Путин: Необходимо принять закон о свободных экономических зонах в новых регионах Путин назвал личной инициативой возобновление авиасообщения с Грузией Путин заявил, что открытие авиасообщения с Грузией было его личным решением 26 мая 2023, 19:05 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» заявил, что лично принял решение об открытии прямого авиасообщения с Грузией. «Я всегда стараюсь распределять все положительное, что у нас происходит, между своими коллегами, но в этом случае действительно это было мое решение и мое предложение», – отметил российский лидер, передает ТАСС. Глава государства также признался, что для него стала неожиданностью поднявшаяся в Грузии «буча» после отмены виз и возобновления прямого авиасообщения. «Я думал, что все скажут: «Ну вот, спасибо, хорошо». Нет, там (в Грузии – прим. ВЗГЛЯД) поднялась совершенно непонятная буча по этому вопросу», – добавил Путин. По его словам, это очень странно и неожиданно. «Когда смотрю со стороны, думаю: совсем спятили, что там у них происходит, непонятно», – отметил Путин. Ранее депутаты парламента Грузии подрались во время пленарного заседания, представитель оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе во время выступления раскритиковал решение властей возобновить авиасообщение с Россией. Газета ВЗГЛЯД выясняла, кому больше нужно прямое авиасообщение с Грузией. Зурабишвили выступила со скандальной речью на Дне независимости Грузии

Фото: president.ge

Текст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила со скандальной речью на площади Свободы в Тбилиси в День независимости Грузии, фактически обвинив правительство страны в отступлении от западных идеалов и проведении пророссийской политики, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. По ее словам, в Грузию за последнее время прибыло «до 80 тыс. россиян», а власти не принимают никаких правовых регуляций и мер, ограничивающих эту массовую миграцию. Она назвала «непонятной» внешнюю политику Грузии. «Конституцией определена европейская и евроатлантическая интеграция Грузии, а мы ежедневно отдаляемся от Европы и ведем страну к изоляции», – заявила президент Грузии. «Мы ругаем партнеров, а осторожны с теми, кто осуществляет оккупацию Грузии», – заявила она. Саломе Зурабишвили назвала «непонятным и оскорбительным» восстановление рейсов с Россией и сказала, что «Грузия не продается за 200-300 миллионов дохода», ожидаемого от этого. Президент призвала власти «вернуться к цели европейской интеграции». «Европа услышит голос народа Грузии», – сказала она, анонсировав свой визит в Брюссель 31 мая. Между тем к площади Свободы, где проводятся торжества, пытаются прорваться сторонники радикальной оппозиции, начались их задержания. Эксперт: Россия становится центром новых финансово-экономических отношений в мире Политолог Егорченков: Страны Азии, Латинской Америки и Африки строят независимые от Запада финансовые системы

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Евразия идет по пути суверенизации относительно Запада. Москва находится в авангарде создания новых финансово-экономических и идеологических конструкций, альтернативных США и ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Егорченков. Ранее в Москве прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета. «В мире ускорилось создание и развитие новых финансово-экономических центров, минимально зависимых от Запада. Россия находится в авангарде этих процессов. К этому привело санкционное давление США и ЕС на Россию и другие страны. Санкции стали внятным сигналом для Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки к тому, чтобы идти по пути суверенизации своих финансовых систем», – пояснил Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. «Россия становится центром формирования новых финансово-экономических отношений, основанных на взаимности и децентрализации потоков. В Евразии Москва и Пекин – крупнейшие суверенные игроки, чье взаимодействие будет определять лицо евразийской интеграции. Россия всегда исторически была перекрестком, одним из центров культур, экономик и философий евразийского мира. Кстати, СССР тоже был по сути евразийским интеграционным проектом», – напомнил собеседник. «Сейчас в мире идет противостояние не только экономических союзов, но и идеологий, и даже политических мифологий. Россия и наши союзники на пространстве Большой Евразии выступают антагонистом ценностям, поднятым на флаг Западом. Нашу приверженность традиционным ценностям нельзя трактовать как призыв к возвращению в прошлое. Мы выступаем против насильственного навязывания чуждых нам идеологем, касающихся, например, семейных и общественных отношений», – отметил он. «Нельзя сказать, что Россия и ее евразийские партнеры выступают против всего западного. Отрицание того, что эволюция мировых общественных отношений происходит за счет конкуренции и взаимопроникновения моделей, антинаучно. Тем не менее, мы должны предложить нашей молодежи свои принципы, основанные на общей евразийской истории и культуре. И этим мы, кстати, представляем угрозу для США», – подчеркнул аналитик. «Среди общих для Евразии конструктов сейчас особенно актуально, например, отрицание любых форм нацизма, фашизма и шовинизма, и противоборство попыткам их реконструкции в ряде стран Запада. Кроме того, Россия вместе с евразийскими партнерами выступает против колониализма, что, как ни странно, по сей день вполне актуально», – резюмировал Егорченков. В четверг в Большом Кремлевском дворце прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием президентов России Владимира Путина, Белоруссии Александра Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Киргизии Садыра Жапарова, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича. «Сотрудничество в рамках Евразийского союза продолжает укрепляться и наше объединение последовательно утверждается в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира», – сказал Путин. Он призвал поддерживать свободу передвижения товаров, услуг, финансов и человеческого капитала, обеспечивать сопряжение конкурентных преимуществ государств. Он также указал на необходимость укрепления технологического суверенитета в системообразующих секторах экономики. «Можно подумать над созданием евразийских технологических альянсов с подключением третьих стран. Их целью могла бы стать организация новых наукоемких высокотехнологичных производств», – отметил глава государства. «И конечно, общие усилия должны быть направлены на упрочение финансового суверенитета Евразэс путем обеспечения устойчивой кредитно-банковской и расчетной инфраструктуры, развития и гармонизации евразийского финансового рынка», – добавил Путин. Отдельно он предложил добавить к свободе передвижению товаров, услуг, финансов и человеческого капитала в рамках Евразэс, пятую – свободу знаний. Она будет работать на основе общих принципов и стандартов образования, здравоохранения и госуправления. «Это поспособствует формированию и развитию общего культурного пространства, общей евразийской идеологии. Это особенно важно для молодого поколения», – сказал российский лидер. Новости СМИ2 Шольц отверг идею заморозки конфликта на Украине Шольц заявил о планах поговорить с Путиным и недопустимости заморозки конфликта на Украине

Фото: Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Не может быть и речи о заморозке конфликта на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, добавив, что собирается провести телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным. Шольц отметил, что его последний разговор с Путиным был довольно давно. Канцлер собирается «в подходящее время снова поговорить» с президентом России. По его словам, «в конечном итоге должно быть соглашение между властями в Москве и Киеве», передает ТАСС со ссылкой на Koelner Stadt-Anzeiger. По словам Шольца, «Россия должна понять, что не может быть речи о том, чтобы заключить своего рода холодный мир» и сделать «линию фронта новой «границей» между Россией и Украиной». Он сказал, что необходим «справедливый мир», причем «условием для этого является вывод российских войск». Однако Шольц уклонился от ответа на вопрос, касается ли это и Крыма. «Вывод войск. Не наше дело вместо Украины формулировать условия, которые она хочет выдвинуть», – сказал он. Напомним, американские СМИ утверждают, что администрация Джо Байдена работает над сценарием по заморозке военной части украинского конфликта на годы, возможно, на десятилетия, как это произошло на Корейском полуострове.

Грузия заявила о взаимозависимости с Россией Глава департамента минэкономики Грузии Турашвили заявил о балансировке отношений с Россией 26 мая 2023, 05:55 Текст: Антон Антонов

Россия и Грузия зависят друг от друга, поэтому ведется балансировка в отношениях, заявил глава департамента энергетической политики и инвестиционных проектов министерства экономики и устойчивого развития Грузии Джубо Турашвили. На полях Транс-Каспийского форума в Вашингтоне Турашвили заявил, что «кооперация между Россией и Грузией во всех областях всегда находится в процессе». Он указал на восстановление прямого авиасообщения. По словам Турашвили, взаимодействие России и Грузии связано с их соседством, передает РИА «Новости». Турашвили отметил, что все государства «пытаются определить свои локальные ресурсы», в связи с чем и Грузия осуществляет импорт электроэнергии из России. В этом вопросе Грузия руководствуется «имеющимися фактическими обстоятельствами», сказал он. Напомним, Грузия резко нарастила объемы закупок у Газпрома. Грузинская оппозиция вышла на улицы, протестуя против восстановления прямого сообщения между Россией и Грузией. Новости СМИ2 Путин предложил объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Президент России Владимир Путин предложил объявить в стране Пятилетие созидательного предпринимательского труда. «Я предлагаю сегодня обсудить еще одну инициативу - объявить в России Пятилетие созидательного предпринимательского труда», – сказал глава государства в пятницу на встрече с членами «Деловой России». По словам Путина, такое пятилетие следует «наполнить не какими-то официальными или квазиофициальными, протокольными мероприятиями, а именно конкретной, предметной работой», передает ТАСС. На взгляд президента, во время пятилетия нужно заняться «улучшением делового и инвестиционного климата». «Эта работа ведется, но ее нужно продолжать», – указал он. Также глава государства считает необходимым отнести к числу приоритетов на Пятилетие созидательного предпринимательского труда «рост эффективности и модернизацию отраслей экономики, кадры и профессиональное образование, новые форматы государственно-частного партнерства, взаимодействие с регионами и муниципалитетами». «Ждем здесь и содержательных предложений от «Деловой России», РСПП, «Опоры России» и других бизнес-объединений», – заверил Путин. Путин выразил уверенность в хорошем будущем России

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Россию ожидает хорошее будущее, у страны есть огромные ресурсы для этого, заявил президент Владимир Путин на встрече с «Деловой Россией». «Что касается будущего, оно, на самом деле, есть у всех, только оно разное, вот это ключевой вопрос. И уверен, у России будущее хорошее. Во-первых, потому что мы знаем, чего мы хотим, и знаем, какими средствами мы добиваемся наших целей. Во-вторых, у нас огромные ресурсы, прежде всего людские ресурсы, человеческие ресурсы», – цитирует Путина ТАСС. Также в ходе встречи глава государства отметил, что большая часть бизнесменов страны показали заинтересованность в работе в России. Он пояснил, что руководство России продолжит работу над снижением административных барьеров. Новости СМИ2 В Georgian Airways критику за рейсы для россиян в Европу переадресовали к стране НАТО В Georgian Airways ответили на критику из-за транзитных рейсов для россиян через Тбилиси в Европу 25 мая 2023, 20:11 Текст: Вера Басилая

Грузия не может играть большую роль, доля транзита не составит и сотой процента, реальным крупным узлом является Турция, которая входит в НАТО, сообщили в грузинской авиакомпании Georgian Airways. В сообщении компании подчеркивается, что реальным транзитным узлом в регионе является Турция, страна-член НАТО, из которой ежедневно совершается 40 рейсов в Россию и около 70% транзитных перевозок, передает Sputnik Грузия. В Georgian Airways подчеркнули, что Грузия не может играть большую роль, доля транзита не составит и сотой процента. Также в авиакомпании отметили, что из-за транзитных рейсов для россиян ввести санкции против Грузии не смогут, ведь придется также вносит в список ограничений Турцию, Израиль, ОАЭ, Армению, Азербайджан и другие страны, которые предоставляют такие же услуги. Ранее Georgian Airways решили запустить для россиян транзитные рейсы в Европу, продажи билетов уже начались. Путин оценил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха Путин заявил о движении ситуации вокруг Нагорного Карабаха к урегулированию 25 мая 2023, 22:59 Текст: Антон Антонов

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха развивается в сторону урегулирования, заявил глава российского государства Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кремле. В четверг Путин провел отдельные беседы с Алиевым и Пашиняном, после чего состоялась их трехсторонняя встреча, передает ТАСС. Путин отметил, что ведется «работа по транспортным коммуникациям». Он указал, что «неурегулированные вопросы» по Нагорному Карабаху «носят чисто технический характер», спорные моменты «преодолимы», передает РИА «Новости». «Мы подробно обсуждали эту тему, вопрос в терминологии. Конечно, за этими терминами должно стоять точное понимание реалий и событий, которые последуют за подписанием соответствующих документов», – сказал Путин. Президент России поблагодарил участников переговоров за «оперативную реакцию на предложение провести очередную встречу». Он выразил надежду, что «это будет хорошим прологом к практическому решению некоторых вопросов». «Именно в этом нашем формате удалось многого добиться и осенью 2020 года. Были не только прекращены боевые действия, а затем и запущена работа по разблокированию экономических и транспортных коммуникаций, по делимитации границы», – указал он. Через неделю должна состояться встреча вице-премьеров России, Армении и Азербайджана, чтобы «снять незачищенные пока вопросы». Путин сказал, что это «хорошая договоренность, которая вселяет надежду на то, что нерешенные до сих пор вопросы будут решены». Зампредседателя правительства России Алексей Оверчук позднее сообщил, что встреча вице-премьеров для решения оставшихся вопросов по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе состоится в Москве. Напомним, Путин заявил, что считает очень важным наличие договоренности по вопросам взаимного признания территориальной целостности Армении и Азербайджана.

Новости СМИ2 В Кремле допустили скорый выход Баку и Еревана на подписание мирного договора Представитель Кремля Песков допустил, что Баку и Ереван в будущем выйдут на подписание мирного договора

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Актуальная обстановка складывается таким образом, что на заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном можно надеяться в обозримом будущем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, представители Баку, Еревана и России встретятся в конце следующей недели в Москве, где обсудят имеющиеся между сторонами вопросы, передает ТАСС. «Главное – конечный результат, за временем никто не гонится», – подчеркнул Песков. Также представитель Кремля отметил, что по этим соображениям в данный момент кто-либо сможет обозначить точную дату подписания такого мирного договора. «Многие обстоятельства поменялись, и сейчас уже можно сказать, что в обозримой перспективе возможен выход на подписание мирного договора», – заключил Песков. Ранее Пашинян выразил надежду, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве получится достичь договоренностей по вопросам региональных коммуникаций. Сообщалось, что политик не рассчитывает на подписание мирного соглашения. Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Баку и Ереван смогли сблизить позиции в отношении потенциальных договоренностей. Путин предложил обсудить декриминализацию ряда экономических преступлений на ПМЭФ

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Текст: Кристина Цыцура

Вопрос о декриминализации некоторых экономических преступлений станет предметом обсуждения на предстоящем ПМЭФ, заявил президент России Владимир Путин. «Вот такие, как в народе говорят, «резиновые статьи», как мошенничество, конечно, требуют постоянного внимания к правоприменению и соответствующей реакции», – передает РИА «Новости» слова Путина. Президент сообщил, что этот вопрос обсуждался с председателем Верховного суда, когда шла речь о дальнейшей декриминализации. По словам Путина, он просил правительство подготовить соответствующие предложения, и если удастся, то этот вопрос могут обсудить на Петербургском экономическом форуме. Напомним, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 14 по 17 июня. Новости СМИ2 Путин описал уход зарубежных компаний фразой «не было бы счастья, да несчастье помогло» 26 мая 2023, 16:33 Текст: Кристина Цыцура

Отечественный бизнес раньше не мог свободно дышать на внутреннем рынке, поэтому уход из России западных компаний можно охарактеризовать фразой «не было бы счастья, да несчастье помогло», заявил президент России Владимир Путин. Он согласился с тем, что в 1990-годы рынок России был отдан иностранным производителям, с которыми конкурировать была сложно или практически невозможно. «И в какой-то момент было очевидным, что нам воздуха не хватает на собственном рынке», – передает ТАСС его слова. Путин отметил, что российские компании не могли пробиться. «Я уж не говорю про крупные торговые сети, в которых было не пробиться сельхозпроизводителям, и заканчивая высокотехнологичной сферой. Субсидии, скрытые у наших конкурентов, огромные – их никто не видит, но они есть. И так далее, и так далее. Там очень много мер поддержки, с которыми мы столкнулись, только когда начали заниматься конкретным делом», – заявил Путин. Теперь же положение дел на внутреннем рынке можно охарактеризовать фразой «не было бы счастья, но несчастье помогло», добавил глава государства. Также в ходе встречи глава государства отметил, что большая часть бизнесменов страны показали заинтересованность в работе в России. Он пояснил, что руководство России продолжит работу над снижением административных барьеров. Политолог: Губернатор Томенко за пять лет преобразил Алтайский край Политолог Данилин: Деятельность Виктора Томенко направлена на улучшение качества жизни населения Алтая

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Текст: Евгений Поздняков

За последние пять лет регион преобразился до неузнаваемости: активно развивается сельское хозяйство, строятся новые больницы и дороги. Кроме того, местные туристические комплексы привлекают все больше и больше россиян. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Павел Данилин. Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил с отчетом перед депутатами краевого Законодательного собрания. «Отчет Виктора Томенко – это масштабное подведением итогов деятельности губернатора за последние пять лет. Субъект активно развивается. Фактически, постепенно он становится центром сельского хозяйства РФ», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований. «Регион является лидером в России по сельхозмашиностроению. Кроме того, Томенко довольно точно понимает, за счет чего должно идти развитие данной сферы, поэтому и создает комфортные условия для работников отрасли – строит школы в поселках, улучшает там инфраструктуру, повышает качество жизни местных жителей», – отмечает эксперт. «То есть в Алтайском крае создана хорошая рабочая атмосфера. Заниматься там сельским хозяйством почетно и выгодно. За счет ряда удачных социальных решений, достигаются все возможные количественные рекорды. Так, в четыре раза увеличены зерновые субсидии, растут объемы наделов, закупается новая техника», – подчеркивает собеседник. «Кроме того, в регионе внимательно изучают возможности введения инноваций в сельское хозяйство. Например, в крае активно изучается опыт наших белорусских коллег по созданию «агрогородков» на базе крепких хозяйств и крупных деревень. Вполне возможно, что в скором времени мы увидим реализацию аналогичного проекта в Алтайском крае», – считает Данилин. «Однако достижения региона не ограничиваются лишь сельским хозяйством. В частности, активно развивается туризм. Здесь замечательная природа, что привлекает гостей из других субъектов России. Комплекс «Бирюзовая Катунь», например, стал одним из наиболее популярных мест для отдыха по всей стране», – акцентирует собеседник. «Регулярно строятся новые гостиницы. Проектируются они в соответствии со всеми современными нормами, а сервис стараются держать на достойном уровне. За минувший год Алтайский край посетило два млн человек. Туристическая отрасль стала одной из наиболее доходных статей в бюджете региона», – отмечает эксперт. «Под руководством Томенко субъект превратился в экономически перспективную территорию. Доходы от сельского хозяйства и туризма здесь используют крайне эффективно – развивается промышленность, создаются новые объекты гражданской инфраструктуры, строятся новые дороги, идет реконструкция Змеиногорского тракта», – считает собеседник. Ранее президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил важность того факта, что «Алтайский край попадает в значимый проект большого международного уровня – сухопутный зерновой коридор из Сибири в Китай». «Зерно у нас, как известно, сейчас – «новая нефть», и это очень важный стратегический проект. Томенко удобно это лоббировать, учитывая, что в Госсовете он возглавляет направление «Сельское хозяйство», – напомнил эксперт. Новости СМИ2 Правящая партия Грузии раскритиковала президента за выступление на Дне независимости 26 мая 2023, 13:34 Текст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

В правящей «Грузинской мечте» назвали «категорически неприемлемым» выступление президента Саломе Зурабишвили на Дне независимости страны, во время которого она обвинила правительство в отступлении от западных ценностей и уступках России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Все это выглядело очень плохо и вызывает протест», – сказал депутат от «Грузинской мечты» Михаил Сарджвеладзе. По его словам, выступление Зурабишвили было «категорически неприемлемым» во время национального праздника перед грузинскими военными. Депутат от правящей партии Мака Бочоришвили отметила, что «речь президента была направлена на раскол общества, а не его консолидацию». В социальных сетях выступление Зурабишвили называют «неадекватным» и говорят, что «ее нельзя выпускать из страны». «Перед армией она призывает нас к войне, – отмечают в соцсетях. – Еще хорошо, что ее полномочия усечены». Стало известно о переговорах Путина с Лукашенко с глазу на глаз «Пул первого»: Путин и Лукашенко после рабочего обеда в Москве общались один на один 26 мая 2023, 14:19 Текст: Ольга Никитина

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в четверг, 25 мая, по окончании рабочего обеда в рамках мероприятий Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Москве провели переговоры с глазу на глаз. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы Белоруссии Telegram-канал «Пул первого». Уточняется, что общение проходило за закрытыми дверями. Кроме того, отмечается, что общение лидеров стран евразийской пятерки в общей сложности длилось более шести часов, причем более полутора часов продолжалась встреча в узком составе. Ранее в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Москве и Минске нацелены продолжать укрепление взаимовыгодных отношений, а также развивать сотрудничество в разных сферах, в том числе военной. Новости СМИ2 Молодой ученый: Платформа «Россия – страна возможностей» открывает школьникам дорогу в мир науки Победитель Национальной олимпиады: «Россия – страна возможностей» формирует научную элиту России

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Проекты платформы «Россия – страна возможностей» дают будущим ученым возможность прокачать инженерные навыки еще во время учебы в школе. Для многих молодых специалистов такие проекты становятся мощным карьерным стимулом, сказал газете ВЗГЛЯД молодой ученый Герман Янгалин. На этой неделе президентская платформа «Россия – страна возможностей» отметила пятилетний юбилей. «О Национальной технологической олимпиаде (НТО) – проекте платформы «Россия – страна возможностей» – я узнал еще в восьмом классе. Замечательно, что будущим ученым еще со школы дают возможность прокачать свои инженерные навыки, сквозные цифровые компетенции, применить фундаментальные прикладные знания и даже реализовывать какие-то технологические решения», – рассказывает Герман Янгалин, студент МГТУ им. Н. Э. Баумана и НИУ ВШЭ. Герман в прошлом году победил в НТО по профилю «Передовые производственные технологии» и стал призером профиля «Умный город». Также он одержал победу в Международной выставке изобретателей IEYI-2021 со своим проектом, который потом превратился в стартап в сфере декарбонизации – «СTNFC Technologies». Молодой ученый с командой делают для «Уралхима», «Северстали», «Норникеля» и других гигантов промышленные установки для улавливания диоксида углерода и его конвертации в топливо. Кроме того, Герман состоит в рабочей группе по Молодежным конструкторским бюро, развивает федеральный проект по инженерно-инновационным классам Impact Engineer, с которым выступал на ПМЭФ, ВЭФ и Конгрессе молодых ученых в 2022 году. Также он проходил практику в Лаборатории интеллектуальной космической робототехники и на аэрокосмическом предприятии техником-конструктором 1-й категории. «НТО стала для меня мощным драйвером и социальным лифтом, я перестал бояться делать смелые шаги в науке, стал изучать 3D-моделирование, радиоэлектронику, работу с ЧПУ-станками, системы технического зрения, робототехнику. По моему мнению, школьники, прошедшие НТО, становятся специалистами будущего, которые и будут составлять научную элиту России. Олимпиада уже стала весомой рекомендацией в характеристике для молодых технолидеров», – считает собеседник. «Каким я вижу будущее проектов платформы «Россия – страна возможностей»? Думаю, нужно доверять амбициозным студентам, участникам НТО, работы в сфере НИОКР, относящиеся к импортозамещению. Я знаю многих студентов и могу заверить, что это даст существенное приращение научной сфере нашей страны. Более того, они внесут вклад в достижение научно-технологического суверенитета страны», – пояснил он. В понедельник, 22 мая, исполнилось пять лет с момента подписания президентом указа о создании АНО «Россия – страна возможностей». Глава государства Владимир Путин поздравил участников, экспертов, наставников и партнеров организации. Президент отметил, что «создание АНО «Россия – страна возможностей» позволило миллионам людей реализовать себя в самых разных сферах – в творчестве и бизнесе, на государственной службе и общественном поприще, в образовании, благотворительности, волонтерстве, просвещении». Путин отметил, что все инициативы, проекты, конкурсы платформы неизменно содержательны и востребованы. «Лидеры России», «Цифровой прорыв», «Учитель будущего», «Большая перемена» – только некоторые программы, убедительно демонстрирующие впечатляющий масштаб деятельности АНО «РСВ», – говорится в тексте поздравления президента на сайте Кремля. Платформа работает по пяти направлениям – это 26 проектов, конкурсов и олимпиад, сообщество выпускников конкурсов, в том числе клуб «Эльбрус» и Послы гостеприимства. Также в платформу входят образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж», 84 Центра оценки и развития компетенций на базе вузов в 46 регионах страны, собственное Кадровое агентство, помогающее выпускникам платформы в трудоустройстве на госслужбу. За пять лет участниками платформы стали 20 млн человек из всех регионов России и из 150 стран мира. В этот же день в Москве прошла пресс-конференция, посвященная пятилетию президентской платформы «Россия – страна возможностей», состоялся праздничный эфир «Дать пять», где выступили представители президентской платформы, ее наставники и партнеры. «Благодаря работе платформы у людей действительно поменялось восприятие доступности возможностей в нашей стране. В 2017 году, еще до создания «России – страны возможностей», по данным опросов, примерно 37% россиян верили, что у молодежи есть возможность реализовать себя, добиться успеха в жизни. В конце 2022 года ВЦИОМ провел свежий опрос, и показатель веры в возможности самореализации молодежи вырос до рекордного уровня – 76%, то есть более чем в два раза за пять лет», – сказал Комиссаров. Также участники автомобильной экспедиции, организованной платформой «Россия – страна возможностей», проехали по маршруту через Запорожскую область. Это первая автомобильная экспедиция, в ходе которой колонна брендированного транспорта проехала вокруг Азовского моря – внутреннего моря России, сообщает пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей». Зампред комитета Госдумы по экономической политике, победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Станислав Наумов в беседе с газетой ВЗГЛЯД указывал, что платформа «Россия – страна возможностей» – это уникальный социальный лифт, который служит инструментом для укрепления системы госуправления в масштабах всей страны.