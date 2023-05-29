В Кремле выразили надежду на сохранение высокой динамики реализации российско-турецких проектов

Кремль рассчитывает на сохранение высокой динамики реализации российско-турецких проектов, в частности энергетических, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что сейчас и так достаточно высокая динамика реализации совместных проектов. При этом Москва рассчитывает, что после прошедших в Турции выборов президента, эта динамика сохранится, так как задачи действительно стоят весьма амбициозные, передает ТАСС.

Также Песков ответил на вопрос о предстоящем разговоре президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

В настоящий момент разговор не запланирован, однако ожидается, что разговор все же состоится в ближайшее время. Кроме того, пока нет информации о визите Путина на инаугурацию Эрдогана, поскольку нет данных о проведении этого мероприятия с участием зарубежных глав государств.

Ранее в Турции сообщили, что к Эрдогана запланирован телефонный разговор с президентом США Джо Байденом и президентом России.