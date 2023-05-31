Высокопатогенный птичий грипп выявлен в Британии среди людей

В Сети отреагировали на атаку украинских беспилотников по Москве

В Сети назвали «вялой» атаку украинских беспилотников по Москве

Пользователи Сети предположили, что атака беспилотников на Москву во вторник утром стала попыткой Киева ответить на удары по военной инфраструктуре Украины, однако удар получился «очень вялым».

«Если смотреть в целом, ПВО смогла на подходе к столице сбить большую часть дронов и не допустить поражение значимых военных и инфраструктурных объектов. Как «жесткий ответ» за удары по военной инфраструктуре и, в частности, за удары по Киеву, получилось очень вяло, особенно в свете новых прилетов по западным ЗРК», – написал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, подчеркнув, что Киев попытается снова провести подобные атаки.



Журналист Дмитрий Смирнов в Telegram также согласился, что атака дронов стала попыткой Киева ответить на то, какие потери несет инфраструктура ВСУ в последние дни, и сместить фокус общественного внимания с украинских проблем. «Другое дело, что мамкин пирожок Буданов и Ко не вчера ночью спешно снаряжали беспилотники. А готовились к этому заранее, и рано или поздно собирались ударить по жилым домам столичного региона по принципу «куда долетит». Вывод из всего этого может быть только один, его накануне озвучил губернатор Белгородской области Гладков: присоединение Харьковской области – лучший способ решения проблемы обстрелов области Белгородской», – добавил журналист.

В свою очередь политолог Александр Дугин обратил внимание, что беспилотники были сбиты над Рублевкой. «То, что враг попытается атаковать Рублевку, было очевидно. Но Рублевка отказывалась в это верить. Станет ли это переломом в осознании ситуации рублевским этносом? <…> Рублевки, как неприкосновенного острова абсолютного благоденствия, больше нет», – написал он.Глава центра изучения военных и политических конфликтов, военный эксперт Андрей Клинцевич, комментируя утреннюю атаку дронов на Москву, выразил мнение, что подобные инциденты могу повториться, и оборонно-промышленному комплексу страны стоит сосредоточиться на производстве ЗРК для борьбы с беспилотниками.



Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Гурулев призвал не поддаваться панике по поводу атаки беспилотников на Москву и Подмосковье. Он напомнил, что «из всего их количества практически ничего не долетело». «Меня больше волнует, откуда они вылетели, кто их запускает. Во-первых, надо сделать анализ и выводы, а во-вторых, СМЕРШ необходим, наверное, сегодня нужны другие полномочия, чтобы силовики смогли работать в полную мощь во всех регионах РФ и за ее пределами, это моментально даст эффект, чтобы всякая сволочь по нашей стране не бродила и не гадила», – добавил он.

По данным Минобороны, Киев во вторник утром ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. При этом часть дронов врезались в жилые дома в Москве.

