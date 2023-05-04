С Бали решили депортировать двух россиян

Detik: Двух россиян депортируют с Бали за неуважительное поведение в индуистской святыне

Двух россиян решено депортировать с индонезийского острова Бали за «неуважительное поведение» в центре балийского индуизма – комплексе храмов Пура Бесаких, пишет портал Detik.

Портал приводит слова представителя иммиграционной службы населенного пункта Сингараджа Хендра Сетиаван, который сообщил, что двух граждан России отправят домой 12 мая, до этой даты им придется находиться в центре задержанных мигрантов, передает ТАСС.

Как сообщает Detik, россияне нарушили нормы поведения, танцуя и позируя в неподобающей одежде на территории комплекса Пура Бесаких, хотя местные жители неоднократно делали им замечания.

Ранее российскую гражданку решили выдворить с территории острова Бали в Индонезии после ее обнаженной фотографии на фоне священного для местных жителей дерева.