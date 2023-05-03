Пригожин заявил о фактическом начале наступления ВСУ В Краснодарском крае рассказали о подготовке к открытию филиала Фонда «Защитники Отечества» Фонд поддержки ветеранов спецоперации «Защитники Отечества» готов к открытию филиала в Краснодарском крае 3 мая 2023, 18:45 Власти Краснодарского края рассказали о подготовке к открытию в регионе фонда поддержки ветеранов спецоперации «Защитники Отечества», а также о помощи, которая уже оказывается ветеранам, участникам СВО и их семьям. Вопросы подготовки к открытию филиала обсудили на встрече главы региона Вениамина Кондратьева с председателем федерального фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой. Вениамин Кондратьев рассказал, что на поддержку участников специальной военной операции и их семей из краевого бюджета выделено более 4 млрд рублей: единовременные выплаты по 100 тыс. рублей мобилизованным, добровольцам и контрактникам, а также по 20 тыс. рублей на каждого ребенка. Губернатор отметил, что семьи военнослужащих и добровольцев получают 100 тыс. рублей компенсации расходов по газификации домов. За каждой семьей закреплены сотрудники местных администраций для решения бытовых проблем. Анна Цивилева подчеркнула, что основная задача фонда – обеспечить как системную помощь, так и индивидуальную поддержку каждому ветерану и семье, которая потеряла родного человека. Она отметила, что после возвращения бойцам потребуется помощь в переобучении, трудоустройстве, восстановлении, получении лекарств, современных протезов, которые позволят молодым людям полноценно жить. Губернатор добавил, что летом ветераны спецоперации и члены их семей смогут бесплатно пройти оздоровление в санаториях Кубани, а 1 июня откроется краевой филиал федерального фонда «Защитники Отечества», до конца года в котором будут работать порядка 180 социальных координаторов. Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». В США предложили разделить Украину между Россией и Польшей Экс-разведчик ВС США Риттер предложил разделить Украину между Россией и Польшей, передав Варшаве Западную Украину

Фото: Телеканал ОНТ/YouTube

Текст: Антон Никитин

Раздел Украины между Россией и Польшей был бы разумным вариантом урегулирования конфликта, при этом Западную Украину следует «отдать» Польше, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Американский военный разведчик в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty призвал «отдать» Западную Украину Польше, чтобы вывести этот регион из уравнения, сделать его «проблемой Польши и Европы». Он выразил мнение, что это якобы самое разумное, что можно было бы сделать, так как это «не проблема России», передает ТАСС. Он выразил уверенность, что если убрать Западную Украину, то между Россией и Украиной наступит мир, поскольку это один народ, с той же культурой и историей. Риттер напомнил, что Одесса, Киев, Харьков и Днепропетровск всегда были частью российской цивилизации, которая выходит далеко за пределы границ самой России. Он выразил уверенность, что население в этих регионах будет жить в согласии с русским народом после завершения конфликта. Напомним, в конце апреля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что «тихий раздел» западных территорий Украины Польшей и другими странами предпочтительнее мировой войны. В боях за Артемовск ликвидированы воевавшие за ВСУ канадцы CTV: Воевавшие в составе Вооруженных сил Украины два гражданина Канады погибли в боях в Артемовске 3 мая 2023, 05:59 Текст: Антон Никитин

Во время боев в Артемовске (украинское название – Бахмут) на прошлой неделе погибли воевавшие в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) два гражданина Канады, сообщил телеканал CTV. Речь идет о 21-летнем Коуле Зеленко из провинции Онтарио и 27-летнем Кайле Портере из провинции Альберта. По данным телеканала, канадцы служили в составе 92-й механизированной бригады ВСУ и погибли в результате артиллерийского обстрела. Как утверждается, Зеленко и Портер были единственными гражданами Канады в составе своего подразделения, передает ТАСС. Напомним, в марте Канада передала Украине бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3 для обслуживания танков Leopard 2 немецкого производства. Новости СМИ2 ВС России задействовали «Ланцеты» для уничтожения остатков ПВО Украины Источник: ВС России наносят групповые удары дронами «Ланцет» для уничтожения остатков систем ПВО ВСУ большой дальности 3 мая 2023, 03:57 Текст: Антон Никитин

Вооруженные силы России для уничтожения остатков зенитных ракетных систем Украины большой дальности применяют сосредоточенные групповые удары дронов-камикадзе «Ланцет», в одном налете может использоваться до десяти барражирующих боеприпасов, рассказал информированный источник. Как сообщил источник РИА «Новости», российские военные для уничтожения остатков зенитных ракетных систем Украины большой дальности, таких, например, как С-300ПС и С-300В, применяют тактику сосредоточенных групповых ударов, когда в одном налете могут использоваться до десятка барражирующих боеприпасов «Ланцет». Он пояснил, что такая тактика позволяет гарантировать максимально эффективное уничтожение комплексов семейства С-300, в состав которых входит большое число машин – как пусковых установок ракет, так и командных пунктов, радаров и прочей техники. Напомним, в апреле советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал российский ударный беспилотный летательный аппарат «Ланцет» самым опасным дроном для ВСУ. Военный эксперт сообщил об уничтожении цехов оборонного завода в Сумской области Военный эксперт Рожин сообщил об уничтожении в Сумской области цехов оборонного завода «Импульс» 2 мая 2023, 23:40 Текст: Антон Никитин

Военный эксперт Борис Рожин сообщил об уничтожении в Сумской области цехов оборонного завода «Импульс» – единственного на Украине предприятия по выпуску средств взрывания. Рожин опубликовал в своем Telegram-канале «Colonelcassad» фотографии разрушенных цехов какого-то предприятия, пояснив в комментарии ниже, что разрушения являются следствием поражения оборонного завода «Импульс» в Сумской области, в результате которого часть предприятия была уничтожена. Эксперт также отметил, что во вторник вечером, после теракта на железной дороге в Брянском области, где суммарно сошло с рельсов 20 вагонов, по Сумской области «пошли новые прилеты». Государственное предприятие «Шосткинский завод «Импульс» – единственное на Украине предприятие по выпуску средств взрывания (капсюли-детонаторы, электродетонаторы, детонирующие шнуры), входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. Ранее в РЖД сообщали, что в результате взрыва на железной дороге в Брянской области с рельсов сошли несколько грузовых вагонов. Позже губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что к повреждению железнодорожного полотна, в результате которого с рельсов сошли несколько грузовых вагонов, привело срабатывание взрывного устройства. Новости СМИ2 Российская авиация уничтожила группу резервов ВСУ у Авдеевки Российская авиация уничтожила группу резервов 110-й отдельной мехбригады ВСУ у Авдеевки 3 мая 2023, 11:00 Текст: Александра Юдина

Российская авиация уничтожила сосредоточившиеся резервы 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ близ Авдеевки, сообщил начальник пресс-центра Южной группировки российских военных Вадим Астафьев. По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы также был уничтожен артиллерийский расчет противника и 120-мм гаубица Д-30 на Марьинском направлении около Максимильяновки, передает РИА «Новости». Также Астафьев рассказал, что спецназ российской группировки «Юг» сорвал ротации противника на трех тактических направлениях. Так, российскими военными были выявлены и уничтожены семь групп пехоты противника на Лисичанском, Марьинском и Александро-Калиновском направлениях. Уточняется, что зенитчики Южной группировки ударили расчетом зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе Водяного и сбили украинский БПЛА типа «Фурия». Кроме того, батарея зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» на Соледаро-Бахмутском тактическом направлении сбила два снаряда РСЗО HIMARS. Ранее стало известно, что артиллерийские расчеты ВС России с помощью дронов заманили в ловушку украинские подразделения под Авдеевкой и нанесли удар по их позициям. Военный эксперт связал диверсии на ж/д в Брянской области с подготовкой ВСУ к контрнаступлению Военный эксперт Леонков: Подрывами железной дороги в Брянской области ВСУ пытаются разорвать пути снабжения российских войск

Текст: Евгений Поздняков

Украина готовится к контрнаступлению. В связи с этим можно полагать, что подрывами железных дорог противник пытается разорвать логистические цепочки снабжения ВС РФ. России стоит усилить охрану приграничных территорий. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее СК РФ опубликовал видео диверсии на железной дороге в Брянской области. «Очевидно, что подрывы железных дорог являются частью единой тактики ВСУ, которая призвана помочь им в осуществлении планируемого контрнаступления. Задача Украины – максимально ослабить систему снабжения ВС РФ в преддверии грядущего сражения. На это и направлены их основные усилия», – сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. «Важно понимать, что подобные диверсии будут продолжаться. ВСУ не могут работать по российским военным складам, поскольку за период СВО мы научились хорошо их маскировать и рассредоточивать. В связи с этим Украина выбирает более легкие цели, то есть те, которые без труда можно обнаружить с помощью имеющихся средств разведки», – отмечает эксперт. «Мы, в свою очередь, должны усилить защиту объектов, потенциально находящихся под угрозой удара противника. И это касается не только железных дорог. Во-первых, важно, чтобы наши системы ПВО и комплексы береговой обороны работали исправно. Кроме того, границу с Украиной нужно превратить в тщательно охраняемую зону», – подчеркивает собеседник. «В частности, если говорить о Брянской области, то местные леса еще в Великую Отечественную славились своей обширностью и труднопроходимостью. Сегодня этим пользуются диверсионные группы ВСУ. Необходимо выставить на данной территории пограничные отряды с увеличенной численностью состава, а также привлекать к патрулированию полицию, Росгвардию и воинские подразделения», – отмечает Леонков. «Что касается наших ударов по путям снабжения противника, то очевидно, что подобные действия руководство признает нецелесообразными. Подобные операции имеют ряд технических сложностей. Необходимо убедиться, что на логистических путях не будет гражданских, а также выявить, что транспорт перевозит именно военную технику», – акцентирует эксперт. «Железные дороги даже при прямом ударе можно достаточно оперативно восстановить, однако если поразить объекты энергетической инфраструктуры, то это отразится и на качестве логистики противника. Поэтому пока мы работаем в данном направлении», – резюмирует Леонков. С начала недели в Брянской области совершено сразу два подрыва железнодорожного полотна. Накануне в РЖД сообщили, что 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в результате действий посторонних лиц. Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет, движение на участке Снежетьская – Белый берег было приостановлено. Губернатор Александр Богомаз сообщил о срабатывании взрывного устройства. В понедельник на железнодорожных путях в Унечском районе также сработало взрывное устройство, локомотив сошел с рельсов, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. В своем Telegram-канале глава региона пояснил, что инцидент произошел на 136-м километре ж/д путей Брянск – Унеча. Также обошлось без пострадавших. Следственный комитет России опубликовал видео с места происшествия на железной дороге в Брянской области, где в понедельник произошел инцидент. В Telegram-канале ведомства сообщается, что криминалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России выехали на место происшествия. Еще один аналогичный теракт в регионе был предотвращен бдительным работником железной дороги, сообщает издание Lenta.ru. На 77-м километре перегона Красный Рог – Почеп стрелочник увидел выкопанный щебень в мешках, а затем и несколько раскопок под железнодорожным полотном, куда неизвестные, предположительно, планировали заложить самодельное взрывное устройство. Прибывшие полицейские оцепили место и начали поиск предполагаемых диверсантов. Новости СМИ2 Пригожин заявил о фактическом начале наступления ВСУ 3 мая 2023, 16:55 Текст: Ольга Иванова

Активная фаза наступления ВСУ может начаться в ближайшие дни, считает основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он также указал, что, по его мнению, наступление ВСУ фактически началось. Пригожин отметил, что видна высочайшая активность вражеской авиации, а также активность по периметру и внутри нашего фронта, передает ТАСС. Ранее военный эксперт связал диверсии на ж/д в Брянской области с подготовкой ВСУ к контрнаступлению. Между тем издание Politico сообщило, что Киев держит в секрете детали плана весеннего контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за опасений утечки информации. Пригожин рассказал о продвижении российских сил в Артемовске за день Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин сообщил о продвижении российских штурмовых формирований в Артемовске на 160 метров 2 мая 2023, 22:28 Текст: Антон Никитин

Российские силы за сутки продвинулись на разных направлениях в Артемовске (украинское название – Бахмут) на 160 метров, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Пригожин сообщил, что за 2 мая российские штурмовые формирования продвинулись в Артемовске на разных направлениях на расстояние до 160 метров, всего освобождено 53 тысячи квадратных метров. Он уточнил, что под контролем противника все еще находятся 2,7 кв. километра, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании бизнесмена. Ранее во вторник командование ВСУ сообщило о решении усилить оборону Артемовска. Днем ранее Пригожин сообщил, что российские силы продвинулись в Артемовске за день примерно на 120 метров. Новости СМИ2 Российские артиллеристы сорвали наступление пехоты ВСУ Командир САУ «Акация»: Российские артиллеристы уничтожили множество наступавших пехотинцев противника 3 мая 2023, 05:35 Текст: Антон Никитин

Российские артиллеристы уничтожили большое количество наступавших пехотинцев противника, сообщил командир 152 мм самоходной артиллерийской установки «Акация» в распространенной Минобороны видеозаписи. Командир рассказал, что с российской стороны работал взвод артиллеристов Западного военного округа, силами которого удалось уничтожить большое количество наступавшей пехоты противника, передает ТАСС. Он уточнил, что в целом они стреляют осколочно-фугасными снарядами по пехоте противника, фортификационным укреплениям, вражеским батареям, бункерам, блиндажам. В свою очередь в Минобороны России отметили, что артиллеристы используют тактику «налета»: прибывают в назначенный район, наносят удар по целям, меняют позиции и вновь открывают огонь по выявленным точкам укрепрайона ВСУ, оставаясь при этом незамеченными противником. Накануне председатель комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли заявил о готовности Вооруженных сил Украины к контрнаступлению. В ДНР связали круглосуточный комендантский час в Херсоне с контрнаступлением Киева Врио главы ДНР Ян Гагин: Закрытие Киевом Херсона на три дня может быть связано с контрнаступлением

Фото: РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Введенный в Херсоне комендантский час и закрытие города могут быть связаны с подготовкой к обещанному «контрнаступлению» ВСУ, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире канала «Россия 1». Советник Пушилина предположил, что введение комендантского часа в Херсоне может быть связано с тем, чтобы скрыть от большого количества глаз передвижение техники. При этом Гагин не исключил, что это может быть и «информационной игрой», передает РИА «Новости». Также он отметил, что контрнаступление Киева все равно состоится. Между тем глава подконтрольной Киеву части Херсонской области Александр Прокудин заявил, что на три дня в Херсоне вводится круглосуточный комендантский час, то есть находиться на улицах будет запрещено, также закрыты въезд и выезд из города, передает ТАСС. По его словам, комендантский час вводится в целях безопасности и для «выявления предателей». Ранее военный эксперт связал диверсии на ж/д в Брянской области с подготовкой ВСУ к контрнаступлению.

Между тем издание Politico сообщило, что Киев держит в секрете детали плана весеннего контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за опасений утечки информации. Новости СМИ2 Российский Су-35 уничтожил самолет ВСУ Су-35 ВКС России уничтожил самолет ВСУ в зоне проведения спецоперации 3 мая 2023, 08:57 Текст: Алина Власенко

Экипаж Су-35 российских Воздушно-космических сил обнаружил и ликвидировал в зоне проведения спецоперации украинский самолет, сообщили в Минобороны России. Экипажи многоцелевых истребителей выполняли боевые задачи, в ходе которых отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, сообщает официальный канал Минобороны в Telegram.

В военном ведомстве добавили, что в ходе одного из вылетов был обнаружен и уничтожен самолет ВСУ. Ранее летчик ВКС России рассказал газете ВЗГЛЯД о новых видах боеприпасов, используемых российской боевой авиацией, о премировании летного состава за поражение целей противника и о том, как удалось выбить лучших украинских пилотов. Рогов: На фронте в Запорожской области усилились артиллерийские дуэли Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: На линии фронта в Запорожской области усилились артиллерийские дуэли 3 мая 2023, 00:59 Текст: Антон Никитин

На линии фронта в Запорожской области в последние дни усилились артиллерийские дуэли, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Рогов сообщил, что на линии фронта в Запорожской области усилились артиллерийские дуэли. В качестве примера он рассказал, что результате одного из ударов по позициям ВСУ было уничтожено скопление военной техники западного образца, передает РИА «Новости». В понедельник глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что Украина завершила переброску войск в подконтрольную Киеву часть Запорожской области. Новости СМИ2 В США призвали Зеленского отказаться от Крыма Республиканец Крис Стюарт призвал Зеленского отказаться от захвата Крыма для уменьшения эскалации 3 мая 2023, 14:57 Текст: Вера Басилая

Республиканец Крис Стюарт при встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским потребовал от него отказаться от захвата Крыма и готовиться обсуждать прекращение огня без предварительных условий, сообщает Fox News. О своем требовании Зеленскому Стюарт написал в материале Fox News. По его словам, он уже озвучил свои предложения оставить планы по захвату Крыма президенту Украины. Стюарт считает, что США должны потребовать от Зеленского сеть за стол переговоров без всяких условий, передает Ura.ru. Республиканец пояснил, что подобное соглашение с Зеленским об отказе захватывать Крым, уменьшило бы вероятность эскалации конфликта. Чьо ответил ему президент Украины, Стюарт не сообщил. Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил финскому изданию Yle, что идет подготовка к контрнаступлению, которое может позволить ВСУ «захватить» Крым одним маневром. Глава МИД России Сергей Лавров объяснил, почему право на самоопределение жителей территорий, которые прежде входили в состав Украины, имеет преимущество перед сохранением территориальной целостности Украины. Кремль не располагает сведениями о работе мирной миссии Ватикана по Украине 2 мая 2023, 21:27 Текст: Вера Басилая

Москве ничего не известно о мирной миссии Ватикана по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На вопрос знают ли власти России что-то о мирном плане Ватикана по Украине, Песков ответил, что Кремлю ничего об этом не известно, передает ТАСС. Ранее Папа Римский Франциск сообщил о «мирной миссии» Ватикана по Украине, не раскрыв деталей. Как сообщил поддерживающий переписку с понтификом председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, папа Римский призвал Украину отказаться от наступления. Украинский чиновник, близкий к офису президента Украины, заявил, что Киев не знает о мирной миссии для содействия украинскому урегулированию, о которой говорил папа Римский Франциск, отметив, что Владимир Зеленский «не давал согласие на любые подобные обсуждения от имени Украины». Новости СМИ2 Депутат Госдумы предложил разрушить правительственные здания в центре Киева Депутат Госдумы Журавлев в ответ на атаку беспилотников на Кремль предложил разрушить до основания Раду и офис Зеленского

Фото: Андрей Ратмиров/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Нужно бить по центру Киева, ударить по штабам украинских спецслужб и правительственному кварталу, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Лидер партии «Родина» предложил в ответ на атаку беспилотников на Кремль разрушить до основания Верховную раду, Генштаб, здания, в которых располагаются украинские спецслужбы, и офис Зеленского, передает РИА «Новости». Журавлев считает, что нужно подумать о защите важных объектов, вплоть до создания эскадрильи орлов-перехватчиков дронов. Он считает личным оскорблением попытку атаки беспилотников на Кремль. На Кремль накануне ночью произвели атаку два украинских БПЛА, их уничтожили. В российском руководстве сочли нападение покушением на президента и пообещали ответ. По словам Пескова, Путина в момент атаки беспилотников в Кремле не было. Изменений в графике президента Владимира Путина после атаки Украины на Кремль нет. Кроме того, парад Победы 9 мая на Красной площади состоится, Путин на нем будет присутствовать, Позже появилось видео, на котором, как предполагается, запечатлен момент атаки беспилотников.