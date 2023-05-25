Ларина потребовала от Невзорова и Шендеровича работать на ВСУ

Журналистка Ксения Ларина (признана в России иностранным агентом – прим. ВЗГЛЯД) опубликовала в социальной сети пост, в котором предложила журналисту Александру Невзорову (признан в России иностранным агентом) и публицисту Виктору Шендеровичу (признан в России СМИ-иностранным агентом) перечислять все средства, полученные за выступления на концертах, на помощь ВСУ.

Она посчитала неуместным проведение платных мероприятий в формате «вопрос-ответ».«Очень меня смущают гастроли «хороших русских» в формате творческой встречи. Концерт – понимаю. Спектакль – понимаю. А вот «поотвечаю на ваши вопросы» – не понимаю. Типа – покупайте билеты, и я вам расскажу, что я думаю про войну. Невзоров, Шендерович, нехорошо это, братцы. Нехорошо», – написала Ларина в Facebook* (принадлежат Meta*, признана экстремисткой в России – прим. ВЗГЛЯД).



Впрочем, она отметила, что есть вариант, когда такое выступление она может расценить положительно: «Хорошо – когда выступление благотворительное. Если весь сбор идет на помощь Украине, на ВСУ, беженцам. Весь! Не часть. Хорошо – когда вход свободный».

Виктор Шендерович в комментариях ответил, что на своих выступлениях отвечает на вопросы зрителей. «Сестричка, я читаю со сцены свои тексты. Я это делаю примерно 40 лет. Иногда беру за это деньги. Иногда какие-то деньги куда-то перевожу. Если люди хотят задать мне вопросы, я на них отвечаю. Какие у тебя в связи с этим проблемы?» – написал он Лариной.

Ларина на эту реплику ответила, что все равно не может понять Шендеровича.



Пост Лариной удивил и журналиста Сергея Пархоменко (признан в России иностранным агентом – прим. ВЗГЛЯД). «Поразительно. Это правда ты написала? А ты за все эти годы ни разу не была на концерте Шендеровича и не знаешь, что он там читает?» – написал он.

Актер Эммануил Виторган удивился реакции Лариной и выступил в защиту Шендеровича. По его мнению, тот «точно не должен отчитываться не перед кем, куда тратятся честно заработанные, аж «такие большие» деньги, на творчестве».

Политолог и журналистка Евгения Альбац (признана СМИ-иноагентом) также выразила недоумение постом Лариной. «Господи, теперь Вы еще решаете, что хорошо и что не хорошо», – написала она.

Ранее публициста Шендеровича, обвинившего Украину в сотрудничестве с нацистами, не пустили выступать в лондонский зал UCL, ему пришлось выступать в парке.

