Политологи назвали три ключевых политических тренда в России

Взгляд
29 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 18:29  |  vz.ru
Разделы

Ажиотажный спрос на золото вполне объясним

Мир накрыла новая золотая лихорадка DPA/TASS
В мире начинается новая золотая лихорадка. Драгоценный металл продолжают активно скупать не только мировые центробанки, но и частные лица. Цены держатся вблизи исторического максимума. Многие ждут нового исторического рекорда. Почему такой ажиотаж вокруг золота и как долго он продлится? Подробности...
Перейти в раздел…

Встреча соратника Трампа с Зеленским завершилась скандалом

Сенатор Грэм превзошел риторику холодной войны Volodymyr Tarasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Американские политики продолжают упражняться в русофобской риторике. В выходные дни в лидеры этой специальной олимпиады вырвался сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший, что смерть россиян в рамках СВО – самая удачная трата денег для США. Между этими словами и так называемым контрнаступлением ВСУ просматривается прямая связь, подчеркивают эксперты. Подробности...
Перейти в раздел…

Россия получила всевидящий глаз из космоса

Спутник был выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» Сергей Савостьянов/ТАСС
Россия вывела на орбиту аппарат, несущий на борту прорывные для нашей страны технологии. Его задачи в первую очередь исключительно мирные – касающиеся, например, функционирования Северного морского пути. Однако этим они не исчерпываются. Чем же так важен этот аппарат для российской космонавтики, а в том числе и для наших военных? Подробности...
Перейти в раздел…

На выборах в Турции победила Россия

Западные страны и турецкая оппозиция считают, что Москва фактически помогла Реджепу Эрдогану победить MURAT CETINMUHURDAR/Reuters
Важнейший внешнеполитический партнер России – президент Турции Реджеп Эрдоган – одержал победу во втором туре выборов главы государства. Почему Запад делал все для его поражения, почему провалился турецкий Майдан, за счет чего Эрдогану удалось удержаться на своем месте и что это теперь означает для интересов России? Подробности...
Перейти в раздел…

Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
Перейти в раздел…

Можно ли считать англосаксов победителями Гитлера

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
То, что мы с англосаксами оказались на одной стороне – историческая случайность. Так легли карты. Они решили, что выгоднее присоединиться к нашей победе и делить ее плоды. Западный междусобойчик из серии «кто на планете главный» просто примешался к великой борьбе народов за свободу. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Почему российскому спорту не нужно идти в Азию

Денис Миролюбов
Денис Миролюбов, Главный редактор InVoice Media
Азия – это не другая галактика и даже не «анти-Европа», а точно такая же часть общей планеты. И в ней не получится найти тихую гавань ни в спорте, ни в политике, ни в экономике. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Битва за Черноморский флот в девяностые позволила вернуть Крым

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
28 мая 1997 года Россия и Украина окончательно поделили Черноморский флот. Этот спор тянулся долгие годы. Призом победителю были не просто корабли, инфраструктура и влияние на морях. Речь в конце концов шла о целом регионе, населенном русскими людьми. Подробности...
Перейти в раздел…

Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

Перейти в раздел…

Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
Подробности...

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
Подробности...

В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Нужно ли России присоединить Харьковскую область?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Вам нравится климат вашего региона (среднегодовая температура воздуха)?
  • Хотелось бы теплее

  • Хотелось бы холоднее

  • Пусть остается как есть
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин создал президиум коллегии Военно-промышленной комиссии России
    Минобороны заявило о групповом ударе высокоточным оружием по аэродромам ВСУ В Чехии допустили вероятность войны НАТО с Россией Рада утвердила санкции против Ирана сроком на 50 лет Послы стран ЕС пришли с демаршем к вице-премьеру Грузии из-за рейсов в Россию
    Российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных Москва раскритиковала нелепые попытки оправдать сенатора США Грэма Лавров о ситуации вокруг Косова: В центре Европы зреет большой взрыв Певицу Славу госпитализировали в Москве
    Военный эксперт: России надо присоединять не только Харьковскую область Командование ВСУ заявило о скором контрнаступлении Путин подписал закон, регламентирующий установку дорожных камер В храме Христа Спасителя назвали возможный срок выставления «Троицы»

    Главная тема


    Ажиотажный спрос на золото вполне объясним

    опубликовал открытку


    СМИ: Удар России по носителям Storm Shadow навел министр обороны Украины

    погибшие американцы


    В США назвали число ликвидированных на Украине американских наемников

    «откровенная русофобия»


    В Совфеде назвали ролик с сенатором Грэмом о «смерти русских» топорной пропагандой Киева

    Видео

    внешнеполитический партнер


    На выборах в Турции победила Россия

    прорывные технологии


    Россия получила всевидящий глаз из космоса

    русофобская риторика


    Встреча соратника Трампа с Зеленским завершилась скандалом

    второй тур


    Главной угрозой для Эрдогана стали курдские резервы

    битва кланов


    Как Зеленский оказался наследником Брежнева

    развал империи


    Тимур Шерзад: Битва за Черноморский флот в девяностые позволила вернуть Крым

    часть планеты


    Денис Миролюбов: Почему российскому спорту не нужно идти в Азию

    историческая случайность


    Дмитрий Орехов: Можно ли считать англосаксов победителями Гитлера

    карикатура


    Зеленский спел Байдену песню про F-16

    Политологи назвали три ключевых политических тренда в России

    На Всероссийском экспертном форуме политтехнологи назвали главные вопросы общественно-политической повестки России
    		   
    29 мая 2023, 17:31
    Фото: @Toshan_Vl/Global Look Press
    Текст: Полина Воронина

    Выборы в Единый день голосования, а также президентская избирательная кампания сформируют основные политические тенденции в России ближайшего будущего. При этом на политические процессы в стране будет оказывать влияние специальная военная операция. К таким выводам пришли политологи в ходе дискуссии на Всероссийском экспертном форуме.

    «На жизнь россиян и благополучие страны в ближайшее время будут влиять три ключевые темы. Первый трек – это Единый день голосования и выборы президента. Второй – это последствия СВО и третий – работа политических партий», – заявил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры на площадке Всероссийского экспертного форума.

    «Избирательный трек 2023–2024 годов, включая выборы президента страны, будет, безусловно, в центре повестки. Выборы аккумулируют вокруг себя вопросы экономики, социальной поддержки и информационных вызовов. Интриг вокруг голосования очень много и часть из них раскроется после 10 сентября», – поделился мнением эксперт.

    «Что касается СВО, то невозможно прогнозировать, закончится она к сентябрю или нет. Но спецоперация будет оказывать влияние на повестку, на дискуссии по поводу модерирования политических процессов. Если же говорить о партийном треке, то ЛДПР и КПРФ находятся в турбулентном состоянии, показывая все признаки жизни, но жизни не очень счастливой. Им нужна перезагрузка. Ближайшие выборы – сентябрьские и мартовские – покажут, насколько их актив готов к кампаниям, есть ли новые лица и проекты», – отметил он.

    «В ближайшее время в трендах останутся экономическая и политическая ситуации, связанные с СВО, а также переоценка ожиданий от спецоперации. СВО оказалась испытанием в том числе для элит. Те, кого не интересовала Россия, сбежали, в частности некоторые деятели культуры и менеджеры банковского сектора», – сказал Вячеслав Смирнов, главный советник департамента Управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета.

    «Отношение обывателей к сбежавшим изменилось – из кумиров, лидеров общественного мнения они превратились в изгоев. Освободившаяся ниша в культуре пока пустует, но со временем будет занята. Все эти процессы сказываются на обществе. СВО сильно изменила наших людей, но это позитивные изменения», – указал спикер.

    Что касается выборов, то ЕДГ в новых регионах будет пользоваться повышенным вниманием. «Голосование в новых регионах пройдет по сквозному списку, без одномандатных округов. Парламентские партии имеют возможность испытать себя с нуля, так как антирейтинга на этих территориях у них фактически нет», – объяснил он.

    Одним из важнейших процессов ближайших лет станет усиление информационной войны с упором на дискредитацию предстоящих выборов, прогнозирует член Общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш. По его словам, заказчики онлайн-атак – это не миф, а реальность, которая особенно остро проявляется в период выборов. «Предстоящие выборы с прицелом на президентскую кампанию будут использованы для запуска сильнейшего комплекса инфоповодов, чтобы делегитимизировать власть в умах россиян. Защита суверенитета страны в этом разрезе – одна из ключевых задач», – полагает аналитик.

    «Важна и интеграция новых регионов в РФ. Обмен опытом, соприкосновение политических культур и институциональных инструментов дадут очень сильный политический сплав», – заметил эксперт.

    По мнению же политолога Александра Асафова, россиян волнует влияние СВО на будущее и надежды в отношении действующей власти. «Задача экспертного сообщества – объяснить людям, как жить дальше, что будет через 10 лет, для чего нужны выборы, как каждый из граждан может повлиять на будущее страны и принять участие в политических процессах. Нам нужно отвечать честно и открыто», – призвал он.

    Также эксперты высказались против навязывания России чуждых символов и паттернов поведения, приведя в пример движение Black Lives Matter. «Сейчас такие модели хотят использовать против нас: будь то протестный бело-сине-белый флаг или проникновение в приграничные регионы новых «власовцев». Но у нас есть своя цивилизационная идея и историческая память. Массово навязать нам чужие нарративы не получится, хотя ряд нарушителей всегда найдется», – пояснил Асафов.

    «При этом наш противник бьет также по патриотической оппозиции, которая вернется из зоны СВО и уже не будет бояться полицейских дубинок. Тут можно вспомнить вспышку послевоенного криминала в СССР в 1945–1955 годах. Среди добровольцев есть русские националисты, родноверы и прочие. Запад нагнетает у них чувство несправедливости: «Мы на фронте, а вы здесь шикуете». Поэтому всем госорганам нужно активнее работать с национал-патриотическими силами», – заключил Смирнов.

    Напомним, открывшийся в понедельник в Пятигорске Всероссийский экспертный форум проводят Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), общество «Знание», Общественная палата РФ. В ходе дискуссий более 200 экспертов и политиков обсудят главные вопросы общественно-политической повестки страны.

    Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, как изменилась электоральная мода в России.

    Специально упавший в грязь перед бойцами офицер привел в восторг интернет
    Замполит Александрийской бригады привел в восторг российские соцсети своим разговором с бойцами
    		   
    29 мая 2023, 01:59
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Антонов

    Замполит Александрийской бригады «Черных гусар» с позывным «Метод», объясняя бойцам, как следует действовать при обстреле, не побрезговал упасть в грязь, чтобы быть убедительнее.

    Замполит объяснял, что при обстреле противнику будет труднее попасть по лежащему человеку, чем по тому, который стоит в полный рост. Еще сложнее попасть по бойцу, который при этом «перевернется и переползет» в другое место, сказал он. При этом «Метод» продемонстрировал все указанные действия прямо в грязи.

    «Мужики, стесняться ничего не надо, – сказал он, поднявшись. – Я лучше своими руками вот этими 150 тыс. раз буду иметь возможность умыть свое вот это грязное лицо. Но я вернусь к своей маме, которая подарила мне жизнь, моей семье, моим детям. И ради них я дойду здесь до конца. Я не вправе оставить себя здесь. Я вправе закончить с этой нечистью – и идти вперед с высоко поднятой головой».

    Замполит заявил: «Пусть я сегодня грязный, пусть у меня не будет возможности сегодня постираться, но я живой. Берегите себя здесь каждый, мужики». Он подчеркнул, что бойцам нужно сплотиться в «единый кулак», которым можно «пробить лоб противнику» так, что «кулак вылезет из затылка».

    Он сравнил отделение с кулаком: «Вот отделение – пять человек. Сломай мизинец – минус один человек. Можно ударить этим кулаком? Нет. Командир – большой палец. Если он сломан, можно ударить этим кулаком? Нет». А собранные в единый кулак бойцы сильны, их не сломить, заявил «Метод». Он подчеркнул, что «русский человек долго запрягает», но «если запряжет – нас не остановить».

    В комментариях к записи пользователи Telegram заявили, что «каждое слово» замполита «прям отточено и точно в мозг». «Молодец, командир. Берегите солдат, в них сила армии», – отметил другой комментатор. Указывается, что «Метод» – это «наглядный пример для дебилов, вечно вопрошающих, зачем нужен грамотный политофицер». «Каждое слово как пуля и точно в сознание. Политрук огонь просто», – заявили в комментариях.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД рассказывала, как во время Великой Отечественной войны Красной армии приходилось сражаться с врагом не только на передовой, но и на идеологическом фронте.

    Коментарии (31)
    СМИ: Россия полностью уничтожила украинский флот турецких Bayraktar

    28 мая 2023, 19:54

    Текст: Ольга Иванова

    Россия лишила ВСУ важного стратегического ударного средства, уничтожив все БПЛА Bayraktar TB2, сообщило издание Business Insider.

    Аналитик Сэмюэль Бендетт рассказал, что такие БПЛА хорошо работают в случаях, когда у противника нет сложной системы противовоздушной обороны (ПВО) и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но Россия сбила много украинских БПЛА, передает Lenta.ru.

    По словам эксперта, сейчас Киев использует оставшиеся турецкие БПЛА лишь для наблюдения и разведки.

    Ранее украинские военные сбили собственный беспилотник Bayraktar TB2 над Киевом.

    Коментарии (31)
    Российские военные взяли в плен у Белогоровки 23 украинских десантника
    Российские силы за двое суток взяли в плен у Белогоровки более 20 украинских десантников
    		   
    29 мая 2023, 08:16
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Алина Власенко

    Российские военнослужащие за двое суток взяли в плен в районе поселка Белогоровка в ЛНР более 20 солдат из 81-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По словам эксперта, за двое суток российские штурмовые отряды провели несколько успешных операций в районе населенного пункта Белогоровка и захватили в плен 23 военнослужащих 81-й бригады Вооруженных сил Украины.

    Как указал Марочко, военнопленным оказали медицинскую помощь и отправили их в место содержания, «отвечающее всем нормам международного гуманитарного права», передает ТАСС.

    Российские военные также заняли выгодные позиции на линии боевого соприкосновения у Белогоровки.

    Ранее Марочко сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) перешли к маневренной обороне, пытаются прощупать слабые места российских позиций на Луганском направлении.

    Коментарии (22)
    В Одесской области сообщили о повреждении портовой инфраструктуры
    Советник главы военной администрации Одесской области Украины Братчук сообщил о повреждении портовой инфраструктуры
    		   
    29 мая 2023, 07:47
    Фото: Рупор Москвы/Rutube
    Текст: Антон Антонов

    Повреждены объекты портовой инфраструктуры, заявил советник главы военной администрации Одесской области Украины Сергей Братчук после сообщений о взрывах в регионе.

    Как рассказал Братчук, воздушная тревога в Одесской области продолжалась почти четыре часа, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель оперативного командования «Юг» вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк заявила, что «в портовой инфраструктуре вспыхнул пожар». Она уточнила, что «пострадала портовая инфраструктура именно Одессы», передает ТАСС.

    Тревогу на всей территории Украины отменили в понедельник утром.

    Напомним, по сообщениям СМИ, взрывы прогремели в Киеве, а также в Киевской области, Кировоградской, Хмельницкой, Одесской, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Львовской и Полтавской областях Украины.

    Коментарии (15)
    Взрывы прогремели на Украине
    Взрывы прозвучали в Киеве и ряде регионов Украины
    		   
    29 мая 2023, 04:29
    Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    На окраинах Киева, а также в Киевской области, Кировоградской, Хмельницкой, Одесской, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Львовской и Полтавской областях прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

    В Киеве взрывы прогремели в четырех районах. По информации мэра Киева Виталия Кличко, в Святошинском районе начался пожар.

    Воздушная тревога объявлена в ночь на понедельник на всей территории Украины, передает ТАСС.

    Сначала тревога была объявлена в Киеве и Киевской области, а также Черниговской, Сумской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. Также тревогу объявили на подконтрольной украинским войскам части Херсонской области, передает РИА «Новости».

    Предупреждение об угрозе с воздуха также было объявлено в Полтавской и Черкасской областях.

    Позднее тревога прозвучала в Житомирской, Харьковской и Одесской областях Украины, далее – в Винницкой, Хмельницкой, Ровненской и Черновицкой областях. Последними тревогу объявили в Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях.

    В воскресенье мэр Киева Виталий Кличко заявил о разрушении склада в Голосеевском районе города в результате пожара, начавшегося из-за падения обломков дрона.

    Коментарии (16)
    Зеленский назвал ночную атаку дронами по Украине одной из самых крупных

    28 мая 2023, 20:28

    Текст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении назвал атаку дронами по Украине в ночь на воскресенье одной из самых крупных.

    По его словам, Украину атаковали одновременно 54 дрона, отмечены попадания в Житомирской области, сообщает РИА «Новости».

    Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о разрушении склада в Голосеевском районе города в результате пожара, начавшегося из-за падения обломков дрона.

    Коментарии (12)
    Командование ВСУ заявило о скором контрнаступлении
    		   
    29 мая 2023, 13:50
    Фото: REUTERS
    Текст: Вера Басилая

    Время для контрнаступления украинских войск скоро наступит, конкретные задачи для подготовки определены, заявил командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

    Командующий заявил о скором наступлении по итогам встречи с командирами украинских частей и подразделений. Заявление сделано в Telegram-канале Сырского, передает ТАСС.

    Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ готовы в любой момент начать контрнаступление, заранее дата оглашаться не будет.

    Россия подчеркивала, что Запад активно подталкивает Украину к началу «контрнаступления», игнорируя все риски катастрофических последствий для страны.

    Коментарии (25)
    Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента

    28 мая 2023, 21:43

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поздравил лидера Турции Реджепа Эрдогана с переизбранием на пост президента, назвав его победу закономерным результатом самоотверженной работы на посту главы республики, сообщили в Кремле.

    Также победу турецкого презиента Путин назвал, наглядным свидетельством поддержки турецким народом усилий Эрдогана по укреплению государственного суверенитета и проведению самостоятельной, независимой внешней политики, говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

    «Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение дружественных российско-турецких отношений, взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях. Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня. Придаём большое значение последовательной реализации намеченных совместных проектов, прежде всего строительства АЭС «Аккую» и создания на территории Турции газового хаба», – указал Путин.

    Он пожелал Эрдогану успехов в деятельности во главе государства, а также крепкого здоровья и благополучия.

    Ранее СМИ сообщили, что Эрдоган набирает во втором туре выборов главы государства 52,21% голосов по итогам обработки около 99% бюллетеней.

    Коментарии (29)
    Путин создал президиум коллегии Военно-промышленной комиссии России
    		   
    29 мая 2023, 16:59
    Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин постановил образовать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России, указ опубликован на официальном портале правовой информации.

    В указе говорится, что решение принято для совершенствования деятельности ВПК. В частности, президиум будет принимать оперативные решения для обеспечения реализации задач и функций, отнесенных к ведению коллегии ВПК, передает ТАСС.

    Ранее Путин учредил орден Гагарина, которым будут награждать российских граждан и иностранцев за заслуги в сфере космоса.

    Коментарии (11)
    В Совфеде назвали ролик с сенатором Грэмом о «смерти русских» топорной пропагандой Киева
    Сенатор Долгов: Украинские политики продолжают безнаказанно подставлять своих вашингтонских хозяев
    		   
    29 мая 2023, 12:42
    Фото: кадр из видео
    Текст: Дарья Волкова

    Сенатор Грэм, который славится своей русофобией, мог бы заявить о том, что «смерть россиян» в СВО – это лучшие инвестиции США. Но если этого не было, то Вашингтон может «надрать одно место» офису Зеленского за такие подставы, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее западные СМИ сообщили, что Киев смонтировал слова сенатора Грэма о тратах США на смерть россиян.

    «Для нас не принципиально, был ли этот акт топорной пропаганды смонтирован в офисе Зеленского или имел место на самом деле. Сам сенатор Линдси Грэм давно известен своей откровенной русофобией. Поэтому никто особенно и не удивился бы, если такие слова прозвучали из его уст на самом деле. Более того, очевидно, что на все провокации в адрес России Украину подталкивает Вашингтон», – сказал член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН Константин Долгов.

    «Если же сейчас Киев действительно так нагло и топорно подставляет американцев, то тут Штаты, конечно, пусть сами разбираются со своими подопечными. Да, украинским чиновникам сейчас могут «надрать одно место» за такие подставы. Но я уверен, что и Вашингтон не перестанет использовать Зеленского, пока он обслуживает его интересы, и киевские власти не перестанут подставлять Штаты», – рассуждает собеседник.

    «Нам, между тем, необходимо сконцентрироваться на эффективном решении собственных задач, в том числе в рамках СВО. От того, насколько мы будем последовательны и решительны в своих действиях, зависит в том числе и то, как скоро в Вашингтоне осознают необходимость выстраивания нормальных отношений с Россией. Им придется это сделать, как бы сильно они сейчас не сопротивлялись», – заключил он.

    Ранее информационное агентство Reuters сообщило, что заявление американского сенатора Линдси Грэма о том, что США еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских, возникло из-за украинского монтажа. На первой записи, предоставленной Украиной, фразы «Русские умирают» и «Мы никогда еще не тратили деньги так удачно» следуют одна за другой, но со сменой ракурсов. Такой монтаж, осуществленный украинской стороной, не позволял понять, что фразы были сделаны в разное время беседы.

    Позднее агентству Reuters была предоставлена полная запись встречи. На видео Грэм заявил, что действия украинцев напомнили ему о «лучшем в Америке». Сенатор сказал, что прежде и американцы «были такими, боролись до последнего человека», «собирались быть свободными или умереть». Президент Украины Владимир Зеленский заявил: «Теперь мы свободны. И мы будем». Грэм в ответ отметил: «И русские умирают». Зеленский же сказал, что украинские войска «не сражаются» на российской территории.

    Агентство указывает, что слова об удачной трате денег были сказаны в другом контексте и касались в целом помощи США Украине. При этом сам Грэм обвинил в пропаганде российские СМИ. Напомним, накануне сообщалось, что сенатор Линдси Грэм в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заявлял, что вложения Вашингтона в вооружение Киева – это «лучшее», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку в результате этого «умирают россияне».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась о чем говорят эти слова американского политика и какая связь прослеживается между ними и так называемым контрнаступлением ВСУ.

    Коментарии (9)
    Экс-советник Кучмы заявил о гражданской войне в «концлагере имени Зеленского»
    Экс-советник Кучмы Соскин заявил о гражданской войне на Украине из-за массовой мобилизации

    29 мая 2023, 04:59

    Текст: Антон Антонов

    Массовая мобилизация привела к скрытой гражданской войне на Украине, заявил Олег Соскин, который был советником Леонида Кучмы, когда тот занимал пост президента Украины.

    Соскин на своем YouTube-канале сказал, что внутри украинского общества уже идет «гражданская война», так как мужчин, запертых в «концлагере имени Зеленского», лишили права «свободного выбора». По его словам, такая ситуация сложилась при «пособничестве» главы американского государства Джо Байдена и руководства ЕС, передает РИА «Новости».

    Напомним, власти Украины готовят законопроект, предусматривающий ответственность для тех украинцев, которые незаконно покинули страну во время боевых действий.

    Коментарии (2)
    Российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных

    29 мая 2023, 14:43

    Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Новомлынска, Кисловки, Глушковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Недалеко от Синьковки Харьковской области и Розовки ЛНР пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За последние сутки ликвидированы порядка 65 военнослужащих, гаубицы Д-20 и Д-30.

    На Краснолиманском направлении оперативно-тактической авиацией группировки войск «Центр» нанесено поражение противнику рядом с Макеевкой, Червоной Дибровой ЛНР и Григоровкой Донецкой народной республики (ДНР). Уничтожены до 55 военнослужащих, гаубица Д-20, самоходная артустановка «Гвоздика».

    На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки за сутки ликвидированы около 145 военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30, отчитались в Минобороны.

    Под Орловкой ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    У Максимильяновки ДНР уничтожены два склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

    На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар ДНР, Белогорье, Малиновка и Каменское Запорожской области, сообщил Конашенков.

    За минувшие сутки на этих направлениях уничтожены до 140 военнослужащих, а также две гаубицы Д-30.

    Возле Отрадного ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

    На Херсонском направлении в ходе огневого поражения в течение суток ликвидированы до 20 военнослужащих, гаубица Д-30 и две самоходных артустановки «Гвоздика».

    Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России за сутки поражены 87 артподразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 124 районах, отчитались в Минобороны.

    Около Берислава Херсонской области поражен ангар с вооружением и техникой 126-й бригады теробороны. А в районе Авдеевки ДНР поражены: командно-наблюдательный пункт подразделения и склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (0)
    Буданов пригрозил России ответом на ракетные удары
    Глава ГУР Буданов пригрозил России ответом на ракетные удары

    29 мая 2023, 16:18

    Текст: Ольга Иванова

    Начальник главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в Telegram-канале ГУР пригрозил России скорым ответом на ракетные удары.

    По его словам, ответ Киева не замедлит и «скоро все его увидят», передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВС России в ночь на понедельник нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам ВСУ на аэродромах.

    Коментарии (11)
    Средства ПВО в зоне СВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow и 13 снарядов HIMARS

    29 мая 2023, 14:47

    Средствами ПВО за сутки перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и 13 снарядов РСЗО HIMARS, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Также за последние сутки уничтожены 14 беспилотников возле Верхнекаменки, Новодружеска, Пшеничного Луганской народной республики, Ясного Донецкой народной республики, Васильевки, Любимовки и Константиновки Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    С начала спецоперации уничтожены 429 самолетов, 235 вертолетов, 4371 беспилотник, 424 ЗРК, 9324 танка и других бронемашин, 1,1 тыс. боевых машин РСЗО, 4934 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10 527 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне сообщалось, что российские средства ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow.

    Коментарии (17)
    Американский полковник счел США способными вести «большую войну» не дольше недели
    Экс-советник главы Пентагона Макгрегор заявил о способности США вести «большую войну» не дольше недели

    29 мая 2023, 00:47

    Текст: Антон Антонов

    Военные запасы США истощаются, если придется вести «большую войну», страна сможет это делать не дольше недели, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    «Кто-то спросил меня: «Если у нас будет большая война, сможем ли мы с ней справиться?» Я сказал: «Ну, если она продлится всего неделю, то да», – приводит слова Макгрегора РИА «Новости».

    Кроме того, Макгрегор в своем блоге на YouTube заявил, что сейчас российские войска ожидают «еще одного всплеска энергии со стороны украинцев, еще одного массового наступления, которое они сведут на нет». По мнению Макгрегора, после этого войска России «пойдут на Одессу и Харьков». Макгрегор считает, что оба города перейдут под контроль России.

    Напомним, как считает Макгрегор, Вашингтон, не желая признавать поражение украинской стороны, может прибегнуть к военной операции на этой территории. По его словам, в случае ослабления поддержки США правительство президента Украины Владимира Зеленского может развалиться как карточный домик в случае ослабления поддержки со стороны США.

    Коментарии (2)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •