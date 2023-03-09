Как изменилась электоральная мода в России

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9 марта, четверг  |  Последнее обновление — 22:58  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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В России опасно недооценивают Урсулу фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен – жесткий и техничный топ-менеджер Kay Nietfeld/DPA/ТАСС
Одна из ключевых фигур новой холодной войны – Урсула фон дер Ляйен должна остаться таковой и после отставки с поста председателя Еврокомиссии. Теперь ей прочат должность генсека НАТО, по крайней мере, этого хотели бы в США. Какова вероятность того, что Ляйен сделает с НАТО то, что сделала ранее с бундесвером, – лишит его обороноспособности?  Подробности...
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Какие мигранты из Средней Азии нужны России на украинском фронте

Выходцы из Туркестана принимают участие в СВО по обе стороны линии фронта Kay Nietfeld/dpa/REUTERS
Живущий в России выходец из Средней Азии задержан ФСБ и будет выдворен на родину после того, как в соцсетях незнакомый зазывала уговорил его перебраться на Украину и вступить в ряды ВСУ. В Госдуме такое отношение к мигрантам сочли «безумием». Сколько всего в зоне СВО находится выходцев из Средней Азии и с какой стороны линии фронта их больше? Подробности...
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Власти Грузии проявили силу перед лицом цветной революции

Властям Грузии пришлось отступить под давлением оппозиции, США и ЕС AP/ТАСС
Закон об иноагентах привел к массовым протестам и беспорядкам в Грузии. Спустя двое суток правящая партия решила отказаться от своей инициативы, хотя, как считают эксперты, закон не был первопричиной митингов. Кто стоит за организацией протестов в стране, почему они напоминают Евромайдан в Киеве и грозит ли властям в Тбилиси повторение судьбы экс-президента Украины Виктора Януковича? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Эрдоган наощупь ведет Турцию в неопределенное будущее

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
За несколько десятилетий близких отношений с Европой и США турецкая элита накопила изрядное количество злости в отношении своих западных союзников. А со стороны России Турция даже вызывает некоторое уважение, поскольку оказалась для нас непосильным орешком. Подробности...

Зачем Грузии очередная революция

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Запад не принуждает Грузию вступить в войну против России – он пытается не позволить Тбилиси сделать новые шаги по выходу из-под тотального американского контроля. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Русским женщинам феминизм ни к чему

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Пока в «благословенном свободном мире» женщины сражались за свои права, «тоталитарный большевизм» непринужденно справился с этой проблемой. Просто-напросто введя реальное, а не декларативное равноправие полов. Подробности...
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Что происходит в Грузии

Миссия Урсулы фон дер Ляйен

Сербия вооружает ВСУ: правда или фейк?

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В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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Российские военные поздравили жительниц Луганской области с 8 Марта

Российские военные поздравили жительниц новых регионов с Международным женским днем. В рамках акции «СВОим с любовью» сотрудники Росгвардии привезли женщинам цветы и подарки, а в ответ слышали теплые слова и лучшие пожелания
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МЧС и ГИБДД поздравили женщин с 8 Марта

В преддверии Международного женского дня сотрудники МЧС в московском метро провели поздравительную акцию для прекрасных дам
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Как изменилась электоральная мода в России

    Политологи описали новые требования россиян к политикам
    ЕДГ-2023 станет балансом консерватизма и обновления партий
    		  
    9 марта 2023, 21:50
    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Пандемия и спецоперация внесли коррективы в представление россиян о том, какими должны быть народные избранники. Это касается не только вопросов компетенций будущих депутатов, но и даже их возраста. Чем продиктованы подобные изменения и какие еще электоральные тенденции наблюдаются в России?

    «В этом и в следующем году одним из трендов на выборах будет участие героев СВО. Причем не только бойцов, но и волонтеров, а также общественных деятелей», – сказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «Выборы–2023: электоральные традиции России».

    Однако возникает вопрос: участие героев СВО – это сиюминутная конъюнктура или позитивный тренд? Его озвучил модератор дискуссии Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом.

    «А ничего плохого в конъюнктуре нет – партии должны отвечать на актуальные запросы общества. Поэтому те, кто помогает СВО, вполне могут стать «кандидатами в кандидаты» – участниками праймериз «Единой России». Человек, который защищает Родину, заслуживает представлять интересы общества», – считает директор Центра политического анализа Павел Данилин.

    «Многие депутаты Госдумы от ЕР активно участвуют в СВО: Колесников, Сокол, Голиков, Швыткин, Бородай. Кстати, в 2021 году волонтеры составили треть списка праймериз ЕР и хорошо показали себя. Поэтому конъюнктура уместна в политике», – отметил Данилин.

    Предварительное голосование ЕР, ставшее частью избирательной кампании – уникально для мировой политики. Кроме России и США такой традиции ни у кого нет, напомнил руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. «Еще один электоральный тренд – после пандемии запрос на молодость сменился запросом на консерватизм. Молодость и яркость немного поблекла в народных ожиданиях», – добавил он.

    «Казалось, что мир старых политиков будет свергнут. Но сегодня мы имеем прямо противоположные тенденции.

    Портрет типичного кандидата сегодня – мужчина старшей возрастной группы. Мы видим Эрдогана, его оппонента, который еще старше. Новоизбранному президенту Австрии больше 80 лет», – перечислил эксперт.  

    «Вместе с тем скептического отношения к молодежи в политике стало меньше. Запрос общества на опытных политиков не отменяет развития компетенций молодых. И «Единая Россия» дает все возможности для этого. Партии и «Молодой гвардии» удается органично совмещать тематику СВО с другими сферами, а также с работой «на земле», – заметил член экспертного клуба «Дигория» Алексей Малинин.

    «В ЕР понимают, что кадры решают все. У партии наблюдается системный процесс по отбору лучших. При этом «воспитание своих» и «отборы правильных» – не новшество. Кто-то из партий культивирует свои кадры, а кто-то ждет, что прорастет само. Или подбирает, что упало с чужого воза», – пояснил Станислав Корякин, член комитета по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью.

    «Для нас праймериз – это «нулевая волна», когда мы советуемся со своими избирателями, спрашиваем, с кем они хотят обсуждать вопросы развития своих территорий в следующие пять лет. Мы всегда к этому относились как к традиции, которая при этом эволюционирует», – рассказал замсекретаря генсовета ЕР, сенатор Сергей Перминов.

    «В этом году у нас все процедуры голосования будут проходить онлайн, все счетные комиссии упразднены. Мы планируем привлечь ИТ-специалистов самого высокого уровня, провести стресс-тестирование электронных систем для защиты от атак. Для обсуждения праймериз мы привлечем журналистов, политологов, членов других партий. Также мы запустим конкурс «ПолитСтарт» под управлением Высшей партийной школы, а в каждом регионе будут работать обучающие модули для политтехнологов», – добавил он.

    Что касается других партий, то они подходят к выборам не стратегически, а скорее тактически, используя временные решения. Они пытаются привлечь к своим кампаниям узнаваемых персон и переманивают у конкурентов ресурсных лидеров. Об этом заявила исполнительный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин.

    В этом контексте Малинин отметил подход «Новых людей». Партия по-прежнему верна своему бизнес-ориентированному имиджу. С одной стороны, «Новые люди» готовят серьезные пакеты предложений для решения экономических вопросов, с которыми столкнулась Россия на фоне СВО. С другой стороны, у партии есть проект «Дебаты-кандидаты», в рамках которого «Новые люди» решают свои кадровые задачи.

    Несколько иначе на проект «Дебаты-кандидаты» смотрит Мартынов. По его словам, «это скорее отдельная предвыборная технология, а не система подготовки кадров». «Практика воспитания политиков, помимо «Единой России», есть у КПРФ, но она пришла еще из Советского Союза», – указал он.

    Алиев в свою очередь назвал происходящее в КПРФ «катастрофой». «Там идет скрытая война молодых коммунистов во главе с Юрием Афониным за то, чтобы перехватить повестку у возрастных. Они используют другой подход преодоления поколенческого разрыва: захватить, перехватить и политически утопить «стариков», – подчеркнул эксперт. Кроме того, КПРФ эксплуатирует миф о том, что партия является преемницей РСДРП, согласился Мартынов.

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    Что касается ЛДПР, то еще в 90-е у нее была хорошая программа подготовки партийного актива. «Но сейчас мы о ней ничего не слышим, – посетовал Корякин. – А вот у «Новых людей» есть программа подготовки предпринимателей «Я в деле». С ее помощью бизнесмены могут попасть в электоральный цикл через околопартийную систему».

    В завершение дискуссии эксперты добавили: тема электоральных традиций и их метаморфоз всегда находится в фокусе внимания и анализа политологического сообщества. Поэтому эксперты продолжат следить за развитием системы и за тем, насколько точно она соответствует запросам избирателей.
     
     
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