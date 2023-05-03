Депутат Госдумы предложил разрушить правительственные здания в центре Киева

Депутат Госдумы Журавлев в ответ на атаку беспилотников на Кремль предложил разрушить до основания Раду и офис Зеленского

Нужно бить по центру Киева, ударить по штабам украинских спецслужб и правительственному кварталу, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Лидер партии «Родина» предложил в ответ на атаку беспилотников на Кремль разрушить до основания Верховную раду, Генштаб, здания, в которых располагаются украинские спецслужбы, и офис Зеленского, передает РИА «Новости».

Журавлев считает, что нужно подумать о защите важных объектов, вплоть до создания эскадрильи орлов-перехватчиков дронов. Он считает личным оскорблением попытку атаки беспилотников на Кремль.

На Кремль накануне ночью произвели атаку два украинских БПЛА, их уничтожили. В российском руководстве сочли нападение покушением на президента и пообещали ответ.

По словам Пескова, Путина в момент атаки беспилотников в Кремле не было.

Изменений в графике президента Владимира Путина после атаки Украины на Кремль нет. Кроме того, парад Победы 9 мая на Красной площади состоится, Путин на нем будет присутствовать,

Позже появилось видео, на котором, как предполагается, запечатлен момент атаки беспилотников.