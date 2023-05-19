Депутаты парламента Грузии подрались из-за возобновления авиасообщения с Россией

TV Pirveli: Депутаты грузинского парламента подрались из-за возобновления авиарейсов с Россией

Депутаты парламента Грузии подрались во время пленарного заседания, представитель оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе во время выступления раскритиковал решение властей возобновить авиасообщение с Россией, сообщил местный телеканал TV Pirveli.

Отмечается, что участниками драки стали депутат оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе и представитель «Силы народа» Ираклий (Дачи) Берая, передает «Вечерняя Москва» со ссылкой на телеканал.

Оппозиционер заявил, что «грузинский народ не верит в российский мир».

«Мы хотим мира, гарантированного НАТО и Европейским союзом, мы хотим экономического процветания вместе с Европейским союзом. Сегодня у нас есть шанс присоединиться, и наша страна упускает этот шанс. Это реальность. Нет российским рейсам, нет России в Грузии, вперед в Европу, вперед в НАТО», – заявил Георгий Вашадзе, чем разозлил парламентариев.

После своего выступления Вашадзе услышал оскорбление в свой адрес от Берая, после чего конфликт перешел в драку. Парламентариев разняли, заседание продолжилось.

Ранее пассажиры первого рейса из России в Грузию столкнулись в аэропорту с представителями грузинской прессы, которые начали задавать россиянам провокационные вопросы.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, кому больше нужно прямое авиасообщение с Грузией.