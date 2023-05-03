Более 100 тыс. человек подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России»

За месяц с момента старта регистрации на пятый сезон конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – поступило более 100 тыс. заявок из всех регионов России и 79 государств.

«Приятно, что постепенно в процессе заявочной кампании среди участников растет процент женщин (33%). Значительную часть составляют опытные управленцы: более 29% конкурсантов в возрасте от 36 до 40 лет, 22% участников входят в возрастную категорию от 41 до 45 лет, еще 19% – участники в возрасте от 31 до 35 лет. Молодые люди до 30 лет составляют 11% заявок, а участники старше 46 лет – 19%. Участники по-прежнему работают в разнообразных профессиональных отраслях: 11% заявок пришли от управленцев из сферы промышленности, 9% заявок – от руководителей сферы образования. 7% участников – из отрасли строительства и архитектуры, 7% – из сферы информационных технологий, телекоммуникаций и связи, 7% – из сферы предпринимательства, еще 5% – из сферы торговли», – рассказал о промежуточных итогах заявочной кампании на пресс-конференции генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он также отметил, что конкурс стартовал уже в пятый раз, но, несмотря на это, его цель и принципы остаются неизменными.

«Мы по-прежнему ищем и стараемся развивать перспективных управленцев. Но наша задача не просто выбрать победителей, а мотивировать сотни тысяч управленцев по всей стране к саморазвитию и достижению новых целей. Открытость, объективность, прозрачность – это принципы, которые достигаются за счет многоступенчатой системы оценочных мероприятий, обеспечивающих равенство возможностей для всех участников. Этих принципов мы придерживаемся на протяжении всех сезонов», – сказал Комиссаров.

Глава АНО «Россия – страна возможностей» также рассказал о том, как изменилась активность российских регионов и федеральных округов в заявочной кампании конкурса. В первую тройку по числу конкурсантов вошли Центральный (36%), Приволжский (16%) и Северо-Западный (13%) федеральные округа. Далее в рейтинге представлены Сибирский (10%), Уральский (9%), Южный (8%), Дальневосточный (4%), Северо-Кавказский (3%) федеральные округа.

Комиссаров также пояснил, что в этом сезоне рейтинг регионов ведется в расчете на среднегодовую численность занятых в регионе. Топ-15 рейтинга составили Санкт-Петербург, Москва, Севастополь, Московская область, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Новгородская область, Самарская область, Новосибирская область, Свердловская область, Мурманская область, Калининградская область, Нижегородская область, Республика Тыва, Калужская область.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента Российской Федерации и является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей». За четыре сезона на участие в конкурсе подано свыше 840 тыс. заявок со всей России. В конкурсе участвуют управленцы до 55 лет с опытом руководства от двух лет. В числе главных призов – грант в размере 1 млн рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, а еще – карьерные консультации и сопровождение.



Подать заявку на участие в пятом конкурсе «Лидеры России» можно до 14 мая на сайте лидерыроссии.рф