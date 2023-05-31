«Автоваз» объявил о начале поставок Lada Vesta NG дилерам

Семья россиян прорвалась через границу из Польши в Белоруссию

Польская RMF сообщила о «прорыве семьи россиян» через границу из Польши в Белоруссию

Семья российских граждан с детьми на автомобиле утром вторника якобы «прорвалась» на территорию Белоруссии через польский пограничный переезд в Тересполе, сообщили польские СМИ.

По данным радиостанции RMF, супружеская пара россиян с ребенком и еще двумя детьми со шведскими паспортами находилась в автомобиле марки BMW со шведскими номерами.

Радио сообщает, что автомобиль якобы рванул с места после того, как польский пограничник забрал у всех пассажиров паспорта для контроля. Утверждается, что, несмотря на пробитые колеса, машина доехала почти до середины моста, который разделят Польшу и Белоруссию, передает ТАСС.

Утверждается, что женщина с детьми смогла «добежать» до территории Белоруссии, а мужчину задержали пограничники. Ему предъявят обвинение в попытке незаконного пересечения польской границы.

Дети со шведскими паспортами, как утверждают польские СМИ, были не вправе покидать территорию королевства.

Напомним также, 26 мая польские власти решили закрыть движение через польско-белорусскую границу зарегистрированных в Белоруссии и России грузовиков с товарами.