Путин предложил объявить в России Пятилетие созидательного предпринимательского труда Путин выразил уверенность в хорошем будущем России Путин заявил об активности отечественного бизнеса после ухода западных брендов Путин заявил об активных действиях отечественного бизнеса после ухода западных брендов 26 мая 2023, 16:02 Текст: Елизавета Шишкова

Российский бизнес активно возвращает себе позиции, которые прежде занимали зарубежные транснациональные компании, заявил президент Владимир Путин на встрече с «Деловой Россией». Он указал, что отечественный бизнес, в том числе малые и средние компании, активно осваивают свободные ниши на российском рынке, передает ТАСС. Путин напомнил, что в начале 1990-х годов российский рынок был, по сути, отдан иностранцам, в том числе транснациональным компаниям. Российские предприниматели тогда не могли с ними конкурировать, сейчас пришло время возвращать свои позиции. Ранее сообщалось, что покинувшие Россию западные бренды потеряли 2 млрд долларов. Путин: До создания УССР никакой Украины не было

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Не было Украины в истории человечества, пока не появилась УССР, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем Конституционного суда России Валерием Зорькиным. Зорькин принес президенту составленную во Франции в XVII веке карту, где были указаны земли, входившие в состав Российского царства, Казакии и Речи Посполитой, отметив, что Украины там нет, передает ТАСС. «Советская власть создала Советскую Украину, это хорошо известно. А до этого никакой Украины не было в истории человечества», – сказал глава государства. Зорькин объяснил, что на отсутствие на карте Украины он решил указать «ради истины». «Это один из документов, конечно», – кивнул ему Путин. Продолжая изучать старинную карту, глава государства заметил: «Ну да, [земли Украины] входили в Речь Посполитую. <…> Естественно, не все территории Советской Украины [входили в нее], только северо-западная часть». Зорькин в свою очередь обратил внимание на то, что карту сделали французы. «Ну так как, [французы] отмечали то, что было. На карте отмечали то, что было в жизни, на земле», – заключил президент. Ранее историки отметили параллели вхождения Крыма в состав России при Екатерине II и современной истории России.

Песков отреагировал на угрозы Путину со стороны Киева Песков об угрозах Путину со стороны Киева: Службы безопасности России знают свою работу

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Безопасность российского лидера Владимира Путина обеспечивается соответствующими службами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, может ли охрана президента быть усилена на фоне угроз в его адрес со стороны Киева. Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что российские службы безопасности «знают свою работу и знают, что они делают». Фрагмент передачи опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале. Комментируя заявления, звучащие с Украины, Песков подчеркнул, что террористический режим говорит о своих террористических устремлениях. Представитель Кремля в этой связи отметил, что российская спецоперация «более чем оправдана» и «более чем нужна». СВО, по его словам, должна завершиться достижением поставленных целей, передает РИА «Новости». Накануне замглавы Главного управления разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий в интервью западным СМИ заявил, что Путин является «главной целью» его ведомства. Новости СМИ2 Путин: Россия становится одним из лидеров процесса перемен в международной финансовой сфере

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Вера Басилая

России в текущих условиях удается не только адаптироваться, но и стать одним из лидеров процесса перемен в сфере международных финансов, заявил российский президент Владимир Путин на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума. «Кардинальные изменения происходят и в международной финансовой сфере. И хотел бы с удовлетворением отметить, что России удается не только адаптироваться, но и стать одним из лидеров этих процессов», – цитирует ТАСС Путина. По его словам, Россия всегда ответственно и добросовестно подходит к взаимодействию со всеми странами и в полном объеме выполняет свои договоренности. «Ни для кого не секрет, что наши западные оппоненты пытаются уговорами, посулами различными, шантажом заставить многих наших партнеров свернуть выгодное сотрудничество с Россией, при этом их совершенно не волнует, какие убытки это принесет соответствующим государствам и их народам», – заявил президент. Ранее Путин заявил, что сценарий, по которому эксперты «за бугром» сулили России обвал экономики, уже явно не сбудется. Песков назвал актуальным высказывание Путина о борьбе с терроризмом «мочить в сортире»

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что и сейчас актуальны прежние заявления главы государства Владимира Путина о борьбе с терроризмом. Песков отметил, что имеет в виду сказанное в конце 1990-х – начале 2000-х годов, передает ТАСС. В частности пресс-секретарь прокомментировал заявление Путина «мочить в сортире», сделанное в отношении террористов. Отвечая на вопрос об ужесточении риторики в отношении диверсантов на фоне их нападения на Белгородскую область, Песков сказал, что «дело не в риторике, дело в действиях». Напомним, во вторник на территорию Белгородской области пробралась украинская ДРГ, в регионе ввели режим КТО.

Новости СМИ2 Эксперт: Россия становится центром новых финансово-экономических отношений в мире Политолог Егорченков: Страны Азии, Латинской Америки и Африки строят независимые от Запада финансовые системы

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Евразия идет по пути суверенизации относительно Запада. Москва находится в авангарде создания новых финансово-экономических и идеологических конструкций, альтернативных США и ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Егорченков. Ранее в Москве прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета. «В мире ускорилось создание и развитие новых финансово-экономических центров, минимально зависимых от Запада. Россия находится в авангарде этих процессов. К этому привело санкционное давление США и ЕС на Россию и другие страны. Санкции стали внятным сигналом для Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки к тому, чтобы идти по пути суверенизации своих финансовых систем», – пояснил Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. «Россия становится центром формирования новых финансово-экономических отношений, основанных на взаимности и децентрализации потоков. В Евразии Москва и Пекин – крупнейшие суверенные игроки, чье взаимодействие будет определять лицо евразийской интеграции. Россия всегда исторически была перекрестком, одним из центров культур, экономик и философий евразийского мира. Кстати, СССР тоже был по сути евразийским интеграционным проектом», – напомнил собеседник. «Сейчас в мире идет противостояние не только экономических союзов, но и идеологий, и даже политических мифологий. Россия и наши союзники на пространстве Большой Евразии выступают антагонистом ценностям, поднятым на флаг Западом. Нашу приверженность традиционным ценностям нельзя трактовать как призыв к возвращению в прошлое. Мы выступаем против насильственного навязывания чуждых нам идеологем, касающихся, например, семейных и общественных отношений», – отметил он. «Нельзя сказать, что Россия и ее евразийские партнеры выступают против всего западного. Отрицание того, что эволюция мировых общественных отношений происходит за счет конкуренции и взаимопроникновения моделей, антинаучно. Тем не менее, мы должны предложить нашей молодежи свои принципы, основанные на общей евразийской истории и культуре. И этим мы, кстати, представляем угрозу для США», – подчеркнул аналитик. «Среди общих для Евразии конструктов сейчас особенно актуально, например, отрицание любых форм нацизма, фашизма и шовинизма, и противоборство попыткам их реконструкции в ряде стран Запада. Кроме того, Россия вместе с евразийскими партнерами выступает против колониализма, что, как ни странно, по сей день вполне актуально», – резюмировал Егорченков. В четверг в Большом Кремлевском дворце прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием президентов России Владимира Путина, Белоруссии Александра Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Киргизии Садыра Жапарова, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича. «Сотрудничество в рамках Евразийского союза продолжает укрепляться и наше объединение последовательно утверждается в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира», – сказал Путин. Он призвал поддерживать свободу передвижения товаров, услуг, финансов и человеческого капитала, обеспечивать сопряжение конкурентных преимуществ государств. Он также указал на необходимость укрепления технологического суверенитета в системообразующих секторах экономики. «Можно подумать над созданием евразийских технологических альянсов с подключением третьих стран. Их целью могла бы стать организация новых наукоемких высокотехнологичных производств», – отметил глава государства. «И конечно, общие усилия должны быть направлены на упрочение финансового суверенитета Евразэс путем обеспечения устойчивой кредитно-банковской и расчетной инфраструктуры, развития и гармонизации евразийского финансового рынка», – добавил Путин. Отдельно он предложил добавить к свободе передвижению товаров, услуг, финансов и человеческого капитала в рамках Евразэс, пятую – свободу знаний. Она будет работать на основе общих принципов и стандартов образования, здравоохранения и госуправления. «Это поспособствует формированию и развитию общего культурного пространства, общей евразийской идеологии. Это особенно важно для молодого поколения», – сказал российский лидер. Шольц отверг идею заморозки конфликта на Украине Шольц заявил о планах поговорить с Путиным и недопустимости заморозки конфликта на Украине

Фото: Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Не может быть и речи о заморозке конфликта на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, добавив, что собирается провести телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным. Шольц отметил, что его последний разговор с Путиным был довольно давно. Канцлер собирается «в подходящее время снова поговорить» с президентом России. По его словам, «в конечном итоге должно быть соглашение между властями в Москве и Киеве», передает ТАСС со ссылкой на Koelner Stadt-Anzeiger. По словам Шольца, «Россия должна понять, что не может быть речи о том, чтобы заключить своего рода холодный мир» и сделать «линию фронта новой «границей» между Россией и Украиной». Он сказал, что необходим «справедливый мир», причем «условием для этого является вывод российских войск». Однако Шольц уклонился от ответа на вопрос, касается ли это и Крыма. «Вывод войск. Не наше дело вместо Украины формулировать условия, которые она хочет выдвинуть», – сказал он. Напомним, американские СМИ утверждают, что администрация Джо Байдена работает над сценарием по заморозке военной части украинского конфликта на годы, возможно, на десятилетия, как это произошло на Корейском полуострове.

Новости СМИ2 Путин: Обвальный сценарий Запада для экономики России уже не сбудется

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Сценарий, по которому эксперты «за бугром» сулили России обвал экономики, уже явно не сбудется, заявил президент Владимир Путин, выступая в среду на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума. «Цифры говорят сами за себя. Несмотря на масштабные кризисные явления в мировой экономике и торговле, немалые геополитические риски и фактор неопределенности, общий ВВП государств Евразийского [экономического] союза за 2022 год сократился, но сократился на 1,6%, а некоторые эксперты, как у нас в народе говорят, «за бугром», предсказывали совсем другой сценарий, такой обвальный сценарий», – цитирует ТАСС президента. По словам Путина, ничего подобного не происходит и точно не произойдет. Напомним, президент России Владимир Путин выступает в среду на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума, а позже примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Кремль: Путин планирует принять участие в саммите Евразийского экономического форума В Кремле сообщили о планах Путина принять участие в саммите Евразийского экономического форума в Москве 23 мая 2023, 16:30 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин выступит в среду на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума, а позже примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в Кремле. Темой форума значится «Евразийская интеграция в многополярном мире». А 25 мая Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, говорится в сообщении. В ходе мероприятия планируется рассмотреть ход реализации российского председательства в Евразийском экономическом союзе в текущем году. Также речь отдельно пойдет об обеспечении энергетической и продовольственной безопасности, развитии транспортной инфраструктуры. На полях саммита президент России проведет серию отдельных встреч с зарубежными коллегами. Ранее в ходе церемонии вручения госнаград Владимир Путин заявил, что Россия с помощью спецоперации пытается прекратить войну. Новости СМИ2 Путин напомнил о наличии у России союзников на всех континентах Путин: Россия ценит отношения с союзниками на всех континентах

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Текст: Алина Власенко

Россия дорожит дружескими отношениями со многими государствами особенно на фоне все менее стабильной ситуации в мире, заявил президент Владимир Путин, обращаясь к участникам XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. «У России много союзников и партнеров в разных регионах, на разных континентах. Искренне дорожим исторически прочными, по-настоящему доверительными связями с государствами Азии, Африки и Латинской Америки. Будем их всемерно укреплять», – заявил Путин в размещенном на сайте Кремля приветствии к участникам XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Президент подчеркнул, что ситуация в мире становится все менее стабильной, появляются новые очаги напряженности, а народы многих стран переживают драматические последствия организованных извне переворотов. По словам президента, это прямо связано с желанием ряда государств и объединений «сохранить доминирование, навязать свои правила, полностью игнорируя суверенитет, национальные интересы, традиции других государств». Путин также подчеркнул, «все это сопровождается наращиванием военного потенциала, бесцеремонным вмешательством во внутренние дела других стран, а также попытками извлечь односторонние преимущества из спровоцированных рядом западных государств энергетического и продовольственного кризисов». Одновременно президент напомнил, что Россия готова к тесному взаимодействию со всеми заинтересованными государствами в противостоянии общим угрозам, общим вызовам, с которыми сталкивается сегодня человечество. Путин назвал важным взаимное признание территориальной целостности Армении и Азербайджана

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Президент России Владимир Путин считает очень важным наличие договоренности по вопросам взаимного признания территориальной целостности Армении и Азербайджана. Об этом глава российского государства заявил после дискуссии между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, разгоревшейся на заседании Высшего Евразийского экономического совета в четверг. «Гораздо важнее то, о чем вы сейчас сказали – и президент Азербайджана, и премьер-министр Армении, – что по принципиальному вопросу, вопросу территориальной целостности есть договоренность тоже принципиального характера», – приводит его слова ТАСС. «Это, действительно, база для того, чтобы договориться по другим вопросам второстепенного характера. Хотя они тоже имеют существенное значение», – добавил российский лидер. Ранее Пашинян заявил, что Армения готова признать 86,6 тыс. кв. км территории Азербайджана, в которые также входит Нагорный Карабах. Новости СМИ2 Лидеры стран ЕАЭС приехали в Кремль на микроавтобусе Лидеры стран ЕАЭС прибыли из «Зарядья» в Кремль на одном микроавтобусе 24 мая 2023, 23:14 Текст: Антон Антонов

Главы России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии Владимир Путин, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров прибыли на неформальный ужин в Кремле на одном микроавтобусе. Для поездки из «Зарядья», где прошла пленарная сессия второго Евразийского экономического форума, лидеры ЕАЭС не стали использовать собственные кортежи, передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1». Напомним, Армению в среду представлял вице-премьер Мгер Григорян. Глава правительства страны Никол Пашинян присоединится к коллегам в четверг, когда состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Глава Минобрнауки ЛНР: Новым регионам надо показать, что Россия – страна возможностей Глава Минобрнауки ЛНР Кусов рассказал о работе платформы «Россия – страна возможностей» в новых регионах

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Проект «Россия – страна возможностей» уделяет особое внимание работе в новых российских регионах, сказал газете ВЗГЛЯД глава Минобрнауки ЛНР Иван Кусов, победитель 4-го сезона конкурса управленцев «Лидеры России». На этой неделе президентская платформа «Россия – страна возможностей» отмечает пятилетний юбилей. «Проекты платформы – один из лучших инструментов для развития человеческого капитала в нашей стране. Платформа направила в нужную сторону жизненный и карьерный вектор целого поколения молодых специалистов. Мы не потеряли это поколение, а приобрели целый пул новых перспективных госуправленцев», – рассказал Иван Кусов. «Флагманский проект «Лидеры России» – помимо очевидного предоставления возможностей карьерного и личностного роста –­ сформировал на федеральном уровне и в обществе запрос на системную кадровую политику. Теперь госорганы, корпорации, представители среднего и даже малого бизнеса начали развивать свои долгосрочные кадровые стратегии», – пояснил собеседник. «Кроме того, благодаря «Лидерам России» у нас стало хорошим тоном формировать кадровые резервы и проводить профильные конкурсы. А это важный тренд для кадровой открытости», – отметил Кусов. «Что касается моего личного впечатления от «Лидеров России», то я отмечу честность и прозрачность процедур участия в проекте, на которые не повлияешь извне. Иногда очень обидно выполнить все задания, но споткнуться на тестах. Но ничего не поделаешь: процедур отбора технологизирована настолько, что конкурс проходит предельно объективно», – добавил глава ведомства. «Кроме участия в «Лидерах России» я вошел в наблюдательный совет проекта «Флагманы образования». Это похожий кадровый конкурс, но ориентированный на педагогов и руководителей учебных заведений. Сейчас мы активно развиваем проекты платформы в новых регионах. Недавно в ЛНР открылось представительство платформы «Россия – страна возможностей», теперь наша молодежь активно участвует в проектах «Большая перемена», «Пишем будущее», и так далее», – указал он. –

«Отдельно для новых субъектов запущены несколько проектов, например – «Спасибо, братцы!», рассчитанный на демобилизованных студентов, которые отдали долг Родине. Смысл проекта – помочь отслужившим принять участие в образовательных конкурсах, пройти обучение, получить специальности и необходимые компетенции». «В целом, платформа уделяет особое внимание работе в новых регионах. Это приоритетное направление. С другой стороны, местные ребята должны «почувствовать» проекты платформы, принять в них участие, убедиться в их честности, и тогда мы получим новые истории успеха с назначениями молодых лидеров на ответственные должности. Новым регионам необходимо показать, что Россия – действительно страна возможностей», – резюмировал Кусов. В понедельник, 22 мая, исполнилось пять лет с момента подписания президентом указа о создании АНО «Россия – страна возможностей». Глава государства Владимир Путин поздравил участников, экспертов, наставников и партнеров организации. Президент отметил, что «создание АНО «Россия – страна возможностей» позволило миллионам людей реализовать себя в самых разных сферах – в творчестве и бизнесе, на государственной службе и общественном поприще, в образовании, благотворительности, волонтерстве, просвещении». Платформа работает по пяти направлениям – это 26 проектов, конкурсов и олимпиад, сообщество выпускников конкурсов, в том числе клуб «Эльбрус» и Послы гостеприимства. Также в платформу входят образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж», 84 Центра оценки и развития компетенций на базе вузов в 46 регионах страны, собственное Кадровое агентство, помогающее выпускникам платформы в трудоустройстве на госслужбу. За пять лет участниками платформы стали 20 млн человек из всех регионов России и из 150 стран мира. Зампред комитета Госдумы по экономической политике, победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Станислав Наумов в беседе с газетой ВЗГЛЯД указывал, что платформа «Россия – страна возможностей» – это уникальный социальный лифт, который служит инструментом для укрепления системы госуправления в масштабах всей страны. Новости СМИ2 Песков ответил на вопрос о визите Путина в Китай Пресс-секретарь главы государства Песков: Даты визита президента России Путина в Китай согласовываются 24 мая 2023, 06:59 Текст: Антон Никитин

Даты визита президента России Владимира Путина в Китай согласовываются, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков отметил, что у президента России есть действующее приглашение, оно дальше будет уже согласовываться, в том числе даты и все остальное, передает ТАСС. В понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках первого официального визита в Китай в должности председателя правительства РФ прилетел в Шанхай. В марте председатель КНР Си Цзиньпин сообщал Мишустину, что пригласил президента России Владимира Путина посетить в этом году Китай «в любое удобное для него время». Политолог Журавлев: Приамурье готовится стать важным участником проекта «Один пояс – один путь»

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Власти Амурской области во главе с губернатором Василием Орловым сумели достичь успехов по ряду направлений, таким как сельское хозяйство, экономика и инфраструктура, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев. Ранее глава Приамурья выступил с отчетом по итогам пятилетней работы регионального правительства. «Развитие сельского хозяйства в Амурской области укладывается в понимание стратегической роли производства продовольствия. Региону логичнее и выгоднее развивать свое сельское хозяйство, чем везти продукты из других областей. Кроме того, тем самым создаются новые рабочие места», – пояснил Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ. «Помимо этого, Минсельхоз сейчас, наверное, самое щедрое на федеральные дотации ведомство. Дмитрий Патрушев сумел создать устойчивую воспроизводящуюся систему поддержки сельского хозяйства. Поэтому развитие этого сектора помогает Амурской области получать дополнительное федеральное финансирование», – указал собеседник. «Что касается обновления дорог и реализации инфраструктурных проектов, то они нужны для повышения эффективности региональной экономики. Обновленные федеральные трассы – это как нефтяные вышки, которые никогда не иссякнут. Особенно, когда запустится проект «Один пояс – один путь», – отметил эксперт. «В целом, экономическое развитие края ведет к росту доходов и налогов, что помогает улучшать все сферы – от социальной до инфраструктурной. В итоге по трем главным направлениям: сельское хозяйство, экономика и инфраструктура, – правительство региона во главе с губернатором Орловым справилось на «четверку с плюсом», – подчеркнул аналитик. Приамурье по итогам пятилетней работы правительства региона поставило рекорды в сельском хозяйстве, экономике и дорожном строительстве. Об этом сообщил в четверг губернатор области Василий Орлов в своем итоговом отчете. За последние пять лет в область были привлечены беспрецедентные объемы инвестиций – около 1,8 трлн рублей, сообщает РИА «Новости».

«Общий объем производства сельхозпродукции за пять лет вырос вдвое. В прошлом году он составил почти 100 млрд рублей. По этому показателю регион традиционно занимает первое место в Дальневосточном федеральном округе», – сказал Орлов. По его словам, в области впервые за долгие годы развернулось масштабное дорожное строительство. За пять лет размер дорожного фонда вырос в 4,5 раза. Отремонтированы важнейшие магистрали Благовещенска. Идет ремонт ключевых трасс «Благовещенск – Гомелевка» и «Благовещенск – Свободный». «Благодаря поддержке президента, который поручил выделить финансирование на строительство нового моста через Зею в Благовещенске на год раньше запланированного срока, переправу сдадут досрочно – осенью 2023. Начали строить долгожданные путепроводы над Транссибом в Новобурейском и Серышеве», – говорится в докладе. Особое внимание Орлов уделил помощи участникам СВО и их семьям. «В области действует более 30 мер поддержки. Работают центры и штабы поддержки, за каждой семьей закреплен куратор. В ближайшее откроется филиал госфонда «Защитники Отечества», – отметил он. Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в формате видеоконференции с Василием Орловым пожелал ему успехов на предстоящих выборах главы региона. Президент отметил, что Орлову нужно показывать жителям региона результаты своей работы, «говорить о том, что намечено на ближайшее время», сообщается на сайте Кремля. «Мне кажется, что вас поддержат, и я со своей стороны желаю вам успехов», – сказал Путин.

Новости СМИ2 Эколог из ЛНР: «Россия – страна возможностей» помогает реализовать наши проекты

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

В ЛНР многие интересуются экологией. Но зачастую активисты даже не знают о существовании единомышленников. Поэтому платформа «Россия – страна возможностей» помогла волонтерам узнать друг о друге и заложила основу для реализации экологических проектов в будущем, рассказала газете ВЗГЛЯД победитель проекта «Пишем Будущее» Алиса Дудник. Ранее президентская платформа «Россия – страна возможностей» отметила пятилетний юбилей. «Я победила в конкурсе эссе «Пишем будущее», который проходил в ДНР и ЛНР. В работе мною было изложено собственное видение экологических проблем Луганской народной республики и пути их решения силами студентов и волонтеров. К слову, мы с командой молодых активистов в меру возможностей уже сейчас решаем какие-то из этих проблем», – рассказала волонтер из ЛНР Алиса Дудник. Алиса – студентка направления «Экология» Луганского госуниверситета им. В. Даля, региональный координатор Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!» и участница проекта «Экософия». Также активистка в этом году стала представителем российского экологического движения «Делай». «Россия – страна возможностей» пригласила нас в экологический тур в Сочи. Мы побывали в Кавказском заповеднике – видели леопардов, бизонов, пообщались со специалистами-экологами, получили приглашение на практику. Кроме того, в ЛНР мы совместно с «Единой Россией» высаживали ели в рамках акции «Сад памяти». По таким мероприятиям видно, как постепенно, но уверенно наш регион интегрируется в Россию», – отметила собеседница. «В ЛНР многие интересуются экологией, но не хватает централизованности, люди попросту не знают о существовании единомышленников. И проект «Пишем Будущее» как раз помог объединиться. Это своего рода базис для будущих экологических проектов в регионе. А «Экософия» предполагает обмен экологическим опытом со всеми другими регионами России», – пояснила Дудник. В понедельник, 22 мая, исполнилось пять лет с момента подписания президентом указа о создании АНО «Россия – страна возможностей». Глава государства Владимир Путин поздравил участников, экспертов, наставников и партнеров организации. Президент отметил, что «создание АНО «Россия – страна возможностей» позволило миллионам людей реализовать себя в самых разных сферах – в творчестве и бизнесе, на государственной службе и общественном поприще, в образовании, благотворительности, волонтерстве, просвещении».