Выручка «дочки» Google в России в 2022 году снизилась на 82%

Военный аналитик: США поставили ВСУ в безвыходное положение

Военный аналитик Онуфриенко: В США провалы ВСУ расцениваются как личные неудачи Байдена

Вашингтон вынужден давить на Владимира Зеленского в вопросе контрнаступления и перекладывать на президента Украины ответственность за потенциальный провал атаки, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в западных СМИ сообщили, что украинская армия не готова к наступлению, однако выбора у нее нет.

«С военной точки зрения мы видим сомнительные попытки подготовить контрнаступление, о котором говорят почти пять месяцев. Судя по открытым данным, ВСУ не удалось собрать и половины того, что они хотели получить для полноценной атаки. Отдельный вопрос связан с западной авиацией, о которой украинские власти говорят постоянно, хотя сами самолеты им никто не обещал», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Положение Зеленского осложняет и накал страстей внутри так называемой украинской элиты, – продолжает собеседник. – Это клубок змей, в котором каждая группировка пытается доказать, что именно она должна находиться у власти. А так как сам Зеленский не обладает субъектностью, а все решения принимаются не в Киеве, у окружающих его политиков полно времени на внутреннюю грызню», – рассуждает он.

«Для американцев тут тоже есть проблема. Поскольку военные задачи для ВСУ ставятся в Вашингтоне, многие увязывают неудачи украинской армии с ошибками Белого дома. Но администрация Байдена пытается откреститься от этого. Если внимательно посмотреть на публикации западных СМИ, мы увидим, как пресса планомерно снимает ответственность с Байдена, Пентагона и Демпартии США за провалы ВСУ», – указывает эксперт.

«Расставляются и соответствующие акценты. В частности, мы видели заявления о том, что Штаты выступают против удержания Артемовска «любой ценой», а Зеленский якобы не прислушался к этим советам. То же самое говорили о Северодонецке и Лисичанске. «Бахмутскую мясорубку» тоже называют сугубо ошибкой президента Украины. Они же пишут о внутриполитических разборках на Банковой, будто бы там есть хоть один самостоятельный политик», – перечисляет аналитик.

«Я убежден, что Штаты прекрасно понимают, насколько серьезную ошибку допустили, глубоко погрязнув в украинском конфликте. Им не стоило в первых рядах рассказывать о том, что они готовы до последнего поддерживать Украину. Сейчас же выстроилась прямая аналогия – поражение ВСУ равнозначно поражению лично Байдена. Теперь они пытаются эту связь разорвать, и тем самым ВСУ оказываются в безвыходном положении», – заключил Онуфриенко.

Украине придется начать контрнаступление, несмотря на неготовность армии. Об этом ранее написал профессор Марк Галеотти в британской газете The Sunday Times. По данным эксперта, откладывать атаку больше нельзя по военным и политическим причинам. Отмечается, что ВСУ довольно активно осваивают переданные им 230 танков, а также 1550 бронемашин. Однако систем ПВО для наступления все еще не хватает, о чем ранее писала газета ВЗГЛЯД.

Вопреки очевидным проблемам, у Зеленского не осталось альтернативных вариантов. «У Украины нет иного выхода, кроме как перейти в наступление весной или летом. Ее лидеры загоняют себя в рамки. Зеленский умело вел отношения с Западом, но чтобы сохранить поддержку, он должен продемонстрировать то, что в Вашингтоне называют «окупаемостью инвестиций», – цитирует Галеотти «Русская служба BBC» (признана в России иностранным агентом).

Еще одна проблема, с которой сталкивается Зеленский, связана с внутриполитическим разногласием на Украине относительно перспектив конфликта. В пример Sunday Times приводит главу военной разведки Украины Кирилла Буданова (ответственного за серию терактов в России – прим. ВЗГЛЯД), который выступает против переговоров с Россией и рассчитывает на успех наступления, замечает «Коммерсант».

На этом фоне телеканал CNN, анализируя потенциал ВСУ, пишет: прорыв российских оборонительных линий станет для украинской армии огромным испытанием. Чиновники также признают, что ВСУ может не хватить фактора внезапности. Помимо этого, Россия сохраняет явное преимущество в воздухе, «и это может иметь решающее значение для замедления продвижения Украины».

Кроме того, обозреватель New York Times Майкл Швирц сообщил, что атака ВСУ вряд ли закончится «успехом», так как украинские солдаты измотаны после 14 месяцев непрекращающихся боев, к тому же у них сокращаются запасы оружия.