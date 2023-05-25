Беспилотник сбросил взрывное устройство в Белгородской области

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26 мая, пятница  |  Последнее обновление — 00:24  |  vz.ru
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Газ перестает приносить сверхприбыль российской казне

Петр Ковалев/ТАСС
Газпром официально отчитался о том, как непростой 2022 год сказался на его финансовом благополучии. Чуда не произошло: резкое падение экспорта в ЕС оставило свои следы – падение чистой прибыли и отсутствие свободных денежных средств. Прогнозы на этот год не лучше, и перспективы по замещению европейского рынка тоже нерадужные. Как российский бюджет справится с потерей кормильца? Подробности...
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За атакой на Белгородскую область стоит тройная «зрада» в Киеве

Украинские диверсанты должны быть уничтожены не только в военном смысле, но и в медийном
В Сети продолжается активное обсуждение мотивов украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Власти и экспертное сообщество солидарны в том, что вылазка террористов призвана «перебить» тему успеха российских военных в Артемовске – Киев преподносит украинской аудитории такие вылазки ДРГ, как существенные военные успехи. Как Россия должна противостоять этим военным и информационным атакам Украины? Подробности...
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Атакой на «Ивана Хурса» ВСУ и НАТО задели интересы Турции

Атака украинских дронов на «Ивана Хурса» произошла на рассвете t.me/mod_russia
ВСУ с помощью дронов недалеко от Босфора атаковали российский корабль «Иван Хурс», который обеспечивал безопасность идущих в Турцию газопроводов. Как сообщило Минобороны, все безэкипажные катера уничтожены. Похоже, противник считал «Ивана Хурса» легкой мишенью, а координаты для его атаки получил от стран НАТО. Как российским военным удалось нейтрализовать новую угрозу и почему подобные атаки стоит ожидать в будущем?  Подробности...
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Украинский терроризм угрожает Европе ядерной катастрофой

Украинские диверсанты атаковали ЛЭП, ведущие к АЭС ФСБ РФ/РИА Новости
В ФСБ сообщили о предотвращенных диверсиях на двух объектах атомной энергетики – Ленинградской и Калининской АЭС. Диверсанты планировали подорвать опоры ЛЭП, чтобы вывести атомные станции из строя. К каким последствиям мог привести этот теракт и как России остановить ядерный терроризм Украины? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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«Почетное звание» иноагента сделалось позорным клеймом

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Доселе не устававшие выказывать свое презрение сатрапам иноагенты развернули свои орудия на 180 градусов и в массовом порядке стали подавать иски с требованием лишить их этого звания. Доходило даже до комического. Подробности...
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Предателей не любят ни чужие, ни свои

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вы смотрите, смотрите на этих протасевичей. Точно с таким же бессмысленным бодрым лицом они пойдут с цветами встречать Тихановскую на немецком танке с крестами. Единожды предал – и нет тебе больше веры. И не будет никогда. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

После Карабаха Азербайджан может переключиться на «иранское направление»

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Новой национальной идеей режима Алиева может стать борьба за права «этнических азербайджанцев» в Иране и чем черт не шутит – территориальные претензии в отношении так называемого Южного Азербайджана (Северного Ирана) по аналогии с претензиями в сторону Западного Азербайджана (Армении). Подробности...
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
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    «будет разделена»


    Медведев заявил об исчезновении Украины после завершения СВО

    «как карточный домик»


    В США назвали главную проблему Зеленского

    «уже началось»


    Лукашенко заявил о начале перемещения тактического ядерного оружия из России в Белоруссию

    Видео

    падение экспорта


    Газ перестает приносить сверхприбыль российской казне

    выборы в США


    Поединку Десантиса и Байдена мешает Трамп

    недалеко от Босфора


    Атакой на «Ивана Хурса» ВСУ и НАТО задели интересы Турции

    зеркальный ответ


    Польские дальнобойщики ответят за действия своих властей

    последствия ранения


    Как исчезновение главкома ВСУ влияет на политический ландшафт Украины

    хлеб и политика


    Владислав Исаев: Тайные и явные стороны зерновой сделки

    позиция церкви


    позиция церкви

    культура и письменность


    Игорь Караулов: В день Кирилла и Мефодия мы мечтаем о славянском единстве

    карикатура


    Зеленский спел Байдену песню про F-16

    Беспилотник сбросил взрывное устройство в Белгородской области

    Губернатор Гладков сообщил о сброшенном беспилотником взрывном устройстве в Белгородской области

    25 мая 2023, 23:58

    Текст: Антон Антонов

    Взрывное устройство сброшено с беспилотника в поселке Октябрьский, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что «выбиты окна, посечены фасад и кровля» административного здания.

    Напомним, в Ростовской области российская система ПВО сбила украинскую ракету. Представитель оперативных служб сообщил о взрывах в Бердянске.

    Поляки устроили «пляжно-барные войны» против русских в Турции
    Mysl Polska рассказала о недовольстве поляков присутствием русских и украинских туристов на курортах в Турции
    		   
    25 мая 2023, 02:26
    Фото: Juergen Hasenkopf/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В Турции польские туристы устроили «пляжно-барные войны», они недовольны присутствием русских и украинцев на курортах, пишут СМИ.

    Обозреватель Конрад Ренкас сообщил, что «польские гусары» не только не захотели играть с русскими в волейбол, но даже предприняли «атаки в турецких барах». Кроме того, поляков удивляет, что «страдающие украинцы» отдыхают в отелях или даже владеют на курортах квартирами. Гражданам Польши не нравится, что украинцы не пытаются «мстить встреченным русским», передает РИА «Новости» со ссылкой на Mysl Polska.

    «А что, если это в Польше что-то не так, что если это в Польше кто-то, как минимум, проявляет излишнее усердие, играя на наших национальных чувствах?» – заявил Ренкас. Он с сожалением отметил, что «в перегревшейся гусарской голове» нет места для подобных мыслей. Ренкас предложил польским туристам наслаждаться солнцем, отдыхом, покупками, а не обсуждать мировые проблемы на шезлонгах.

    По его словам, подобные «пляжно-барные войны», в которых только поляки и принимают участие, «выглядят инфантильными и смешными». Ренкас рекомендовал полякам прекратить думать о «ненавистных русских», которые, как считает обозреватель, еще несколько лет назад были безразличны его согражданам. Он выразил надежду, что в таком случае жизнь в Польше тоже станет легче.

    Напомним, журналистка польского портала Onet Наталия Гомулка жаловалась, что ей было неприятно встретить на курортах Египта россиян, а также видеть русский язык в меню.

    Коментарии (31)
    В офисе Зеленского заявили о начале контрнаступления
    Советник главы офиса президента Украины Подоляк заявил о начале «отдельных операций» в рамках контрнаступления ВСУ
    		   
    25 мая 2023, 02:59
    Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Уже начались отдельные операции в рамках контрнаступления вооруженных сил Украины, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

    Подоляк утверждает, что «контрнаступление идет уже несколько дней». Он отметил, что боевые действия «растянуты на 1,5 тыс. км вдоль границы». Подоляк заверил, что западные вооружения будут использоваться только на тех территориях, которые Киев считает «украинскими». Также Подоляк подчеркнул, что Украина нуждается в истребителях F-16, поскольку нужно «перекрыть воздушное пространство», передает ТАСС со ссылкой на Rai 1.

    Напомним, сообщалось, что нынешнее военно-политическое состояние Киева и ВСУ позволяет Украине организовать серию небольших контратак ограниченного свойства и масштаба. Также возможна имитация наступательной деятельности более крупного масштаба, но без желания уходить в какой-то глубокий прорыв.

    Коментарии (67)
    Киев не смог объяснить технику США у напавших на Белгородскую область
    Представитель военной разведки Украины Черняк не смог объяснить наличие у напавших на Белгородскую область техники США
    		   
    25 мая 2023, 00:58
    Фото: кадр из видео t.me/RVvoenkor
    Текст: Антон Антонов

    Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Черняк утверждает, что ему якобы не известно, откуда у напавших на Белгородскую область России диверсантов взялась американская техника.

    Черняк заявил, что западные поставки предназначены для вооруженных сил Украины, причем «каждая пуля отслеживается» как Киевом, так и Западом. По версии Черняка, диверсанты якобы действуют самостоятельно, хоть ГУР и поддерживает с ними контакты, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    В свою очередь, обозреватель Daily Telegraph, историк и писатель Оуэн Мэттьюс заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «играет в отчаянно опасную игру», если «действительно одобрил вылазки под Белгородом». По версии Мэттьюса, такие нападения «непосредственно на территорию России являются законным casus belli согласно российской ядерной доктрине», передает ТАСС.

    Источники Мэттьюса утверждают, что «высшее командование НАТО по-прежнему серьезно беспокоится по поводу возможности применения Кремлем тактических ядерных зарядов». Он поддерживает военные действия Киева на территории, которую считает «украинской», но указывает, что «вторжение на территорию страны с крупнейшим ядерным арсеналом создает риск катастрофической эскалации». Такие действия могут оказаться для Киева «голом в собственные ворота», считает Мэттьюс.

    В понедельник на территорию Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.

    Было опубликовано видео, сделанное перед прорывом диверсантов ВСУ в Белгородскую область, на котором видна американская бронетехника, рядом с которой можно заметить бойцов в военной форме с желтыми повязками. В Пентагоне заявили, что США не одобряли передачу военной техники, отправленной Украине, каким-либо «военизированным формированиям третьей стороны».

    Коментарии (32)
    Военкоры показали, как ВСУ на британских танках преодолевают «зубы дракона»
    		   
    25 мая 2023, 14:51
    Фото: Ministry of Defence of Ukraine/Reuters
    Текст: Ольга Никитина

    Военкоры показали видео того, как украинские военнослужащие на британских танках Challenger 2 отрабатывают наступление с преодолением препятствий в виде «зубов дракона».

    Ролик опубликован в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Отмечается, к танку для повышения проходимости прикрепили ковш.

    Как поясняют военкоры, такие укрепления устанавливаются Россией вдоль линий фронта для противодействия продвижению техники ВСУ.

    Ранее военкоры показали, как дроны-камикадзе уничтожают боевиков ВСУ под Авдеевкой.

    Коментарии (33)
    Российский пилот смог вернуться на аэродром на подбитом штурмовике
    Пилот ВКС России вернулся на аэродром на подбитом штурмовике Су-25
    		  
    25 мая 2023, 18:12
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Пилот Воздушно-космических сил России смог вернуться на аэродром и посадить подбитый Су-25.

    Экипаж самолета выполнял боевое задание на территории Запорожской области, но был поражен зенитной ракетой ВСУ. Несмотря на сложности, пилот смог вернуть самолет на аэродром базирования, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

    Появилось видео с места посадки, оттуда поднимается столб черного дыма из-за полученных повреждений.

    Ранее сообщалось, что ВС России сбили украинские самолеты Су-24 и Су-25 в ДНР.

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    Врач оценил шансы на превращение Залужного в «овоща» после трепанации
    Врач Авербах: Главком ВСУ Залужный после ранения и трепанации может остаться в вегетативном состоянии
    		   
    25 мая 2023, 16:17
    Фото: president.gov.ua
    Текст: Ольга Никитина

    Генеральный директор частной скорой помощи КОРИС Лев Авербах оценил возможность восстановления здоровья главкома ВСУ Валерия Залужного после полученного ранения головы и последующей трепанации черепа.

    Авербах в комментарии Пятому каналу отметил, что после трепанации пациент может продолжать полноценную жизнь, сама процедура не является из ряда вон выходящей и не сулит никаких особенных побочных эффектов.

    По словам специалиста, если пациент «пишет, говорит нормально, думает», адекватно отвечает на вопросы, то трепанация ему не помешает. В таком случае риски не больше, чем при любой другой операции – от наркоза, например, пояснил он.

    При этом побочные эффекты могут возникнуть от основного заболевания, сказал Авербах. В пример он привел несколько вариантов: не удалось удалить всю гематому, поражение участка мозга, попадание осколка, который невозможно извлечь или его извлечение очень рискованно.

    У Залужного, как сообщается, сахарный диабет второго типа, однако это заболевание, по оценке специалиста, на состояние главкома ВСУ и процесс восстановления не повлияет.

    Совсем другое дело, если мозг был задет осколком, сказал врач. Тогда, по его словам, важно, какой отдел был поражен. В зависимости от этого могут наблюдаться различные последствия. Не исключена и потеря зрения, и двигательных функций. Но также возможно, что человек восстановится полностью.

    В то же время специалист подчеркнул, что Залужный может остаться в вегетативном состоянии после операции. Во врачебной практике много подобных случаев.

    Залужный с начала мая пропал из медиапространства. Его длительное отсутствие связывают с тяжелым ранением, полученным при ракетном ударе по командному пункту ВСУ под Херсоном. Сообщалось, что ему сделали трепанацию черепа.

    Коментарии (20)
    В Сети появилось очередное видео с главкомом Залужным
    		  
    25 мая 2023, 19:10
    Фото: кадр из видео
    Текст: Кристина Цыцура

    Пресс-служба Минобороны Украины опубликовала видеозапись, на которой свой комментарий якобы сегодня дал главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

    На записи работник пресс-службы военного ведомства Украины Анатолий Штефан сообщил, что «готов раскрыть очень страшную тайну», далее камеру уводят в сторону, где и сидит Залужный. Он поприветствовал и поблагодарил украинцев, сообщает издание «Страна».

    По словам Штефана, запись сделана 25 мая.

    Напомним, накануне советница командования Сухопутных войск Украины Алена Шевцова опубликовала якобы новое фото с Залужным, но в комментариях ей подписчики указали, что ранее это фото уже появлялось в Сети. Позже Шевцова пост удалила.

    Коментарии (30)
    В США заявили о «понижении» Зеленского на Украине до «сборщика пожертвований»
    American Conservative не исключил утраты Зеленским контроля над Украиной из-за спецслужб
    		   
    25 мая 2023, 07:58
    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
    Текст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, потерял контроль над страной из-за главного управления разведки Минобороны Украины, заявил обозреватель Брэдли Делвин.

    Делвин не исключил, что Зеленского «понизили до уровня главного сборщика пожертвований». К такому предположению Делвин пришел после попытки украинской атаки на территорию, которую Киев и США признают российской. Указывается, что Зеленский якобы не знал о подобных планах, передает РИА «Новости» со ссылкой на American Conservative.

    Также Делвин заявил, что прежде США объясняли передачу Киеву вооружений тем, что Украина «выигрывала», теперь же говорят о ее бедственном положении на фронте. По мнению Делвина, разумных причин поддерживать Украину нет.

    В понедельник на территорию Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. В результате было уничтожено до 70 украинских террористов. У террористов была американская техника. Украина, утверждающая, что боевики якобы действовали самостоятельно и не по приказу Киева, не смогла объяснить, откуда у них техника США.

    Коментарии (11)
    Песков отреагировал на угрозы Путину со стороны Киева
    Песков об угрозах Путину со стороны Киева: Службы безопасности России знают свою работу
    		   
    25 мая 2023, 12:42
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Ольга Никитина

    Безопасность российского лидера Владимира Путина обеспечивается соответствующими службами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, может ли охрана президента быть усилена на фоне угроз в его адрес со стороны Киева.

    Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что российские службы безопасности «знают свою работу и знают, что они делают». Фрагмент передачи опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

    Комментируя заявления, звучащие с Украины, Песков подчеркнул, что террористический режим говорит о своих террористических устремлениях.

    Представитель Кремля в этой связи отметил, что российская спецоперация «более чем оправдана» и «более чем нужна». СВО, по его словам, должна завершиться достижением поставленных целей, передает РИА «Новости».

    Накануне замглавы Главного управления разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий в интервью западным СМИ заявил, что Путин является «главной целью» его ведомства.

    Коментарии (21)
    СМИ сообщили о загадочной гибели в Киеве наемника из Швеции
    		   
    25 мая 2023, 18:20
    Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press
    Текст: Елизавета Шишкова

    В Киеве при невыясненных обстоятельствах погиб наемник из Швеции Даниэль Нистрем, об этом сообщили шведские СМИ.

    В боевых действиях на стороне Украины Нистрем участвовал год, недавно его нашли мертвым в Киеве, передает Telegram-канал «Политика страны».

    На протяжении этого года он регулярно общался с семьей в Швеции и рассказывал о планах вернуться. Мать Даниэля рассказала изданию NSD, что ее сын не мог просто уйти, он с нетерпением ждал небольшого отпуска.

    Однако мужчину нашли в одной из квартир в Киеве, точная причина его смерти неизвестна.

    По данным Telegram-канала военного эксперта Бориса Рожина Нистрем воевал в составе нацбатальона «Карпатская Сечь».

    Нистрем принимал участие в боях в Херсонской и в Донецкой области.

    Коментарии (18)
    Пригожин объявил о выводе сил ЧВК «Вагнер» из Артемовска
    Пригожин объявил о выводе сил ЧВК «Вагнер» из Артемовска и их передаче регулярной армии
    		   
    25 мая 2023, 11:10
    Текст: Ольга Никитина

    Подразделения ЧВК «Вагнер» начали выходить из Артемовска (Бахмута), сообщил глава и основатель компании Евгений Пригожин.

    Пригожин, видео с которым опубликовала его пресс-служба в Telegram, сообщил, что вывод штурмовых формирований начался в четверг, 25 мая, в 5.00. Планируется перебазироваться в тыловые лагеря до 1 июня. Позиции ЧВК, боекомплект и сухой паек передаются военным, уточнил основатель «Вагнера».

    Он сообщил, что после отвода подразделений ЧВК из города регулярная армия получит «оперативный простор для дальнейшего наступления».

    Накануне Пригожин сообщил, что подразделения группы «Вагнер» потеряли в боях за Артемовск около 20 тыс. человек, половина из них – это заключенные. Сообщалось при этом, что со стороны вооруженных сил Украины погибли 50 тыс. военных, еще 50–70 тыс. получили ранения.

    Коментарии (66)
    ФСБ предотвратила диверсии Украины на двух российских АЭС
    ФСБ предотвратила диверсии украинской разведки на Ленинградской и Калининской АЭС
    		   
    25 мая 2023, 09:31
    Фото: Петр Ковалев/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    ФСБ пресекла перед 9 Мая попытку Службы внешней разведки Украины (СВРУ) подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередач двух атомных электростанций, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    Сотрудники ФСБ предотвратили террористическую атаку на объектах ядерной энергетики, которую спецслужбы Украины планировали совершить в канун празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В частности, диверсанты рассчитывали подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередач Ленинградской и Калининской АЭС в Ленинградской и Тверской областях.

    Террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить взрывные устройства под семь опор ЛЭП Калининской АЭС, передает ТАСС.

    Российские правоохранители задержали членов диверсионно-террористической группы: граждан Украины Майструка Александра 1978 года рождения (псевдоним Механик) и Усатенко Эдуарда 1974 года рождения (псевдоним Макс). Кроме того, в розыск объявлен гражданин Украины и России Кищак Юрий 1963 года рождения (псевдоним ЮБК). По данным правоохранителей, он находится в Бельгии.

    В ФСБ считают, что диверсанты были завербованы в сентябре 2022 года сотрудником Службы внешней разведки Украины подполковником Виталием Горбатюком и прошли подготовку в лагерях в Киевской и Николаевской областях Украины. Позже они незаконно пересекли границу России и Белоруссии в Псковской области, куда прибыли с Украины транзитом через Польшу и Белоруссию.

    Также задержаны два пособника диверсантов – граждане России, помогавшие им в обеспечении средствами связи и автотранспортом с поддельными госномерами.

    У задержанных изъяли 36,5 кг пластичного взрывчатого вещества «С-4», 61 электродетонатор, 38 электронных таймеров и два пистолета ПМ с боеприпасами. По данным ФСБ, взрывчатка была ввезена в Россию по международным каналам грузовых перевозок из польского города Хелм в литовский Шальчининкай, далее через территорию Белоруссии в Ржевский район Тверской области. В качестве камуфляжа применили грузовой прицеп, в котором оборудовали тайники.

    В отношении диверсантов возбуждено уголовное дело по статьям «Диверсия» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Первая из статей предусматривает до 20 лет лишения свободы, вторая – от шести до восьми лет.

    Коментарии (28)
    Отражена атака беспилотников на Севастополь
    Глава Севастополя Развожаев сообщил об отраженной российскими военными атаке беспилотников
    		   
    25 мая 2023, 06:51
    Фото: Путешествую по России/Rutube
    Текст: Антон Антонов

    Российские военные отразили очередную атаку беспилотников на Севастополь, никакие объекты в городе не пострадали, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Развожаев сообщил в Telegram, что в районе Качи военные Черноморского флота сбили два беспилотника из стрелкового оружия. Кроме того, «несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ». Развожаев заявил, что «все службы продолжают контроль обстановки».

    Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщила, что движение катеров в Севастопольской бухте открыто, но паромная линия не работает, передает РИА «Новости».

    Напомним, 7 мая российские силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы также отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на Севастополь.

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    ВСУ предприняли неудачные попытки наступления в ДНР и ЛНР
    Начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Савчук рассказал об отражении украинских атак в ДНР и ЛНР

    25 мая 2023, 07:06

    Текст: Антон Антонов

    На Торском участке в ДНР и в районе Серебрянского лесничества в ЛНР вооруженные силы Украины предприняли неудачные попытки наступления, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.

    ВСУ пытались «вернуть утраченные позиции», но понесли «значительные потери в личном составе и технике». Российские авиация и артиллерия отбили атаки 81-й аэромобильной бригады и 63-й механизированной бригады ВСУ, передает ТАСС.

    Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российская тяжелая огнеметная система «Солнцепек» «выполнила три огневых задачи». Поражены опорные пункты ВСУ у Первомайского в ДНР. Авиация атаковала украинские опорные пункты на Лисичанском (ЛНР) и Авдеевском направлениях (ДНР). Артиллерия Южного военного округа поразила семь артиллерийских орудий и три миномета ВСУ у населенного пункта Победа в ДНР, передает РИА «Новости».

    Напомним, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские средства ПВО за сутки сбили украинский самолет МиГ-29 и 20 беспилотников, перехватили 16 реактивных снарядов HIMARS.

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    УВЗ по производству двигателей обогнал совокупные советские показатели
    Количество выпускаемых компанией «ЧТЗ-УРАЛТРАК» превысило лучшие показатели периода СССР

    25 мая 2023, 13:27

    Текст: Александра Юдина

    В условиях спецоперации ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» заметно увеличил количество выпускаемых танковых двигателей за счет грамотной организации производства.

    В Telegram-канале УВЗ указано, что большая заслуга в достижении высоких производственных показателей безусловно принадлежит трудовому коллективу ЧТЗ, который самоотверженно и круглосуточно трудится для выполнения задач СВО.

    Как отметил директор по особым поручениям АО «Концерн «Уралвагонзавод» Игорь Мешков, на ЧТЗ ритмично ведется техническое обновление и модернизация производства, за последний год на 30% увеличена численность коллектива.

    «По итогам работы первого квартала этого года объем ежемесячно выпускаемых модернизированных дизельных двигателей превысил на 12% показатели СССР периода холодной войны. Такие показатели были достигнуты впервые за новейшую историю ЧТЗ», – подчеркнул он.

    Отмечается, что символичным стал тот факт, что 90 лет со дня основания завода, который будет отмечаться 1 июня текущего года, заводчане встречают на боевом посту, выпуская нужную фронту продукцию.

    Ранее «Уралвагонзавод» успешно завершил очередной контракт на поставку танков Т-90М «Прорыв», новая партия модернизированных новейших танков была отправлена Минобороны.

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