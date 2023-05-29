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Политологи назвали три ключевых политических тренда в России
На Всероссийском экспертном форуме политтехнологи назвали главные вопросы общественно-политической повестки России
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Выборы в Единый день голосования, а также президентская избирательная кампания сформируют основные политические тенденции в России ближайшего будущего. При этом на политические процессы в стране будет оказывать влияние специальная военная операция. К таким выводам пришли политологи в ходе дискуссии на Всероссийском экспертном форуме.
«На жизнь россиян и благополучие страны в ближайшее время будут влиять три ключевые темы. Первый трек – это Единый день голосования и выборы президента. Второй – это последствия СВО и третий – работа политических партий», – заявил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры на площадке Всероссийского экспертного форума.
«Избирательный трек 2023–2024 годов, включая выборы президента страны, будет, безусловно, в центре повестки. Выборы аккумулируют вокруг себя вопросы экономики, социальной поддержки и информационных вызовов. Интриг вокруг голосования очень много и часть из них раскроется после 10 сентября», – поделился мнением эксперт.
«Что касается СВО, то невозможно прогнозировать, закончится она к сентябрю или нет. Но спецоперация будет оказывать влияние на повестку, на дискуссии по поводу модерирования политических процессов. Если же говорить о партийном треке, то ЛДПР и КПРФ находятся в турбулентном состоянии, показывая все признаки жизни, но жизни не очень счастливой. Им нужна перезагрузка. Ближайшие выборы – сентябрьские и мартовские – покажут, насколько их актив готов к кампаниям, есть ли новые лица и проекты», – отметил он.
«В ближайшее время в трендах останутся экономическая и политическая ситуации, связанные с СВО, а также переоценка ожиданий от спецоперации. СВО оказалась испытанием в том числе для элит. Те, кого не интересовала Россия, сбежали, в частности некоторые деятели культуры и менеджеры банковского сектора», – сказал Вячеслав Смирнов, главный советник департамента Управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета.
«Отношение обывателей к сбежавшим изменилось – из кумиров, лидеров общественного мнения они превратились в изгоев. Освободившаяся ниша в культуре пока пустует, но со временем будет занята. Все эти процессы сказываются на обществе. СВО сильно изменила наших людей, но это позитивные изменения», – указал спикер.
Что касается выборов, то ЕДГ в новых регионах будет пользоваться повышенным вниманием. «Голосование в новых регионах пройдет по сквозному списку, без одномандатных округов. Парламентские партии имеют возможность испытать себя с нуля, так как антирейтинга на этих территориях у них фактически нет», – объяснил он.
Одним из важнейших процессов ближайших лет станет усиление информационной войны с упором на дискредитацию предстоящих выборов, прогнозирует член Общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш. По его словам, заказчики онлайн-атак – это не миф, а реальность, которая особенно остро проявляется в период выборов. «Предстоящие выборы с прицелом на президентскую кампанию будут использованы для запуска сильнейшего комплекса инфоповодов, чтобы делегитимизировать власть в умах россиян. Защита суверенитета страны в этом разрезе – одна из ключевых задач», – полагает аналитик.
«Важна и интеграция новых регионов в РФ. Обмен опытом, соприкосновение политических культур и институциональных инструментов дадут очень сильный политический сплав», – заметил эксперт.
По мнению же политолога Александра Асафова, россиян волнует влияние СВО на будущее и надежды в отношении действующей власти. «Задача экспертного сообщества – объяснить людям, как жить дальше, что будет через 10 лет, для чего нужны выборы, как каждый из граждан может повлиять на будущее страны и принять участие в политических процессах. Нам нужно отвечать честно и открыто», – призвал он.
Также эксперты высказались против навязывания России чуждых символов и паттернов поведения, приведя в пример движение Black Lives Matter. «Сейчас такие модели хотят использовать против нас: будь то протестный бело-сине-белый флаг или проникновение в приграничные регионы новых «власовцев». Но у нас есть своя цивилизационная идея и историческая память. Массово навязать нам чужие нарративы не получится, хотя ряд нарушителей всегда найдется», – пояснил Асафов.
«При этом наш противник бьет также по патриотической оппозиции, которая вернется из зоны СВО и уже не будет бояться полицейских дубинок. Тут можно вспомнить вспышку послевоенного криминала в СССР в 1945–1955 годах. Среди добровольцев есть русские националисты, родноверы и прочие. Запад нагнетает у них чувство несправедливости: «Мы на фронте, а вы здесь шикуете». Поэтому всем госорганам нужно активнее работать с национал-патриотическими силами», – заключил Смирнов.
Напомним, открывшийся в понедельник в Пятигорске Всероссийский экспертный форум проводят Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), общество «Знание», Общественная палата РФ. В ходе дискуссий более 200 экспертов и политиков обсудят главные вопросы общественно-политической повестки страны.
Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, как изменилась электоральная мода в России.
Специально упавший в грязь перед бойцами офицер привел в восторг интернет
Замполит Александрийской бригады привел в восторг российские соцсети своим разговором с бойцами
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Замполит Александрийской бригады «Черных гусар» с позывным «Метод», объясняя бойцам, как следует действовать при обстреле, не побрезговал упасть в грязь, чтобы быть убедительнее.
Замполит объяснял, что при обстреле противнику будет труднее попасть по лежащему человеку, чем по тому, который стоит в полный рост. Еще сложнее попасть по бойцу, который при этом «перевернется и переползет» в другое место, сказал он. При этом «Метод» продемонстрировал все указанные действия прямо в грязи.
«Мужики, стесняться ничего не надо, – сказал он, поднявшись. – Я лучше своими руками вот этими 150 тыс. раз буду иметь возможность умыть свое вот это грязное лицо. Но я вернусь к своей маме, которая подарила мне жизнь, моей семье, моим детям. И ради них я дойду здесь до конца. Я не вправе оставить себя здесь. Я вправе закончить с этой нечистью – и идти вперед с высоко поднятой головой».
Замполит заявил: «Пусть я сегодня грязный, пусть у меня не будет возможности сегодня постираться, но я живой. Берегите себя здесь каждый, мужики». Он подчеркнул, что бойцам нужно сплотиться в «единый кулак», которым можно «пробить лоб противнику» так, что «кулак вылезет из затылка».
Он сравнил отделение с кулаком: «Вот отделение – пять человек. Сломай мизинец – минус один человек. Можно ударить этим кулаком? Нет. Командир – большой палец. Если он сломан, можно ударить этим кулаком? Нет». А собранные в единый кулак бойцы сильны, их не сломить, заявил «Метод». Он подчеркнул, что «русский человек долго запрягает», но «если запряжет – нас не остановить».
В комментариях к записи пользователи Telegram заявили, что «каждое слово» замполита «прям отточено и точно в мозг». «Молодец, командир. Берегите солдат, в них сила армии», – отметил другой комментатор. Указывается, что «Метод» – это «наглядный пример для дебилов, вечно вопрошающих, зачем нужен грамотный политофицер». «Каждое слово как пуля и точно в сознание. Политрук огонь просто», – заявили в комментариях.
Напомним, газета ВЗГЛЯД рассказывала, как во время Великой Отечественной войны Красной армии приходилось сражаться с врагом не только на передовой, но и на идеологическом фронте.
СМИ: Россия полностью уничтожила украинский флот турецких Bayraktar
Россия лишила ВСУ важного стратегического ударного средства, уничтожив все БПЛА Bayraktar TB2, сообщило издание Business Insider.
Аналитик Сэмюэль Бендетт рассказал, что такие БПЛА хорошо работают в случаях, когда у противника нет сложной системы противовоздушной обороны (ПВО) и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но Россия сбила много украинских БПЛА, передает Lenta.ru.
По словам эксперта, сейчас Киев использует оставшиеся турецкие БПЛА лишь для наблюдения и разведки.
Ранее украинские военные сбили собственный беспилотник Bayraktar TB2 над Киевом.
Российские военные взяли в плен у Белогоровки 23 украинских десантника
Российские силы за двое суток взяли в плен у Белогоровки более 20 украинских десантников
Российские военнослужащие за двое суток взяли в плен в районе поселка Белогоровка в ЛНР более 20 солдат из 81-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По словам эксперта, за двое суток российские штурмовые отряды провели несколько успешных операций в районе населенного пункта Белогоровка и захватили в плен 23 военнослужащих 81-й бригады Вооруженных сил Украины.
Как указал Марочко, военнопленным оказали медицинскую помощь и отправили их в место содержания, «отвечающее всем нормам международного гуманитарного права», передает ТАСС.
Российские военные также заняли выгодные позиции на линии боевого соприкосновения у Белогоровки.
Ранее Марочко сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) перешли к маневренной обороне, пытаются прощупать слабые места российских позиций на Луганском направлении.
В Одесской области сообщили о повреждении портовой инфраструктуры
Советник главы военной администрации Одесской области Украины Братчук сообщил о повреждении портовой инфраструктуры
Повреждены объекты портовой инфраструктуры, заявил советник главы военной администрации Одесской области Украины Сергей Братчук после сообщений о взрывах в регионе.
Как рассказал Братчук, воздушная тревога в Одесской области продолжалась почти четыре часа, передает РИА «Новости».
Официальный представитель оперативного командования «Юг» вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк заявила, что «в портовой инфраструктуре вспыхнул пожар». Она уточнила, что «пострадала портовая инфраструктура именно Одессы», передает ТАСС.
Тревогу на всей территории Украины отменили в понедельник утром.
Напомним, по сообщениям СМИ, взрывы прогремели в Киеве, а также в Киевской области, Кировоградской, Хмельницкой, Одесской, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Львовской и Полтавской областях Украины.
Взрывы прогремели на Украине
Взрывы прозвучали в Киеве и ряде регионов Украины
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На окраинах Киева, а также в Киевской области, Кировоградской, Хмельницкой, Одесской, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Львовской и Полтавской областях прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.
В Киеве взрывы прогремели в четырех районах. По информации мэра Киева Виталия Кличко, в Святошинском районе начался пожар.
Воздушная тревога объявлена в ночь на понедельник на всей территории Украины, передает ТАСС.
Сначала тревога была объявлена в Киеве и Киевской области, а также Черниговской, Сумской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. Также тревогу объявили на подконтрольной украинским войскам части Херсонской области, передает РИА «Новости».
Предупреждение об угрозе с воздуха также было объявлено в Полтавской и Черкасской областях.
Позднее тревога прозвучала в Житомирской, Харьковской и Одесской областях Украины, далее – в Винницкой, Хмельницкой, Ровненской и Черновицкой областях. Последними тревогу объявили в Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях.
В воскресенье мэр Киева Виталий Кличко заявил о разрушении склада в Голосеевском районе города в результате пожара, начавшегося из-за падения обломков дрона.
Зеленский назвал ночную атаку дронами по Украине одной из самых крупных
Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении назвал атаку дронами по Украине в ночь на воскресенье одной из самых крупных.
По его словам, Украину атаковали одновременно 54 дрона, отмечены попадания в Житомирской области, сообщает РИА «Новости».
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о разрушении склада в Голосеевском районе города в результате пожара, начавшегося из-за падения обломков дрона.
Командование ВСУ заявило о скором контрнаступлении
Время для контрнаступления украинских войск скоро наступит, конкретные задачи для подготовки определены, заявил командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.
Командующий заявил о скором наступлении по итогам встречи с командирами украинских частей и подразделений. Заявление сделано в Telegram-канале Сырского, передает ТАСС.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ готовы в любой момент начать контрнаступление, заранее дата оглашаться не будет.
Россия подчеркивала, что Запад активно подталкивает Украину к началу «контрнаступления», игнорируя все риски катастрофических последствий для страны.
Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента
Президент России Владимир Путин поздравил лидера Турции Реджепа Эрдогана с переизбранием на пост президента, назвав его победу закономерным результатом самоотверженной работы на посту главы республики, сообщили в Кремле.
Также победу турецкого презиента Путин назвал, наглядным свидетельством поддержки турецким народом усилий Эрдогана по укреплению государственного суверенитета и проведению самостоятельной, независимой внешней политики, говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.
«Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение дружественных российско-турецких отношений, взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях. Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня. Придаём большое значение последовательной реализации намеченных совместных проектов, прежде всего строительства АЭС «Аккую» и создания на территории Турции газового хаба», – указал Путин.
Он пожелал Эрдогану успехов в деятельности во главе государства, а также крепкого здоровья и благополучия.
Ранее СМИ сообщили, что Эрдоган набирает во втором туре выборов главы государства 52,21% голосов по итогам обработки около 99% бюллетеней.
Путин создал президиум коллегии Военно-промышленной комиссии России
Президент России Владимир Путин постановил образовать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России, указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В указе говорится, что решение принято для совершенствования деятельности ВПК. В частности, президиум будет принимать оперативные решения для обеспечения реализации задач и функций, отнесенных к ведению коллегии ВПК, передает ТАСС.
Ранее Путин учредил орден Гагарина, которым будут награждать российских граждан и иностранцев за заслуги в сфере космоса.
В Совфеде назвали ролик с сенатором Грэмом о «смерти русских» топорной пропагандой Киева
Сенатор Долгов: Украинские политики продолжают безнаказанно подставлять своих вашингтонских хозяев
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Сенатор Грэм, который славится своей русофобией, мог бы заявить о том, что «смерть россиян» в СВО – это лучшие инвестиции США. Но если этого не было, то Вашингтон может «надрать одно место» офису Зеленского за такие подставы, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее западные СМИ сообщили, что Киев смонтировал слова сенатора Грэма о тратах США на смерть россиян.
«Для нас не принципиально, был ли этот акт топорной пропаганды смонтирован в офисе Зеленского или имел место на самом деле. Сам сенатор Линдси Грэм давно известен своей откровенной русофобией. Поэтому никто особенно и не удивился бы, если такие слова прозвучали из его уст на самом деле. Более того, очевидно, что на все провокации в адрес России Украину подталкивает Вашингтон», – сказал член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН Константин Долгов.
«Если же сейчас Киев действительно так нагло и топорно подставляет американцев, то тут Штаты, конечно, пусть сами разбираются со своими подопечными. Да, украинским чиновникам сейчас могут «надрать одно место» за такие подставы. Но я уверен, что и Вашингтон не перестанет использовать Зеленского, пока он обслуживает его интересы, и киевские власти не перестанут подставлять Штаты», – рассуждает собеседник.
«Нам, между тем, необходимо сконцентрироваться на эффективном решении собственных задач, в том числе в рамках СВО. От того, насколько мы будем последовательны и решительны в своих действиях, зависит в том числе и то, как скоро в Вашингтоне осознают необходимость выстраивания нормальных отношений с Россией. Им придется это сделать, как бы сильно они сейчас не сопротивлялись», – заключил он.
Ранее информационное агентство Reuters сообщило, что заявление американского сенатора Линдси Грэма о том, что США еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских, возникло из-за украинского монтажа. На первой записи, предоставленной Украиной, фразы «Русские умирают» и «Мы никогда еще не тратили деньги так удачно» следуют одна за другой, но со сменой ракурсов. Такой монтаж, осуществленный украинской стороной, не позволял понять, что фразы были сделаны в разное время беседы.
Позднее агентству Reuters была предоставлена полная запись встречи. На видео Грэм заявил, что действия украинцев напомнили ему о «лучшем в Америке». Сенатор сказал, что прежде и американцы «были такими, боролись до последнего человека», «собирались быть свободными или умереть». Президент Украины Владимир Зеленский заявил: «Теперь мы свободны. И мы будем». Грэм в ответ отметил: «И русские умирают». Зеленский же сказал, что украинские войска «не сражаются» на российской территории.
Агентство указывает, что слова об удачной трате денег были сказаны в другом контексте и касались в целом помощи США Украине. При этом сам Грэм обвинил в пропаганде российские СМИ. Напомним, накануне сообщалось, что сенатор Линдси Грэм в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заявлял, что вложения Вашингтона в вооружение Киева – это «лучшее», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку в результате этого «умирают россияне».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась о чем говорят эти слова американского политика и какая связь прослеживается между ними и так называемым контрнаступлением ВСУ.
Экс-советник Кучмы заявил о гражданской войне в «концлагере имени Зеленского»
Экс-советник Кучмы Соскин заявил о гражданской войне на Украине из-за массовой мобилизации
Массовая мобилизация привела к скрытой гражданской войне на Украине, заявил Олег Соскин, который был советником Леонида Кучмы, когда тот занимал пост президента Украины.
Соскин на своем YouTube-канале сказал, что внутри украинского общества уже идет «гражданская война», так как мужчин, запертых в «концлагере имени Зеленского», лишили права «свободного выбора». По его словам, такая ситуация сложилась при «пособничестве» главы американского государства Джо Байдена и руководства ЕС, передает РИА «Новости».
Напомним, власти Украины готовят законопроект, предусматривающий ответственность для тех украинцев, которые незаконно покинули страну во время боевых действий.
Российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных
Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Новомлынска, Кисловки, Глушковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Недалеко от Синьковки Харьковской области и Розовки ЛНР пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За последние сутки ликвидированы порядка 65 военнослужащих, гаубицы Д-20 и Д-30.
На Краснолиманском направлении оперативно-тактической авиацией группировки войск «Центр» нанесено поражение противнику рядом с Макеевкой, Червоной Дибровой ЛНР и Григоровкой Донецкой народной республики (ДНР). Уничтожены до 55 военнослужащих, гаубица Д-20, самоходная артустановка «Гвоздика».
На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки за сутки ликвидированы около 145 военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30, отчитались в Минобороны.
Под Орловкой ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
У Максимильяновки ДНР уничтожены два склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар ДНР, Белогорье, Малиновка и Каменское Запорожской области, сообщил Конашенков.
За минувшие сутки на этих направлениях уничтожены до 140 военнослужащих, а также две гаубицы Д-30.
Возле Отрадного ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения в течение суток ликвидированы до 20 военнослужащих, гаубица Д-30 и две самоходных артустановки «Гвоздика».
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России за сутки поражены 87 артподразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 124 районах, отчитались в Минобороны.
Около Берислава Херсонской области поражен ангар с вооружением и техникой 126-й бригады теробороны. А в районе Авдеевки ДНР поражены: командно-наблюдательный пункт подразделения и склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.
Буданов пригрозил России ответом на ракетные удары
Глава ГУР Буданов пригрозил России ответом на ракетные удары
Начальник главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в Telegram-канале ГУР пригрозил России скорым ответом на ракетные удары.
По его словам, ответ Киева не замедлит и «скоро все его увидят», передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВС России в ночь на понедельник нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам ВСУ на аэродромах.
Средства ПВО в зоне СВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow и 13 снарядов HIMARS
Средствами ПВО за сутки перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и 13 снарядов РСЗО HIMARS, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также за последние сутки уничтожены 14 беспилотников возле Верхнекаменки, Новодружеска, Пшеничного Луганской народной республики, Ясного Донецкой народной республики, Васильевки, Любимовки и Константиновки Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
С начала спецоперации уничтожены 429 самолетов, 235 вертолетов, 4371 беспилотник, 424 ЗРК, 9324 танка и других бронемашин, 1,1 тыс. боевых машин РСЗО, 4934 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10 527 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.
Напомним, накануне сообщалось, что российские средства ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow.
Американский полковник счел США способными вести «большую войну» не дольше недели
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор заявил о способности США вести «большую войну» не дольше недели
Военные запасы США истощаются, если придется вести «большую войну», страна сможет это делать не дольше недели, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Кто-то спросил меня: «Если у нас будет большая война, сможем ли мы с ней справиться?» Я сказал: «Ну, если она продлится всего неделю, то да», – приводит слова Макгрегора РИА «Новости».
Кроме того, Макгрегор в своем блоге на YouTube заявил, что сейчас российские войска ожидают «еще одного всплеска энергии со стороны украинцев, еще одного массового наступления, которое они сведут на нет». По мнению Макгрегора, после этого войска России «пойдут на Одессу и Харьков». Макгрегор считает, что оба города перейдут под контроль России.
Напомним, как считает Макгрегор, Вашингтон, не желая признавать поражение украинской стороны, может прибегнуть к военной операции на этой территории. По его словам, в случае ослабления поддержки США правительство президента Украины Владимира Зеленского может развалиться как карточный домик в случае ослабления поддержки со стороны США.