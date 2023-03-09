Как изменилась электоральная мода в России

Политологи описали новые требования россиян к политикам

Пандемия и спецоперация внесли коррективы в представление россиян о том, какими должны быть народные избранники. Это касается не только вопросов компетенций будущих депутатов, но и даже их возраста. Чем продиктованы подобные изменения и какие еще электоральные тенденции наблюдаются в России?

«В этом и в следующем году одним из трендов на выборах будет участие героев СВО. Причем не только бойцов, но и волонтеров, а также общественных деятелей», – сказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «Выборы–2023: электоральные традиции России».

Однако возникает вопрос: участие героев СВО – это сиюминутная конъюнктура или позитивный тренд? Его озвучил модератор дискуссии Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом.

«А ничего плохого в конъюнктуре нет – партии должны отвечать на актуальные запросы общества. Поэтому те, кто помогает СВО, вполне могут стать «кандидатами в кандидаты» – участниками праймериз «Единой России». Человек, который защищает Родину, заслуживает представлять интересы общества», – считает директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Многие депутаты Госдумы от ЕР активно участвуют в СВО: Колесников, Сокол, Голиков, Швыткин, Бородай. Кстати, в 2021 году волонтеры составили треть списка праймериз ЕР и хорошо показали себя. Поэтому конъюнктура уместна в политике», – отметил Данилин.

Предварительное голосование ЕР, ставшее частью избирательной кампании – уникально для мировой политики. Кроме России и США такой традиции ни у кого нет, напомнил руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. «Еще один электоральный тренд – после пандемии запрос на молодость сменился запросом на консерватизм. Молодость и яркость немного поблекла в народных ожиданиях», – добавил он.

«Казалось, что мир старых политиков будет свергнут. Но сегодня мы имеем прямо противоположные тенденции.

Портрет типичного кандидата сегодня – мужчина старшей возрастной группы. Мы видим Эрдогана, его оппонента, который еще старше. Новоизбранному президенту Австрии больше 80 лет», – перечислил эксперт.

«Вместе с тем скептического отношения к молодежи в политике стало меньше. Запрос общества на опытных политиков не отменяет развития компетенций молодых. И «Единая Россия» дает все возможности для этого. Партии и «Молодой гвардии» удается органично совмещать тематику СВО с другими сферами, а также с работой «на земле», – заметил член экспертного клуба «Дигория» Алексей Малинин.

«В ЕР понимают, что кадры решают все. У партии наблюдается системный процесс по отбору лучших. При этом «воспитание своих» и «отборы правильных» – не новшество. Кто-то из партий культивирует свои кадры, а кто-то ждет, что прорастет само. Или подбирает, что упало с чужого воза», – пояснил Станислав Корякин, член комитета по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью.

«Для нас праймериз – это «нулевая волна», когда мы советуемся со своими избирателями, спрашиваем, с кем они хотят обсуждать вопросы развития своих территорий в следующие пять лет. Мы всегда к этому относились как к традиции, которая при этом эволюционирует», – рассказал замсекретаря генсовета ЕР, сенатор Сергей Перминов.

«В этом году у нас все процедуры голосования будут проходить онлайн, все счетные комиссии упразднены. Мы планируем привлечь ИТ-специалистов самого высокого уровня, провести стресс-тестирование электронных систем для защиты от атак. Для обсуждения праймериз мы привлечем журналистов, политологов, членов других партий. Также мы запустим конкурс «ПолитСтарт» под управлением Высшей партийной школы, а в каждом регионе будут работать обучающие модули для политтехнологов», – добавил он.

Что касается других партий, то они подходят к выборам не стратегически, а скорее тактически, используя временные решения. Они пытаются привлечь к своим кампаниям узнаваемых персон и переманивают у конкурентов ресурсных лидеров. Об этом заявила исполнительный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин.

В этом контексте Малинин отметил подход «Новых людей». Партия по-прежнему верна своему бизнес-ориентированному имиджу. С одной стороны, «Новые люди» готовят серьезные пакеты предложений для решения экономических вопросов, с которыми столкнулась Россия на фоне СВО. С другой стороны, у партии есть проект «Дебаты-кандидаты», в рамках которого «Новые люди» решают свои кадровые задачи.

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Несколько иначе на проект «Дебаты-кандидаты» смотрит Мартынов. По его словам, «это скорее отдельная предвыборная технология, а не система подготовки кадров». «Практика воспитания политиков, помимо «Единой России», есть у КПРФ, но она пришла еще из Советского Союза», – указал он.

Алиев в свою очередь назвал происходящее в КПРФ «катастрофой». «Там идет скрытая война молодых коммунистов во главе с Юрием Афониным за то, чтобы перехватить повестку у возрастных. Они используют другой подход преодоления поколенческого разрыва: захватить, перехватить и политически утопить «стариков», – подчеркнул эксперт. Кроме того, КПРФ эксплуатирует миф о том, что партия является преемницей РСДРП, согласился Мартынов.

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Что касается ЛДПР, то еще в 90-е у нее была хорошая программа подготовки партийного актива. «Но сейчас мы о ней ничего не слышим, – посетовал Корякин. – А вот у «Новых людей» есть программа подготовки предпринимателей «Я в деле». С ее помощью бизнесмены могут попасть в электоральный цикл через околопартийную систему».

В завершение дискуссии эксперты добавили: тема электоральных традиций и их метаморфоз всегда находится в фокусе внимания и анализа политологического сообщества. Поэтому эксперты продолжат следить за развитием системы и за тем, насколько точно она соответствует запросам избирателей.