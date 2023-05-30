Политолог призвал сделать участников СВО героями российской информационной политики

Политолог Баширов назвал основные задачи на информационном фронте в рамках СВО

В России давно не создавалось образов новых героев, а сегодня появился такой шанс – участники СВО должны стать фронтменами новой государственной информационной политики. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов в рамках тематической секции «Битва Telegram-каналов» на Всероссийском экспертном форуме.

«Уже ни для кого не секрет, что против нас идет гибридная война. И мы – блогеры, эксперты, лидеры мнений – солдаты ее информационного фронта. В рамках этого я бы отметил несколько наших основных задач: не навредить и защитить информационно, а также помочь осмыслить информацию о происходящем», – сказал политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

«Если представить нашу работу с украинским населением как часть избирательной кампании, то получается так: наш противник ведет активную агитационную работу, а мы ее просто игнорируем. К сожалению, у нас нет системной работы с украинским избирателем», – отметил он.

«Вместе с тем, на Украине сегодня огромное число людей запуганы местной пропагандой. Они ждут, когда мы им хоть что-то скажем, объясним, что мы делаем и почему. Да, в Харькове и Одессе не было народных восстаний за Россию, но люди, которые верят в нас, никуда не исчезли. И они ждут от нас простых и понятных объяснений происходящего», – добавил политолог.

«Объяснять наши действия во время СВО – одна из основных задач информационной политики. Вместе с этим, мы должны, конечно, помнить о мерах предосторожности. В частности, нужно тщательно следить за тем, что мы публикуем в социальных сетях. В методах разведдеятельности есть такой прием как разведка по открытым источникам – OSINT. А на черном рынке можно добыть какие угодно персональные данные», – считает эксперт.

«Поэтому, когда мы начинаем в социальных сетях рассказывать о том, какому подразделению чем мы помогли и где это подразделение базируется – эти данные тут же становятся целью противника. Также жертвами атак могут стать родственники и близкие люди наших защитников. Поэтому вести информационную работу необходимо с оглядкой и на эти вещи», – полагает он.

«В прошлом году на информационном фронте мы также столкнулись с запретом ряда западных соцсетей. Я глубоко убежден, что любой запрет вреден. Можно просто маркировать их по аналогии с иноагентами. То есть пользователю будет понятно, что администрация зарубежных соцсетей пытается подчинить контент своим правилам, но при этому у него сохранится доступ к площадке и возможность донесения своей позиции на ней», – отметил политолог.

«Важной частью медийной работы в рамках СВО должна быть работа с молодежью. Удручает то, что за последние 30 лет потрачено огромное количество денег на производство развлекательного, желтого и абсолютно непатриотичного контента. Мы очень многое потеряли в борьбе за патриотизм. У нас не создавалось образов новых героев, а сегодня появился такой шанс. Мы обязаны сделать нашими новыми героями участников СВО. Именно они должны стать фронтменами новой государственной информационной политики», – подчеркнул эксперт.

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