В Перми стартовал фестиваль «Российская студенческая весна»

Открытие яркого молодежного события в нашей стране – XXXI фестиваля «Российская студенческая весна» состоялось в Перми на эспланаде Театра-Театра. В нем приняли участие свыше 3,5 тыс. человек из более 80 регионов России.

Самую большую делегацию представляет Пермский край – 118 человек. Проект реализуется Российским Союзом Молодежи при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей». Пермь принимает Национальный финал уже в третий раз в истории проведения фестиваля, который в 2023 году пройдет в рамках празднования 300-летия краевой столицы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Отрадно, что нынешний фестиваль принимает Пермь, отмечающая в этом году 300-летие. Уверен, что каждый найдет занятие по душе, в богатой конкурсной программе продемонстрирует свои таланты в хореографии и актерском мастерстве, музыке и журналистике, в других номинациях. Желаю вам ярких, незабываемых впечатлений и весеннего настроения», – отметил в своем приветствии президент России Владимир Путин.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова подчеркнула, что сегодня для студентов – самый главный праздник, поскольку есть те, которые живут от сессии к сессии, а есть – кто живет от Студвесны до Студвесны. По ее словам, это очень почетно для всех студентов стать участником делегации, чтобы представлять регион.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поблагодарил Российский Союз Молодежи и президентскую платформу «Россия – страна возможностей» за то, что в год 300-летия Перми регион принимает самых талантливых студентов вузов со всей страны. «В Перми финалисты сразятся и в традиционных, и в новых конкурсных номинациях. В «Прорыве года» впервые будут названы самые эффективные команды – собравшие медали в не менее чем в половине из номинаций, на которые заявились», – уточнил он.

Фестиваль продлится до 1 июня и станет самым крупным творческим событием в России. Профессиональному жюри предстоит оценить более 1,5 тыс. конкурсных работ в 10 творческих направлениях, 54 номинациях.

Председатель Российского Союза Молодежи, член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий указал что «Российская студенческая весна» уже стала не только самым масштабным событием в жизни студенческой России, но и настоящим творческим ориентиром для творческой молодежи. По его словам, конкурсные испытания будут длиться четыре дня, а 31 мая завершим все грандиозным финалом.

«В течение четырех конкурных дней мы увидим более 1,5 тыс. творческих номеров со всей страны. Лучшие участники фестиваля станут артистами III Гастрольного тура победителей «Российской студенческой весны». 120 призеров проекта проедут по городам, расположенным на Волге, и покажут семь концертов с совершенно новым шоу, которое создадут специально для Гастрольного тура в Год педагога и наставника», – отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Для Церемонии открытия фестиваля изготовили уникальные декорации на площади перед Театром-Театром – масштабный сет-ап, где расположили более 4,5 тыс. сидячих мест. Одной из декораций по концепции является зеркальная река более 60 метров в длину и полностью покрытая зеркальным пластиком.

Красочное масштабное шоу разрабатывала режиссерско-постановочная группа театральной компании «Немхат» под руководством номинанта национальной театральной премии «Золотая маска», режиссера победоносной Пермской Студвесны прошлого года Александра Шумилина. Основная мысль шоу – семья, которая объединилась в одно общее название «Пермское море».