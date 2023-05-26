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Путин заявил о продолжении снижения административных барьеров для бизнеса в России
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Административные барьеры на пути предпринимателей продолжат сокращать, заявил президент Владимир Путин в ходе беседы с членами «Деловой России».
«Именно при участии деловых кругов в свое время мы начали не точечно, а системно, фронтально снижать административную нагрузку на бизнес, ввели оценку влияния нормативных актов на работу компаний и организаций, сократили количество проверок, упростили отчетности, подачу других обязательных сведений», – цитирует Путина ТАСС.
Он добавил, что это «вечный процесс», который никогда не останавливается, и указал, что при различных изменениях появляются не слишком эффективно работающие нормативы.
Для разрешения таких затруднений необходим живой диалог, и российское руководство намерено двигаться в этом направлении, опираясь на мнение бизнесменов и действуя в их интересах.
Это означает движение в интересах «коллективов предприятий и в интересах всей нашей экономики, всей страны», заключил Путин.
Также в ходе встречи президент заявил, что большая часть российских бизнесменов показали заинтересованность в работе в России.
МИД назвал последствия отказа подключить Россельхозбанк к SWIFT
МИД в ответ на идею об альтернативе подключению Россельхозбанка к SWIFT предложил найти альтернативу зерновой сделке
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Без подключения Россельхозбанка к SWIFT зерновой сделке «придется подыскивать альтернативы», сообщил МИД России. МИД предложил вывозить зерно по «коридорам солидарности» через соседние с Украиной страны.
Как указал МИД, почти сразу после продления сделки Украина и Запад стали требовать расширения украинского экспорта, используя «при поддержке ооновцев» заявления о «продовольственной безопасности, борьбе с голодом и помощи нуждающимся странам». Киев при этом не скрывает важность коммерческой прибыли для «военной экономики», сообщается на сайте МИДа.
Кроме того, Украина требует «дополнительных выгод» и расширения сделки, одновременно заявляя, что разблокирование аммиакопровода «Тольятти – Одесса» якобы не предусмотрено уже существующими условиями. МИД подчеркнул, что «транзит аммиака, как и завоз новых порций зерновых хоть и не прописан буквально, но подразумевается логикой договоренности». «По зерну это было сделано и делается сегодня, по аммиаку все осталось без движения», – говорится в сообщении.
МИД задается вопросом, о чем Секретариат ООН договаривался с Украиной, если «украинское продовольствие продолжает успешно вывозиться, а российский аммиак из порта Южный не идет». «Где все поборники продовольственной безопасности, которые так ратуют за вывоз украинской кормовой кукурузы и фуража, но молчат, когда блокируют поставки российского аммиака, необходимого для производства продуктов питания для 45 млн человек, прежде всего в странах Африки?» – заявил МИД.
Запад продолжает вводить санкции против российского сельхозэкспорта и не собирается способствовать Секретариату ООН в урегулировании продовольственного кризиса. В частности, в ЕС заявили, что не собираются переподключать Россельхозбанк к SWIFT. Не решаются и другие «системные» проблемы, заявил МИД. При этом Запад «не гнушается враньем» о том, что санкции якобы не распространяются на российские удобрения и продовольствие.
«Нам не привыкать к подобному лицемерию и «двойным стандартам». Но такое откровенное и неприкрытое пренебрежение к ООН и лично к А. Гутеррешу, предложившему известный Стамбульский «пакет» договоренностей, не может не вызывать удивления», – заявил МИД.
Секретариат ООН продолжает призывать к расширению сделки «без какого-либо алармизма или критики по поводу полного отсутствия прогресса по Меморандуму Россия – ООН», заявило министерство.
МИД отметил, что по ситуации с Россельхозбанком в ООН заявили, что есть другие возможности осуществлять банковские транзакции. В таком случае, подчеркнули в МИДе, «коль скоро аммиак через порт Южный не идет, есть другие порты, пока работающие при нашем содействии на вывоз украинского зерна». Без подключения Россельхозбанка к SWIFT и «прогресса по выполнению других «системных» проблем», зерновой сделке «также придется подыскивать альтернативы».
«Например, разрекламированные ЕС наземные «коридоры солидарности», по которым в немалом объеме вывозится украинская продукция, правда с куда большими внутренними и внешними издержками», – заявил МИД.
Напомним, отказ этих стран пропускать украинское зерно вызвал крупный скандал в ЕС. Еврокомиссия запретила экспорт зерна с Украины со 2 мая по 5 июня в пять стран Восточной Европы, в другие страны Евросоюза транзит и экспорт разрешены. Венгрия, Польша, Словакия, Болгария и Румыния в ответ обязались отменить односторонние запреты на импорт аграрных продуктов с Украины.
Черноморская инициатива по вывозу украинского продовольствия продлена еще на два месяца, до 17 июля включительно, без внесения каких-либо изменений. Москва подчеркивала, что следующие два месяца станут для зерновой сделки решающими.
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз отказался рассматривать подключение Россельхозбанка к SWIFT. В ООН допустили проведение операций с Россельхозбанком вне системы SWIFT.
Взрыв произошел в Краснодаре
В оперативном штабе Краснодарского края сообщили о «хлопке» в городе
Взрыв был слышен в Краснодаре, сообщают информационные агентства. Как сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов, пострадавших нет, повреждены здания.
«Взрыв был слышен в районе улицы Морская в Краснодаре», – передает ТАСС.
В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в ЕДДС Краснодара поступило сообщение о «хлопке». По предварительной информации, пострадавших нет, пожара тоже, «зафиксировано повреждение кровли здания и окон».
Наумов сообщил в Telegram, что «повреждены офисное здание, жилой дом». Указывается, что в пятиэтажке «частично повыбивало окна», а в «рядом стоящем частном доме повреждена кровля».
Напомним, в Ростовской области российская система ПВО сбила украинскую ракету. Представитель оперативных служб сообщил о взрывах в Бердянске. Беспилотник сбросил взрывное устройство, повредив административное здание в Белгородской области.
В Сети появилось очередное видео с главкомом Залужным
Пресс-служба Минобороны Украины опубликовала видеозапись, на которой свой комментарий якобы сегодня дал главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.
На записи работник пресс-службы военного ведомства Украины Анатолий Штефан сообщил, что «готов раскрыть очень страшную тайну», далее камеру уводят в сторону, где и сидит Залужный. Он поприветствовал и поблагодарил украинцев, сообщает издание «Страна».
По словам Штефана, запись сделана 25 мая.
Напомним, накануне советница командования Сухопутных войск Украины Алена Шевцова опубликовала якобы новое фото с Залужным, но в комментариях ей подписчики указали, что ранее это фото уже появлялось в Сети. Позже Шевцова пост удалила.
Страны ЕС подсчитали сумму замороженных российских активов
Представитель ЕК Виганд: Страны ЕС отчитались Еврокомиссии о заморозке более 200 млрд евро российских активов
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Страны – члены Евросоюза сообщили ЕК об установлении местонахождения 200 млрд евро замороженных активов Центробанка России, сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.
Виганд сообщил, что требование к европейским операторам отчитаться Еврокомиссии о замороженных активах России было предусмотрено в десятом пакете санкций. Сделать это было необходимо до 12 мая, передает ТАСС.
По его словам, страны ЕС отчитались о сумме свыше 200 млрд евро замороженных активов. О местонахождении средств следует запрашивать страны – члены ЕС, добавил представитель Европейской комиссии.
Виганд добавил, что возможность того, чтобы направить эти средства на восстановление Украины, «обсуждается».
Еще в начале года стало ясно, что Брюссель не имеет понятия не только о точной сумме замороженных российских средств, но также и о том, в каких банках они находятся.
Так, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен утверждала, что ЕС заморозил свыше 300 млрд евро активов ЦБ РФ.
Между тем врио постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов заявлял, что отъем Западом замороженных российских средств превращается в «воровскую схему». Средства, предупреждал он, придется возвращать с процентами.
Монсон рассказал о реакции людей в США на его отказ от американского паспорта
Боец смешанного стиля Джефф Монсон после отказа от американского гражданства столкнулся с непониманием со стороны бывших соотечественников.
По его словам, есть люди в США, кто его не понял, но им нужно приехать и все увидеть своими глазами, передает ТАСС.
Ранее Монсон отказался от гражданства США, сдав паспорт в американском консульстве в Стамбуле. В 2018 году он получил российское гражданство.
Напомним, Монсон решил открыть спортивные школы в Донбассе.
Писатель Ян Таксюр передан России Украиной в рамках обмена
Осужденного за «госизмену» на Украине писателя Яна Таксюра передали в Россию в рамках обмена
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Киевский журналист, литератор и активный сторонник Украинской православной церкви Ян Таксюр, который был осужден на Украине за «госизмену», прибыл в Россию в рамках обмена с Киевом, сообщил Союз православных журналистов.
Как сообщается на сайте СПЖ, Таксюра «вывезли в Россию по обмену» на следующий день после того, как ему вынесли приговор.
Таксюр встретился с сыном в ЛНР, передает ТАСС со ссылкой на «Спас».
Украинский писатель заявил, что испытывает после приезда в Россию радость и чувство свободы: «Радость, радость, просто обычная человеческая земная радость! Свобода просто рядом!». «Господь слышит молитву… Если ты хоть немного любишь его и ты делаешь к нему шаг, он делает к тебе тысячу шагов навстречу. Это я свидетельствую не словами, а моей жизнью», – приводит его слова РИА «Новости».
Таксюр сообщил, что все его сокамерники в спецкорпусе «давление испытывали», но на него самого, видимо, «не было команды». «Возможно, боялись, что меня нужно будет кому-то предъявить, предположим. И калечить, и убивать не было команды», – сказал он. При этом некоторое время Таксюр находился в «криминальной камере», где атмосфера угнетала, хотя и там команды «прессовать» не было, отношение сокамерников было хорошим, сказал он. Таксюр заявил, что «тюрьма – испытание серьезное».
Он назвал гонения на церковь самым тяжелым шагом нынешней украинской власти, «на который не решался ни Порошенко, ни Ющенко». Таксюр назвал раскольническую Православную церковь Украины заказчиком дела против него.
Напомним, Шевченковский суд Киева 24 мая приговорил писателя к 12 годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Таксюру 70 лет, у него серьезное онкологическое заболевание. Писатель не раз выступал в поддержку канонической Украинской православной церкви и против действий киевского режима.
Взорвана использовавшаяся ВСУ дамба Карловского водохранилища
Взорвана использовавшаяся для снабжения ВСУ на Артемовском направлении дамба Карловского водохранилища
Дамба Карловского водохранилища, по которой снабжались вооруженные силы Украины на Артемовском направлении, взорвана, сообщают украинские СМИ.
На кадрах в соцсетях видно, что осуществлять движение техники и переводить людей по дамбе теперь невозможно, вода большим объемом уходит из резервуара водохранилища, передает «Радио Sputnik».
Экс-замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, комментируя «уничтожение дамбы на Карловском водохранилище, которая активно использовалась для снабжения ВСУ», отметил в Telegram, что «тыловые позиции ВСУ нормально подтопит».
Напомним, в апреле бойцы украинских нацбатальонов сами заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР.
Медведев указал Западу на реальность нанесения превентивного ядерного удара
Медведев: Запад не осознает реальность нанесения превентивного ядерного удара
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Страны Запада не верят, что при определенных условиях конфликт между Россией и странами Североатлантического альянса выльется в нанесение превентивного ядерного удара, но такое может случиться, заявил во время визита во Вьетнам замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев напомнил о необратимых законах войны. Например, если Запад начнет поставки ядерного оружия Киеву, России придется нанести превентивный удар. По словам политика, на Западе не осознают этого и считают, что до этого не дойдет. Однако Медведев заверил, что «дойдет, при определенных условиях», передает ТАСС.
Замглавы Совбеза выразил мнение, что США, накачивая Киев оружием, действуют в своих интересах: сами не воюют, но зарабатывают деньги, параллельно пытаясь уничтожить «многовекового врага». В то же время, говоря о действиях Евросоюза в данной ситуации, Медведев выразил мнение, что «Европа сошла с ума».
Комментируя недавнее упоминание Киевом «корейского сценария», Медведев выразил мнение, что таким образом власти тестируют готовность жителей Украины к разделу. По мнению политика, такой сценарий для нынешнего киевского режима наиболее предпочтителен, поскольку это лучше, чем «раздел по Крещатику или западным областям».
По мнению Медведева, чтобы конфликт на Украине не растянулся на десятилетия, требуется «уничтожить саму природу нацистской власти в Киеве».
Ларина потребовала от Невзорова и Шендеровича работать на ВСУ
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Журналистка Ксения Ларина (признана в России иноагентом) опубликовала в социальной сети пост, в котором предложила журналисту Александру Невзорову (признан в России иноагентом) и публицисту Виктору Шендеровичу (признан в России СМИ-иностранным агентом) перечислять все средства, полученные за выступления на концертах, на помощь ВСУ.
Она посчитала неуместным проведение платных мероприятий в формате «вопрос-ответ». «Очень меня смущают гастроли «хороших русских» в формате творческой встречи. Концерт – понимаю. Спектакль – понимаю. А вот «поотвечаю на ваши вопросы» – не понимаю. Типа – покупайте билеты, и я вам расскажу, что я думаю про войну. Невзоров, Шендерович, нехорошо это, братцы. Нехорошо», – написала Ларина в Facebook* (принадлежат Meta*, признана экстремистской).
Впрочем, она отметила, что есть вариант, когда такое выступление она может расценить положительно: «Хорошо – когда выступление благотворительное. Если весь сбор идет на помощь Украине, на ВСУ, беженцам. Весь! Не часть. Хорошо – когда вход свободный».
Виктор Шендерович в комментариях ответил, что на своих выступлениях отвечает на вопросы зрителей. «Сестричка, я читаю со сцены свои тексты. Я это делаю примерно 40 лет. Иногда беру за это деньги. Иногда какие-то деньги куда-то перевожу. Если люди хотят задать мне вопросы, я на них отвечаю. Какие у тебя в связи с этим проблемы?» – написал он Лариной.
Ларина на эту реплику ответила, что все равно не может понять Шендеровича.
Пост Лариной удивил и журналиста Сергея Пархоменко (признан в России иноагентом). «Поразительно. Это правда ты написала? А ты за все эти годы ни разу не была на концерте Шендеровича и не знаешь, что он там читает?» – написал он.
Актер Эммануил Виторган удивился реакции Лариной и выступил в защиту Шендеровича. По его мнению, тот «точно не должен отчитываться ни перед кем, куда тратятся честно заработанные, аж «такие большие» деньги, на творчестве».
Политолог и журналистка Евгения Альбац (признана СМИ-иноагентом) также выразила недоумение постом Лариной. «Господи, теперь Вы еще решаете, что хорошо и что не хорошо», – написала она.
Ранее публициста Шендеровича, обвинившего Украину в сотрудничестве с нацистами, не пустили выступать в лондонский зал UCL, ему пришлось выступать в парке.
Российский пилот смог вернуться на аэродром на подбитом штурмовике
Пилот ВКС России вернулся на аэродром на подбитом штурмовике Су-25
Пилот Воздушно-космических сил России смог вернуться на аэродром и посадить подбитый Су-25.
Экипаж самолета выполнял боевое задание на территории Запорожской области, но был поражен зенитной ракетой ВСУ. Несмотря на сложности, пилот смог вернуть самолет на аэродром базирования, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Появилось видео с места посадки, оттуда поднимается столб черного дыма из-за полученных повреждений.
Ранее сообщалось, что ВС России сбили украинские самолеты Су-24 и Су-25 в ДНР.
Медведев заявил об исчезновении Украины после завершения СВО
Украина может исчезнуть после завершения спецоперации, так как будет разделена между Россией и странами ЕС, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, конфликт может прекратиться «с разумными гарантиями его невозобновления», но сохранится террористическая активность «украинских нацистов», которые могут быть рассредоточены на территории государств ЕС, которым отойдут западноукраинские земли, написал он в своем Telegram-канале.
«Риск возобновления полноценного конфликта или его перерастания в мировую войну в этом случае может считаться умеренным», – считает Медведев.
Ранее Медведев заявил, что переговоры между Москвой и Киевом сейчас не нужны.
В США назвали главную проблему Зеленского
Полковник Макгрегор: Без поддержки США госаппарат Зеленского рухнет как карточный домик,
Правительство президента Украины Владимира Зеленского скоро может развалиться как карточный домик в случае ослабления поддержки США, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Как отметил полковник, Вашингтон «полностью владеет Украиной», поддерживает украинскую экономику в рабочем состоянии, а также платит зарплату военным и чиновникам. По словам Макгрегора, как только поддержка ослабнет, госаппарат Зеленского рухнет как карточный домик, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что будет ошибкой, если США захотят вмешаться напрямую в украинский конфликт, поскольку Россия «будет счастлива раздавить американские и натовские войска».
Ранее Макгрегор заявил, что Вашингтон, не желая признавать поражение украинской стороны, может прибегнуть к военной операции на этой территории.
Путин: За ростом ВВП Армении сложно угнаться
Путин заявил, что за ростом ВВП Армении сложно угнаться
Армения стала главным бенефициаром взаимодействия внутри ЕАЭС, заявил президент России Владимир Путина в ходе заседания союза.
Так, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил высокий темп роста экономики Армении среди стран ЕАЭС – более 12%. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что это так.
«За Арменией нам сложно будет угнаться, сегодня мы уже это констатировали. Рост ВВП составил 12 с лишним процентов. Это очень высокий, серьезный показатель», – заявил Путин, отметив, что это серьезная цифра, сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее сообщалось, что Армения стала в прошлом году одной из популярных стран у российских релокантов, так как для въезда в страну достаточно лишь паспорта.
Зурабишвили выступила со скандальной речью на Дне независимости Грузии
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила со скандальной речью на площади Свободы в Тбилиси в День независимости Грузии, фактически обвинив правительство страны в отступлении от западных идеалов и проведении пророссийской политики, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По ее словам, в Грузию за последнее время прибыло «до 80 тыс. россиян», а власти не принимают никаких правовых регуляций и мер, ограничивающих эту массовую миграцию.
Она назвала «непонятной» внешнюю политику Грузии.
«Конституцией определена европейская и евроатлантическая интеграция Грузии, а мы ежедневно отдаляемся от Европы и ведем страну к изоляции», – заявила президент Грузии.
«Мы ругаем партнеров, а осторожны с теми, кто осуществляет оккупацию Грузии», – заявила она.
Саломе Зурабишвили назвала «непонятным и оскорбительным» восстановление рейсов с Россией и сказала, что «Грузия не продается за 200-300 миллионов дохода», ожидаемого от этого.
Президент призвала власти «вернуться к цели европейской интеграции».
«Европа услышит голос народа Грузии», – сказала она, анонсировав свой визит в Брюссель 31 мая.
Между тем к площади Свободы, где проводятся торжества, пытаются прорваться сторонники радикальной оппозиции, начались их задержания.
СМИ сообщили о загадочной гибели в Киеве наемника из Швеции
В Киеве при невыясненных обстоятельствах погиб наемник из Швеции Даниэль Нистрем, об этом сообщили шведские СМИ.
В боевых действиях на стороне Украины Нистрем участвовал год, недавно его нашли мертвым в Киеве, передает Telegram-канал «Политика страны».
На протяжении этого года он регулярно общался с семьей в Швеции и рассказывал о планах вернуться. Мать Даниэля рассказала изданию NSD, что ее сын не мог просто уйти, он с нетерпением ждал небольшого отпуска.
Однако мужчину нашли в одной из квартир в Киеве, точная причина его смерти неизвестна.
По данным Telegram-канала военного эксперта Бориса Рожина Нистрем воевал в составе нацбатальона «Карпатская Сечь».
Нистрем принимал участие в боях в Херсонской и в Донецкой области.