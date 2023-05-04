В Турции анонсировали обсуждение транспортировки аммиака через порты Украины

Источник: Транспортировку российского аммиака через порты Украины планируют обсудить в Стамбуле

Делегации России, Украины и Турции на встрече в пятницу в Стамбуле планируют обсудить вопрос транспортировки российского аммиака через украинские порты, формулу предложит ООН, сообщил знакомый с ситуацией источник.

Как отметил источник РИА «Новости», планируется обсудить вопрос транспортировки российского аммиака через украинские порты. Формулу соглашения подготовили в ООН, Турция же в свою очередь прилагает усилия для решения вопроса.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что переговоры России, Турции и Украины по вопросу продления зерновой сделки намечены на 5 мая в Стамбуле. При этом в Москве назвали условие приостановки участия России в зерновой сделке.