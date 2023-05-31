Глава комитета Госдумы Хубезов подал в отставку, чтобы вернуться в зону СВО

Глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов попросил освободить его от должности, такое решение он принял в связи с возвращением в зону спецоперации.

Хубезов заявил, что ранее обещал бойцам в зоне специальной военной операции прибыть туда, когда им станет трудно, передает ТАСС.

Он попросил освобождения от должности председателя комитета и порекомендовал на нее своего заместителя Бадму Башанкаева.

Ранее Хубезова наградили орденом Мужества. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отмечал, что первые восемь месяцев Хубезов в зоне СВО координировал работу врачей-волонтеров.