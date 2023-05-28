Фура с химикатами перевернулась в Башкирии

В США начали готовиться к экономическому коллапсу

Аналитики: В США начали готовиться к экономическому коллапсу

Неподъемный госдолг США приблизил страну к угрозе дефолта в июне впервые с 1979 года, от конгресса США требуют снова поднять потолок, в случае чего, по прогнозу Белого дома, фондовый рынок рухнет на 45%, считают аналитики.

Так, в случае дефолта, как подсчитали советники нынешней администрации, ВВП ожидает падение на 6,1%, при этом 8,3 млн человек потеряют работу. По мнению некоторых аналитиков, цифры завышены, чтобы стороны можно было подтолкнуть к переговорам, передает РИА «Новости».

Как отметили в Совете экономических консультантов Белого дома, дефолт грозит обвалом американского фондового рынка на 45%, что приведет к глубокой рецессии, сравнимой с событиями 2008 года.

Как заметил управляющий активами УК ПСБ Андрей Алексеев, на замедление экономики и сохранение этой тенденции указывает ряд опережающих индикаторов. Как минимум, кредиты для малого и среднего бизнеса станут менее доступными в условиях сокращения мировой торговли и создания массовых проблем у региональных американских банков. Кроме того, ожидается негативная динамика акций всех секторов экономики.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова предположила наиболее негативный сценарий, согласно которому инфляция взлетит, а доллар рухнет. При этом, подчеркивает эксперт, крупнейшие держатели американских облигаций, в частности, Китай, Япония и Британия, будут распродавать их по бросовым ценам.

Кроме того, по прогнозу аналитика, обвалятся фьючерсы на сырье, в том числе на нефть. В этой связи у Китая возникнут проблемы, а спрос на российские энергоресурсы упадет, рубль также не сможет удержаться. Тем не менее, Мильчакова отметила, что вероятность такого развития событий очень мала – аналитики дают всего 0,5%.

Отмечается, что агентство Fitch Ratings разместило долгосрочный рейтинг дефолта в иностранной валюте AAA к списку наблюдения Rating Watch с негативным прогнозом.

Американский долг в данный момент составляет 120% ВВП. Как прогнозирует МВФ, в 2024 году он будет составлять 125%, в 2025 – 129%, а в 2028 – 136%. Причинами обозначены снижение налогов, военные расходы, рецессия, пандемия, а также экономическая политика действующего президента США Джо Байдена.

По данным SWIFT, согласно международным расчетам в январе на доллар приходилось 40,12%. При этом в резервах достиг минимума – 58,36 – минимум за 27 лет.

Как отмечается в докладе Росконгресса «Жизнь взаймы: перспектива дефолта США», в стране всерьез обсуждают идею решения проблемы потолка госдолга за счет выпуска монеты номиналом один триллион долларов. Предполагается, что от «печатного станка» перейдут к «чеканному».