Подведены итоги форума «Российская креативная неделя – Дальний Восток»

Завершился первый в Дальневосточном федеральном округе форум «Российская креативная неделя – Дальний Восток», в ходе мероприятий форума во Владивосток собрались на одной площадке представители креативных индустрий со всей страны.

Деловую программу форума в кинотеатре «Океан» и фестивальную часть, которая проходила в центре города, посетили более 83 тыс. человек. К онлайн-трансляциям сессий присоединились более 3,5 млн пользователей, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Мероприятие проводилось АНО «Креативная экономика» совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В форуме приняли участие лидеры креативных индустрий, институтов развития, бизнеса федерального и регионального уровня, органы власти, иностранные представители – всего более 300 спикеров. Среди хедлайнеров и участников были сценарист Вивек Агравал, директор VK Records Виктор Абрамов, заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки, российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, худрук «Театра Наций» Евгений Миронов.

Организаторы форума заявили об интересе со стороны макрорегиона в формате форума и в позитивных импульсах для всего ДФО. Директор форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова отметила: «За три дня форума мы в полной мере смогли убедиться, что Дальний Восток – это регион креативных, творческих, самобытных, самостоятельных людей. Представители субъектов презентовали свои успешные кейсы, поделились наработками. Самое главное для креативных индустрий – настроенная, комфортная среда и атмосфера, в которой идеи и проекты находят свое воплощение, а креативные люди – единомышленников. И могу сказать, что нам такую среду и атмосферу удалось создать в рамках нашего форума на Дальнем Востоке. Участники, спикеры, партнеры получили заряд энергии для новых достижений. Я очень рассчитываю, что форум «Российская креативная неделя – Дальний Восток» станет ежегодным».

Гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов заявил, что форум стал важнейшим событием для всего макрорегиона: Каждая сессия нашла зрителя, открыла сферы креативных индустрий с новой стороны, научила презентовать успехи.

«Одной из важнейших стала дискуссия с губернаторами регионов ДФО, где мы снова говорили о том, что именно руководитель региона – его главный продюсер. Сессии РКН позволили экспертам обменяться опытом в разных областях – от выстраивания инфраструктуры до формирования благоприятных условий для творческих людей и их закрепления на территории, а без развития креативного сектора сделать регион привлекательным для молодежи невозможно. РКН стала площадкой, объединившей дальневосточный творческий актив, готовый продолжить сотрудничество после завершения программы форума», – сказал он.

Центральным мероприятием в рамках деловой программы форума стало пленарное заседание «Новая геометрия креативных партнерств: разворот на Восток». Участники обсудили развитие креативного предпринимательства на Дальнем Востоке и экономический потенциал субъектов в креативных индустриях, а также конкурентоспособность отечественного контента.

Как заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко, сегодня в крае действуют 87 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них 6% работают в сфере креативных индустрий Приморья, где задействованы более 7 тыс. человек. Оборот этой сферы – 44 млрд рублей.