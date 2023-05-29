Политологи назвали три ключевых политических тренда в России

На Всероссийском экспертном форуме политтехнологи назвали главные вопросы общественно-политической повестки России

Выборы в Единый день голосования, а также президентская избирательная кампания сформируют основные политические тенденции в России ближайшего будущего. При этом на политические процессы в стране будет оказывать влияние специальная военная операция. К таким выводам пришли политологи в ходе дискуссии на Всероссийском экспертном форуме.

«На жизнь россиян и благополучие страны в ближайшее время будут влиять три ключевые темы. Первый трек – это Единый день голосования и выборы президента. Второй – это последствия СВО и третий – работа политических партий», – заявил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры на площадке Всероссийского экспертного форума.

«Избирательный трек 2023–2024 годов, включая выборы президента страны, будет, безусловно, в центре повестки. Выборы аккумулируют вокруг себя вопросы экономики, социальной поддержки и информационных вызовов. Интриг вокруг голосования очень много и часть из них раскроется после 10 сентября», – поделился мнением эксперт.

«Что касается СВО, то невозможно прогнозировать, закончится она к сентябрю или нет. Но спецоперация будет оказывать влияние на повестку, на дискуссии по поводу модерирования политических процессов. Если же говорить о партийном треке, то ЛДПР и КПРФ находятся в турбулентном состоянии, показывая все признаки жизни, но жизни не очень счастливой. Им нужна перезагрузка. Ближайшие выборы – сентябрьские и мартовские – покажут, насколько их актив готов к кампаниям, есть ли новые лица и проекты», – отметил он.

«В ближайшее время в трендах останутся экономическая и политическая ситуации, связанные с СВО, а также переоценка ожиданий от спецоперации. СВО оказалась испытанием в том числе для элит. Те, кого не интересовала Россия, сбежали, в частности некоторые деятели культуры и менеджеры банковского сектора», – сказал Вячеслав Смирнов, главный советник департамента Управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета.

«Отношение обывателей к сбежавшим изменилось – из кумиров, лидеров общественного мнения они превратились в изгоев. Освободившаяся ниша в культуре пока пустует, но со временем будет занята. Все эти процессы сказываются на обществе. СВО сильно изменила наших людей, но это позитивные изменения», – указал спикер.

Что касается выборов, то ЕДГ в новых регионах будет пользоваться повышенным вниманием. «Голосование в новых регионах пройдет по сквозному списку, без одномандатных округов. Парламентские партии имеют возможность испытать себя с нуля, так как антирейтинга на этих территориях у них фактически нет», – объяснил он.

Одним из важнейших процессов ближайших лет станет усиление информационной войны с упором на дискредитацию предстоящих выборов, прогнозирует член Общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш. По его словам, заказчики онлайн-атак – это не миф, а реальность, которая особенно остро проявляется в период выборов. «Предстоящие выборы с прицелом на президентскую кампанию будут использованы для запуска сильнейшего комплекса инфоповодов, чтобы делегитимизировать власть в умах россиян. Защита суверенитета страны в этом разрезе – одна из ключевых задач», – полагает аналитик.

«Важна и интеграция новых регионов в РФ. Обмен опытом, соприкосновение политических культур и институциональных инструментов дадут очень сильный политический сплав», – заметил эксперт.

По мнению же политолога Александра Асафова, россиян волнует влияние СВО на будущее и надежды в отношении действующей власти. «Задача экспертного сообщества – объяснить людям, как жить дальше, что будет через 10 лет, для чего нужны выборы, как каждый из граждан может повлиять на будущее страны и принять участие в политических процессах. Нам нужно отвечать честно и открыто», – призвал он.

Также эксперты высказались против навязывания России чуждых символов и паттернов поведения, приведя в пример движение Black Lives Matter. «Сейчас такие модели хотят использовать против нас: будь то протестный бело-сине-белый флаг или проникновение в приграничные регионы новых «власовцев». Но у нас есть своя цивилизационная идея и историческая память. Массово навязать нам чужие нарративы не получится, хотя ряд нарушителей всегда найдется», – пояснил Асафов.

«При этом наш противник бьет также по патриотической оппозиции, которая вернется из зоны СВО и уже не будет бояться полицейских дубинок. Тут можно вспомнить вспышку послевоенного криминала в СССР в 1945–1955 годах. Среди добровольцев есть русские националисты, родноверы и прочие. Запад нагнетает у них чувство несправедливости: «Мы на фронте, а вы здесь шикуете». Поэтому всем госорганам нужно активнее работать с национал-патриотическими силами», – заключил Смирнов.

Напомним, открывшийся в понедельник в Пятигорске Всероссийский экспертный форум проводят Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), общество «Знание», Общественная палата РФ. В ходе дискуссий более 200 экспертов и политиков обсудят главные вопросы общественно-политической повестки страны.

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