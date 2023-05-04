Раненный в шею пациент выпрыгнул на ходу из машины скорой в Хабаровском крае

Раненный в шею мужчина в Комсомольске-на-Амуре, которого везли в больницу, на ходу выпрыгнул из кареты скорой помощи и сбежал, сообщила представитель Минздрава Хабаровского края Анастасия Равская.

Инцидент произошел в четверг, эпизод попал на видеорегистратор одного из проезжавших мимо автомобилей. На записи видно, как мужчина выпрыгнул из задних дверей скорой, сообщает «Газета.Ru».

Бригада скорой помощи прибыла по вызову сотрудника полиции на улицу Крылова, 19, сказала Равская РИА «Новости».

Там медики оказали первую помощь 26-летнему раненому пациенту, у него зафиксировано ранение шеи. Представитель Минздрава уточнила, что мужчина, как предполагается, был нарушителем.

В машине скорой помощи его везли под охраной полиции в стационар. В какой-то момент он выпрыгнул из автомобиля. Мужчина не получил серьезных травм от такого трюка, только ушибы.