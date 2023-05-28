В Госдуме назвали признанием в сатанизме слова сенатора США о смерти русских

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал признанием в сатанизме слова американского сенатора США Линдси Грэма о заработке на смерти русских.

По словам Белика, американский сенатор расписался перед всем миром в сатанистской политике своей страны, а его заявление отражает всю суть идеологии Белого дома, передает РИА «Новости». Депутат добавил, что определенному кругу людей в США неинтересен процветающий мир, им интересны заработки, и там, где Россия вынуждена лить кровь, Вашингтон подсчитывает, сколько на этом заработали.

Депутат подчеркнул, что политики, подобные американскому сенатору, – это люди, зараженные «вирусом сатанизма».

«А значит, мы делаем все правильно, мы очищаем по крайней мере близлежащие территории от поклонников этой мерзкой идеологии», – подчеркнул Белик.

Ранее Грэм в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что вклад Вашингтона в вооружение Киева стал «лучшим», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку «россияне умирают».