайцев всегда старался делать «качественно, интересно», и на его выставках всегда был полный салон зрителей.

Он также вспомнил белый костюм, который модельер создал для его сына Филиппа, после которого тот победил на конкурсе пения в Сербии.

Зверев отметил, что в последний раз разговаривал с модельером на его показе рядом с Красной площадью. По мнению артиста, мир моды потерял «гения» и «великого маэстро». Заменить Зайцева и другого модельера Валентина Юдашкина «нереально», заключил он.

Надежда Бабкина отметила, что модельер был «единственный, неповторимый», он любил страну, историю, людей, обычаи и традиции.

Напомним, 85-летний модельер Вячеслав Зайцев умер 30 апреля в реанимации в одной из больниц Московской области. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким модельера.